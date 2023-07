Οικονομία

Χατζηδάκης – Στουρνάρας: Αισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας

Οι δηλώσεις του νέου «τσάρου» της Οικονομίας και του Διοικητή της ΤτΕ, μετά την συνάντηση τους.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, συναντήθηκε την Τρίτη 4 Ιουλίου, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

«Και οι δυο είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Είμαστε σε μία περίοδο, στην οποία συντρέχουν μία σειρά από πολιτικές και οικονομικές προϋποθέσεις που ενισχύουν αυτή την αισιοδοξία», δήλωσε μετά τη συνάντηση ο κ. Χατζηδάκης. «Υπάρχει συναντίληψη. Οι οιωνοί είναι άριστοι», ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Στουρνάρας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κωστή Χατζηδάκη:

Με μεγάλη χαρά συνάντησα σήμερα τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με τον οποίο είχαμε εξαιρετική συνεργασία για 2 χρόνια όταν ο ίδιος ήταν Υπουργός Οικονομικών την περίοδο 2012-2014 κι εγώ Υπουργός Ανάπτυξης σε αυτό εδώ το Υπουργείο. Η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί φυσικά. Συμφωνήσαμε να έχουμε τακτικές επαφές. Είναι θεσμική μας υποχρέωση ούτως ή άλλως -σεβόμενη η κυβέρνηση την ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος-, αλλά έχουμε και πολύ παραπάνω λόγους να κρατήσουμε αυτή την επαφή την οποία ούτως ή άλλως είχαμε σε προσωπικό επίπεδο.

Και οι δυο είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και πιστεύω ότι είμαστε σε μία περίοδο, στην οποία συντρέχουν μία σειρά από πολιτικές και οικονομικές προϋποθέσεις που ενισχύουν αυτή την αισιοδοξία. Η ελληνική οικονομία έχει κάνει βήματα μπροστά στο επίπεδο της αύξησης των επενδύσεων, της αύξησης των εξαγωγών, της αύξησης του ΑΕΠ, της μείωσης της ανεργίας. Και είναι στο χέρι μας εφαρμόζοντας την σωστή οικονομική πολιτική και ειδικά την σωστή δημοσιονομική πολιτική μακριά από δημαγωγικούς πειρασμούς, να προχωρήσουμε μπροστά, στέλνοντας το μήνυμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό ότι η χώρα μας ακολουθεί μία πορεία Ευρώπης και κοινής λογικής, μια πορεία σαν κι αυτή που ακολούθησε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, επιταχύνοντας ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες και εκπλήσσοντας ευχάριστα για την αποφασιστικότητά μας. Στόχος η Ελλάδα να γίνει μια πραγματικά προηγμένη ευρωπαϊκή χώρα σε όλα τα επίπεδα και ειδικά στην οικονομία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη Στουρνάρα:

Κι εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη. Με χαρά, αλλά και συγκίνηση επέστρεψα σήμερα σε αυτή την αίθουσα. Και χαίρομαι που μετά από 11 χρόνια μιλάμε σε διαφορετικούς τόνους. Η Ελλάδα είναι πια τελείως διαφορετική από αυτή που ήταν τότε και της ανοίγεται μπροστά ένας καθαρός ορίζοντας στην οικονομία.

Με τον Υπουργό είχαμε την ευκαιρία και κάναμε μια επισκόπηση των οικονομικών εξελίξεων: Μακροοικονομικά, δημοσιονομικά, τραπεζικό σύστημα. Και καταλήξαμε σε μία λέξη: Υπάρχει συναντίληψη. Και του είπα ότι, πέραν βεβαίως από τα θέματα στα οποία έχουμε αρμοδιότητα, που είναι θέματα νομισματικής πολιτικής, θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, στο καταστατικό προβλέπεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι και σύμβουλος του Ελληνικού Δημοσίου για οποιαδήποτε θέματα μπορεί να βοηθήσει και το Υπουργείο βεβαίως θέλει βοήθεια. Έχουμε ένα τμήμα ερευνών, ίσως το μεγαλύτερο στη χώρα. Θα είναι στη διάθεση του Υπουργού Οικονομικών σε όποια θέματα χρειαστεί τη συνδρομή της Τραπέζης της Ελλάδος. Νομίζω ότι οι οιωνοί είναι άριστοι.

