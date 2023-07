Κοινωνία

Ίλιον: Χειροπέδες σε υπερήλικα για ασέλγεια σε βάρος 13χρονης

Το κοριτσάκι είχε πάει στο σπίτι του κατηγορούμενου για να δει τη φίλη της και εγγονή του κατηγορούμενου.

Χειροπέδες σε ένας 85χρονο πέρασαν αστυνομικοί καθώς κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος της 13χρονης φίλης της εγγονής του.

Το θύμα είχε πάει στο σπίτι του κατηγορούμενου για να δει την εγγονή του κατηγορούμενου με την οποία είναι φίλες.

Ο 85χρονος φαίνεται πως βρήκε την ευκαιρία να ασελγήσει στο κοριτσάκι, το οποίο το είπε στους γονείς της κι αυτοί προχώρησαν σε καταγγελία στις Αρχές.

Το θύμα είναι υπήκοος Αλβανίας και ο συλληφθείς Έλληνας. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Τρίτης 4 Ιουλίου.

