“Το Πρωινό” - Λιάγκας: Η Τζώρτζια Κεφαλά έπρεπε να μου πει κι “ευχαριστώ” (βίντεο)

Πως απαντά ο παρουσιαστής στα σχόλια της τραγουδίστριας και βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερία, μετά την δήλωση της για τους Σπαρτιάτες που προκάλεσε σάλο.

Την αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα προκάλεσε η ανάρτηση - απάντηση της Τζώρτζιας Κεφαλά, με την οποία έδωσε εξηγήσεις και διευκρινίσεις για την δήλωση που έκανε στην εκπομπή «Το Πρωινό» αναφορικά με τους Σπαρτιάτες.

Σε δήλωση της, μέσω των social media, λίγη ώρα μετά την προβολή της δήλωσης της την Τρίτη, η Τζώρτζια Κεφαλά αναφέρει “Επειδή έχει γίνει ένας απίστευτος μύλος επιθέσεων, στηρίξεων και αντιπαραθεσεων στις οποίες δεν μπορώ να απαντήσω επειδή βρίσκομαι σε ψηφοφορία στη Βουλή, να σας πω ρητά και κάθετα πως φυσικά και δεν υποστηρίζω το κόμμα των Σπαρτιατών! Πως θα μπορούσα αλλωστε να στηρίξω κάτι που από θέση,φύση, αποψη,είναι εντελώς αντίθετο με τα πιστεύω και τη στάση ζωής μου όλα αυτά τα χρόνια! Αντί όμως να χρησιμοποιώ τους γνωστούς αφορισμούς που βάζουν όλοι ως καραμέλα στο στόμα, αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που σπρώχνει μια ομάδα ανθρώπων να τους ψηφίζει. Το ότι είναι ανιστόρητοι όπως θέλουν να τους προσαπτουν; Το ότι είναι αμόρφωτοι; Κομπλεξικοι;Μαθαινουν 3 λεξεις Ελληνικα και μετα ειναι απογονοι του Λεωνιδα; Σας αρκούν σαν απαντήσεις αυτά, και μετά κοιμόσαστε ησυχοι που διαφοροποιησατε τον εαυτό σας και τη θέση σας; Το θέμα είναι να καταλάβουμε τον μηχανισμό που οδηγεί στο φασισμο. Έτσι θα νικηθει. Κύριε Λιαγκα δεν ασχολούμαι μαζί σας”.

Ο παρουσιαστής απαντώντας στην Τζώρτζια Κεφαλά, επεσήμανε ότι τα σχόλια του μετά από την προβολή της δήλωσης του προφανώς την βοήθησαν να καταλάβει όσα είχε πει για τους Σπαρτιάτες και να την οδηγήσει στην διευκρινιστική δήλωση που έκανε, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι βάλλει εναντίον του, ενώ «θα έπρεπε κανονικά να μου πει κι ευχαριστώ».

Αναφερόμενη στον ορυμαγδό σχολίων που προκάλεσε η δήλωση της Τζώρτζιας Κεφαλά για τους Σπαρτιάτες, αλλά και η αμφίεση της στην τελετή ορκωμοσίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε νωρίτερα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 «Νομίζω ήταν μια λάθος ερμηνεία μιας αυθόρμητης διατύπωσης και αυτό διευκρινίστηκε με τοποθέτηση της κ. Κεφαλά που δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Αν ενοχλεί η Τζώρτζια Κεφαλά που φόρεσε πράσινο ρούχο και δεν ήταν comme il faut και δεν ενοχλούν κάποιοι γραβατωμένοι που παραβιάζουν κανόνες…».

