Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Λοβέρδος αποχώρησε από το κόμμα

«Οι λόγοι της παραίτησής μου είναι αμιγώς πολιτικοί», αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή παραίτησης του.

Την παραίτηση του από όλα τα όργανα του ΠΑΣΟΚ και επίσης από την ιδιότητα του μέλους του κόμματος, υπέβαλλε το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος. Στη σχετική ανακοίνωση του, αναφέρει τα εξής:

Από σήμερα παραιτούμαι από όλα ανεξαιρέτως τα όργανα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στα οποία συμμετέχω. Παραιτούμαι επίσης από την ιδιότητα του μέλους του κόμματος. Οι λόγοι της παραίτησής μου είναι αμιγώς πολιτικοί και τους εξέθεσα με μία άκρως εμπιστευτική επιστολή σήμερα προς τον Πρόεδρο του Κινήματος.

Εύχομαι στον Πρόεδρο, τα στελέχη και τα χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καλή επιτυχία στον αγώνα και τις προσπάθειές τους.

ΥΓ: Για τα μέλη, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που με αγάπησαν και αγάπησα: η απόφασή μου αυτή είναι για καλό και πάνω απ΄όλα είναι πεντακάθαρη.

