Παναθηναϊκός: Οι αρχηγοί της νέας σεζόν

Η αποχώρηση του επί 6 χρόνια πρώτου αρχηγού της ομάδας, Δημήτρη Κουρμπέλη, έφερε αλλαγές στην ομάδα των αρχηγών του «τριφυλλιού».

Η αποχώρηση του -επί 6 χρόνια- πρώτου αρχηγού της ομάδας, Δημήτρη Κουρμπέλη το εφετινό καλοκαίρι, ήταν δεδομένο πως θα έφερνε αλλαγές στην αρχηγική ομάδα του Παναθηναϊκού. Όπερ κι εγένετο πριν από λίγες ημέρες με τον τεχνικό διευθυντή του «τριφυλλιού» Γιάννη Παπαδημητρίου, να ανακοινώνει σε ένα απ' τα μίτινγκ της ομάδας στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή των «πράσινων» στο Μπαντ Έρλαχ τη νέα σύνθεση των αρχηγών.

Πρώτος αρχηγός του Παναθηναϊκού θα είναι πλέον ο Μπαρτ Σένκεφελντ, ο οποίος ήταν την περασμένη σεζόν το Νο2 στην «ιεραρχία» πίσω απ' τον Κουρμπέλη. Ο Ολλανδός στόπερ άλλωστε, είναι (μετά τον Βασίλη Ξενόπουλο) ο πιο «παλιός» παίκτης των «πράσινων» και μία από τις πλέον ισχυρές προσωπικότητες εντός των αποδυτηρίων του Παναθηναϊκού.

Δεύτερος αρχηγός της ομάδας θα είναι ο Ρουμπέν Πέρεθ (τρίτος πέρσι), ο οποίος υπηρέτησε αρκετές φορές την περασμένη σεζόν τον συγκεκριμένο ρόλο (ήταν αρχηγός και στην Ισπανία στις προηγούμενες ομάδες του), ενώ οι «καινούργιοι» του γκρουπ των αρχηγών θα είναι οι Ζέκα Ροντρίγκες και Φώτης Ιωαννίδης.

Για τον Ζέκα αυτό ήταν η φυσιολογική συνέχεια της επιστροφής του στην ομάδα έπειτα από 6 χρόνια, έχοντας υπηρετήσει το ρόλο του πρώτου αρχηγού της ομάδας από το 2013 έως το 2017 -όταν πωλήθηκε στην Κοπεγχάγη και παρέδωσε το περιβραχιόνιο στο αριστερό μπράτσο του Κουρμπέλη- ενώ για τον Ιωαννιδη ήταν μία απόφαση που έγινε στοχευμένα.

Ο 23χρονος φορ, που μεγάλωσε κι εξελίχθηκε πολύ την τελευταία διετία στο «τριφύλλι», μπαίνει πια στο 4ο έτος του στην ομάδα και είναι ένα από τα πρόσωπα στα οποία έχει αποφασίσει να επενδύσει και να αναδείξει ακόμη περισσότερο το κλαμπ στην «επόμενη μέρα» του.

