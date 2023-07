Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η ανάδρομη Αφροδίτη και η επίδραση της (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

«Η Αφροδίτη είναι στον Λέοντα και αυτό σημαίνει ότι θα θέλουμε να βγούμε έξω, να διασκεδάσουμε, να χαρούμε», είπε η Λίτσα Πατέρα, την Τετάρτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, «από τις 23 Ιουλίου μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη θα είναι ανάδρομη στο ίδιο ζώδιο και θα πρέπει να προσέξετε για να μην δημιουργηθούν εντάσεις, παρεξηγήσεις και λάθη», συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο σε σχέση με την ανάδρομη Αφροδίτη.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





