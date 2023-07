Υγεία - Περιβάλλον

ΠΝΠ για ΕΚΑΒ: Οδηγοί για ασθενοφόρα και από Δήμους

Τι αναφέρει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης για τις υπηρεσίες απο όπου θα αποσπαστεί προσωπικό για να συνδράμει το έργο της διακομιδής ασθενών.

Εκδόθηκε η ΠΝΠ για την άμεση στήριξη του ΕΚΑΒ με στόχο την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας.

Όπως αναφέρεται στην ΠΝΠ στις δομές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών δήμων της χώρας που δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί το προσωπικό κλάδων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ή ΔΕ Οδηγών για τη λειτουργία των ασθενοφόρων οχημάτων τους, δύναται να διατίθεται, μέχρι την 31η.12.2023, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος ή στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιρουμένων των οπλιτών θητείας, για την εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφόρα οχήματα.

Στην περίπτωση που το συγκεκριμένο προσωπικό δεν επαρκεί είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων κλάδων και ειδικοτήτων Οδηγών των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

