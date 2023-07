Κοινωνία

Μύκονος: Οι δύο Ισπανοί που έκλεβαν τουρίστες (εικόνες)

Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες της γυναίκας που συνελήφθη, αλλά και του άνδρα που αναζητείται δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Δύο Ισπανοί έκλεβαν τσάντες από κόσμο στη Μύκονο, με την 47χρονη δράστη να συλλαμβάνεται σε πτήση από το νησί στην Αθήνα, τον περασμένο μήνα. Στην κατοχή της είχαν βρεθεί τα κλοπιμαία, ενώ αναζητείται ο 24χρονος συνεργός της.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας την 1η Ιουνίου

«Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 30-5-2023 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, 47χρονη αλλοδαπή για διακεκριμένες κλοπές και απείθεια. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 24χρονος αλλοδαπός.

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής τσάντας και κοσμήματος από κατάστημα πολυτελών ειδών στη Χώρα της Μυκόνου που διαπράχθηκε βραδινές ώρες της 28-5-2023, εντοπίστηκε η 47χρονη κατά την αποβίβαση των επιβατών της πτήσης από Μύκονο για Αθήνα και ταυτοποιήθηκε ως δράστιδα της εν λόγω κλοπής.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στις αποσκευές της, βρέθηκαν η τσάντα και το κόσμημα που αφαιρέθηκαν από το κατάστημα στη Μύκονο και αποδόθηκαν σε αρμόδιο υπάλληλο.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (2) τσάντες, (2) πορτοφόλια, (2) βραχιόλια, (2) επιταγές και χρηματικό ποσό, η συσχέτιση των οποίων με διαπραχθείσες αξιόποινες πράξεις ερευνάται.

Από την προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν επιπλέον -4- περιπτώσεις κλοπών που τελέστηκαν από 19 έως 22 Μαΐου 2023 στο χώρο του αεροδρομίου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η 47χρονη, ο 24χρονος και άγνωστη συνεργός είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών με συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Ο 24χρονος και η άγνωστη δράστιδα απασχολούσαν τους παθόντες με την 47χρονη να αφαιρεί τεχνηέντως τα αντικείμενα.

Προηγουμένως κατόπτευαν το χώρο για εντοπισμό του υποψήφιου θύματος και στη συνέχεια δημιουργούσαν τις κατάλληλες συνθήκες, προκειμένου η πράξη να μη γίνει αντιληπτή τόσο από τους παθόντες, όσο και από διερχόμενους πολίτες.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

Με εντολή εισαγγελέα δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες τους. Μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ.

