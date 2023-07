Κόσμος

Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη στους “Ήρωες των Τεμπών” και στο “Ref Checkpoint”

Από την Ελλάδα είναι δύο από τους φετινούς τιμώμενους με το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη.

Οι "Ήρωες των Τεμπών" και το "Ref Checkpoint" – από την Ελλάδα – βραβεύονται με το φετινό Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη.

Οι δυο νικητές από την Ελλάδα είναι ανάμεσα σε 38 τιμόμενα πρόσωπα και οργανώσεις τα οποία προέρχονται από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την επιλογή που έγινε στις 28 Ιουνίου από την κεντρική επιτροπή του Βραβείου.

Οι Ήρωες των Τεμπών

Η βραβευμένη ομάδα "Οι Ήρωες των Τεμπών" επέβαινε στις 28/02/2023 στο μοιραίο επιβατικό συρμό Intercity 62 που προσέκρουσε σε άλλη αμαξοστοιχία στα Τέμπη και, ενώ και οι ίδιοι ήταν τραυματισμένοι, με κίνδυνο της ζωής τους και αυταπάρνηση βοήθησαν τους συνεπιβάτες τους να βγουν από τα βαγόνια του φλεγόμενου τρένου σώζοντας δεκάδες ζωές.

Ref Checkpoint

Το Ref Checkpoint, του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος – Θετική Φωνή, είναι κέντρο πρόληψης και σεξουαλικής υγείας για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες στην Αθήνα και παρέχει δωρεάν ενημέρωση, συμβουλευτική για θέματα σεξουαλικής υγείας στην μητρική γλώσσα των ωφελουμένων ατόμων (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Αραβικά, Ουρντού ή και Φαρσί), ανώνυμη εξέταση για τον HIV και τις ιογενείς ηπατίτιδες, και διασύνδεση των ωφελούμενων ατόμων με το Εθνικό Σύστημα Υγείας ή με άλλους φορείς και υπηρεσίες.

Το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη αναγνωρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και προωθούν τις κοινές μας αξίες. Απονέμεται κάθε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε άτομα, ομάδες, ενώσεις ή οργανώσεις που με τις δράσεις τους προάγουν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα θεμελιώδη δικαιώματα, την αμοιβαία κατανόηση και στενότερη σύνδεση μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών της ΕΕ ή τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ή διεθνικής συνεργασίας εντός ΕΕ. Προτάσεις για υποψηφιότητες για το Βραβείο γίνονται από τους Ευρωβουλευτές, καθώς επίσης από πολίτες, ομάδες πολιτών και οργανώσεις.





