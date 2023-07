Υγεία - Περιβάλλον

Καύσωνας - ΕΕΣ: έκτακτη δράση ενημέρωσης και παροχής βοήθειας (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει εκτάκτως δράση ενεργητικής υποστήριξης αστέγων και ενημέρωσης των πολιτών για τον καύσωνα.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτό το διάστημα στην Αθήνα και των δυνητικών κινδύνων που απορρέουν από αυτές, ιδιαίτερα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άστεγοι, ηλικιωμένοι, παιδιά), οργανώνει την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023, από τις 10:00 έως και τις 14:00, στην αρχή του πεζόδρομου της Ερμού, έκτακτη δράση υποστήριξης αστέγων και ενημέρωσης των πολιτών για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών.

Ειδικότερα, Κινητή Μονάδα Υγείας, στελεχωμένη από κλιμάκια του Ε.Ε.Σ με Κοινωνικούς Λειτουργούς, εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες και εθελοντές του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, θα κινητοποιηθούν για την ενημέρωση και υποστήριξη των συμπολιτών μας, μέσω της διανομής υλικού άμεσης κοινωνικής βοήθειας στους άστεγους συμπολίτες μας, παροχή Α’ Βοηθειών και Α’ Βοηθειών Ψυχικής Υγείας, καθώς και διανομή σχετικού ενημερωτικού υλικού αλλά και εμφιαλωμένων νερών και δροσερών ροφημάτων για τους πολίτες.

Ταυτόχρονα, θα παρασχεθεί ενημέρωση για τους κλιματιζόμενους χώρους προσωρινής φιλοξενίας σε περίπτωση καύσωνα και τα μέτρα αρωγής και υποστήριξης που αναπτύσσονται από την οικεία Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Χρήσιμες συμβουλές του Ε.Ε.Σ. για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών:

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων που εκπονεί ο Ε.Ε.Σ. για την αντιμετώπιση των τεράστιων αναγκών που έχει δημιουργήσει η κλιματική κρίση.

