Έμφυλη βία: έδεσε με καλώδια τη φίλη του και την έθαψε ζωντανή

Τραγικό τέλος, είχε η κοπέλα στα χέρια του 22χρονου που την απήγαγε και την δολοφόνησε. Τι είπε ο ίδιος στο δικαστήριο.

Ένα φρικτό έγκλημα έλαβε χώρα στην Αυστραλία και "πάγωσε" τους κατοίκους της Αδελαΐδας, όταν 22χρονος άνδρας δεν άντεξε την απόρριψη από την 21χρονη φίλη του με αποτέλεσμα να την δέσει με ταινία και καλώδια προτού την θάψει ζωντανή.

Ο 22χρονος Tarikjot Singh δήλωσε ένοχος για τη δολοφονία της 21χρονης φοιτήτριας νοσηλευτικής Jasmeen Kaur, μεταδίδει ο Guardian.

Στις αγορεύσεις για την καταδίκη στο ανώτατο δικαστήριο της Νότιας Αυστραλίας, ο εισαγγελέας δήλωσε ότι ο Singh σκότωσε την κοπέλα ως πράξη εκδίκησης μετά την απόρριψη που δέχτηκε.

Ο δράστης παραδέχτηκε ότι είχε σχεδιάσει τη δολοφονία πριν απαγάγει την κοπέλα από τον χώρο εργασίας της τον Μάρτιο του 2021. Το πτώμα της κας Kaur βρέθηκε θαμμένο σε μια τάφρο στο Moralana Creek. Η 21χρονη βρέθηκε με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη της με ένα καλώδιο, ενώ τα πόδια της ήταν δεμένα με ταινία και καλώδιο. Είχε επίσης εισπνεύσει και καταπιεί χώμα, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Στον δράστη επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης.

An “uncommon level of cruelty” - that is how prosecutors have described the murder of Jasmeen Kaur…who - it was today revealed - was buried alive by her ex-boyfriend and stalker Tarikjot Singh.



He was caught on CCTV hours before buying cable ties and a shovel. @9NewsAdel pic.twitter.com/l1BD9T4qMh