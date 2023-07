Life

“Παγιδευμένοι”: Καλοκαίρι με τον πρώτο κύκλο πριν τη δεύτερη σεζόν

Ο πρώτος συγκλονιστικός κύκλος της σειράς "Παγιδευμένοι" έρχεται ξανά στην οθόνη μας, καθημερινά.

Καταιγιστική πλοκή που έκοψε την ανάσα. Συνεχείς ανατροπές που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον. Εξαιρετικές ερμηνείες που συζητήθηκαν.

Δυνατοί ήρωες που οι τηλεθεατές ακολούθησαν στις απρόβλεπτες διαδρομές τους και οι χρήστες των social media αποθέωσαν στις μεγάλες στιγμές τους.

Οι «Παγιδευμένοι» κατάφεραν από το πρώτο πλάνο να μας βάλουν μέσα στη δίνη των μεγάλων μυστικών τους και να μας καθηλώσουν με την αριστοτεχνική κλιμάκωση των συναισθημάτων τους.

Το τελευταίο κεφάλαιο, για τη φετινή σεζόν, των «Παγιδευμένων» γράφτηκε χθες, με ένα καθηλωτικό επεισόδιο που άφησε πίσω του συνταρακτικά ερωτηματικά για την ιστορία των νέων επεισοδίων.

Τι κρύβει το ματωμένο μαχαίρι; Τι συνέβη στον Δημήτρη; Ποια σχέση έχει η Άννα με όλα αυτά;

Όλα τελειώνουν για να ξεκινήσουν και πάλι απ’ την αρχή…

Το συγκλονιστικό φινάλε του Α’ κύκλου έδωσε στην αγαπημένη σειρά την κορυφή στον πίνακα της τηλεθέασης. Οι «Παγιδευμένοι» υπερίσχυσαν του ανταγωνισμού, στη ζώνη προβολής τους, στο δυναμικό κοινό 18-54, με 1,3 μονάδες διαφορά και ποσοστό 15,7%ενώ τους παρακολούθησαν, έστω και για 1’, 1.022.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού.

Σε επιμέρους κοινά, η τηλεθέαση άγγιξε στους άνδρες, μέχρι και το 22,5% και στις γυναίκες το 22,1%.

Οι «Παγιδευμένοι», και χθες, είχαν ισχυρή παρουσία στα social media, καθώς ήταν #1 trend στο Twitter καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής τους και στις κορυφαίες θέσεις όλο το 24ωρο.

Πριν παγιδευτούμε και πάλι στα επεισόδια του Β’ κύκλου, τον Σεπτέμβριο, το νήμα της ιστορίας ξετυλίγεται από την αρχή και η σειρά που αγαπήσαμε τον χειμώνα γίνεται και η αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια.

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται τη Δευτέρα 10 Ιουλίου, στις 16:15, με διπλό επεισόδιο, ενώ από την Τρίτη 11 Ιουλίου, θα ζούμε καθημερινά στις 17:00, όλες τις στιγμές που μας άγγιξαν και μας καθήλωσαν.

