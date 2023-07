Κόσμος

Τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν με Μπλίνκεν

Τα θέματα για τα οποία συζήτησαν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών στην τηλεφωνική τους επικοινωνία.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Μπλίνκεν κατά την οποία συζητήθηκε η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί για τη συμφωνία για τον διάδρομο σιτηρών και τη συνεργασία για την καταπολέμηση της απειλής των ναρκωτικών.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε γραπτή δήλωση του υπουργείου, αναφέρεται ότι συζητήθηκαν η διεύρυνση του ΝΑΤΟ, η Συμφωνία Σιτηρών της Κωνσταντινούπολης και η συνεργασία για την καταπολέμηση της απειλής των ναρκωτικών και η διεθνής συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου, με οικοδεσπότη τις ΗΠΑ.

Οι δύο υπουργοί είχαν πρόσφατα συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο στο Λονδίνο.

