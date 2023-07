Life

“Προδότες”: Μια “ανάσα” πριν από τον τελικό (εικόνες)

Θα κερδίσει η λογική ή το συναίσθημα λίγο πριν από τον τελικό στους "Προδότες". Το νέο επεισόδιο της Πέμπτης.

Το παιχνίδι έχει μπει στην τελική ευθεία...Οι Πιστοί έχουν λιγοστέψει αρκετά, αλλά ταυτόχρονα έχουν καταφέρει να βρουν και να διώξουν 3 Προδότες.

Κι ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο οι Προδότες ήταν έτοιμοι να δολοφονήσουν το επόμενο θύμα τους, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης είχε άλλα σχέδια βάζοντας ξανά στις ζωές τους το Απόσπασμα. Σήμερα στις 21:00 οι Πιστοί δεν έχουν ιδέα τι τους περιμένει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι θα φτάσουν σώοι στο πρωινό για να ξεκινήσει ο διά πυρός και σιδήρου… αλληλοσπαραγμός, με τις δύο Αναστασίες να εμπιστεύονται η μία την άλλη, η Εύα να εμπιστεύεται τον Γιώργο και η Γωγώ τον Κωνσταντίνο.

Στο προηγούμενο επεισόδιο

Τα έντονα κλάματα του Κωνσταντίνου στο Πρωινό για τη δήθεν ανησυχία του για τη Μαρία και τη Γωγώ δεν έπεισαν όλους τους Πιστούς, γεγονός που προκάλεσε τόσο συζητήσεις γύρω από το όνομά του, όσο και υποψίες γύρω από τη Γωγώ. Η δολοφονία της Μαρίας άλλαξε τις ισορροπίες στην Έπαυλη και δημιούργησε δύο «στρατόπεδα». Από τη μία πλευρά, η Αναστασία Π., η Αναστασία Τ., ο Κωνσταντίνος και η Γωγώ έβαλαν στο στόχαστρο την Κατερίνα και από την άλλη, ο Γιώργος Τ., η Εύα και η Κατερίνα στοχοποίησαν τη Γωγώ. Σε κάθε περίπτωση, το σχέδιο των Προδοτών να στοχοποιηθούν γυναίκες φάνηκε να λειτουργεί.

Η Αποστολή μπορεί να δυσκόλεψε Πιστούς και Προδότες, κατάφεραν όμως να φτάσουν το Έπαθλο του Τελικού στα 62.100 ευρώ και να κερδίσουν και την πολυπόθητη είσοδο στο Οπλοστάσιο, εκεί όπου τους περίμενε μία μεγάλη έκπληξη. Εκτός από την Ασπίδα Προστασίας, την οποία κέρδισε ο Κωνσταντίνος για ακόμη μία φορά, Πιστοί και Προδότες είχαν τη δυνατότητα να βρουν και το Στιλέτο, το οποίο, εάν χρησιμοποιηθεί, χαρίζει στον κάτοχό του διπλή ψήφο στη Στρογγυλή Τράπεζα και άρα την πιθανότητα να καθορίσει εκείνος το αποτέλεσμα.

Το Στιλέτο κέρδισε η Γωγώ και με τη δική της διπλή ψήφο κατάφερε να σώσει τον εαυτό της και να διώξει από την Έπαυλη την Κατερίνα. Η αποχώρηση της Κατερίνας έφερε αρκετή ένταση και εκνευρισμό ανάμεσα στους Πιστούς, και αμέσως τα βλέμματα φάνηκαν να στρέφονται στη Γωγώ.

Μόλις το ρολόι έδειξε 12 και οι Πιστοί αναχώρησαν για τα δωμάτια τους, οι Προδότες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία κρίσιμη απόφαση στο Κονκλάβιο. Θα πρέπει να επιλέξουν 3 άτομα που θα μπουν στο Απόσπασμα. Θα ρισκάρουν άραγε βάζοντας και έναν από τους ίδιους;



Στο σημερινό επεισόδιο

Οι Πιστοί καταφθάνουν στην αίθουσα του πρωινού και ανακαλύπτουν ότι δεν λείπει κανείς, γεγονός που τους κάνει να αναρωτιούνται αν οι Προδότες προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον Κωνσταντίνο που είχε την Ασπίδα Προστασίας. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, όμως, τους ενημερώνει ότι δεν έχει γίνει απόπειρα δολοφονίας, αλλά ότι οι Προδότες έβαλαν 3 άτομα στο Απόσπασμα. Η αποκάλυψη των υποψήφιων θυμάτων δημιουργεί σύγχυση στο στρατόπεδο των Πιστών. Οι 4 εναπομείναντες Πιστοί έχουν αντιληφθεί ότι εάν δεν διώξουν έναν Προδότη στη Στρογγυλή Τράπεζα, τότε έχουν χάσει το παιχνίδι και το άγχος τους έχει ανέβει στα ύψη. Η δύο Αναστασίες φαίνεται να εμπιστεύονται η μία την άλλη, η Εύα εμπιστεύεται τον Γιώργο και η Γωγώ τον Κωνσταντίνο.

Στη σημερινή Αποστολή, Πιστοί και Προδότες θα περάσουν «δια πυρός και σιδήρου» για να καταφέρουν να συγκεντρώσουν έως 10.000 ευρώ και να μπορέσουν να διεκδικήσουν αργότερα στο Οπλοστάσιο τόσο την Ασπίδα Προστασίας όσο και το Στιλέτο.

Λίγο πριν τη Στρογγυλή Τράπεζα, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης ετοιμάζει μία έκπληξη που θα πιάσει όλους τους παίκτες εξ’ απήνης.

Θα χρησιμοποιηθεί, άραγε, το στιλέτο στη Στρογγυλή Τράπεζα; Θα καταφέρουν οι Πιστοί να διώξουν έναν Προδότη; Ή έχουν χάσει το παιχνίδι οριστικά, μια μέρα πριν από τον Τελικό;

Όσοι έχουν απομείνει, θα ρισκάρουν την τύχη τους και μία πρόταση με χρηματική αξία, θα τους δελεάσει.



Θα καταλάβουν οι Πιστοί ποιοι είναι οι Προδότες, έτσι ώστε να τους διώξουν από το παιχνίδι; Γιατί αν ένας Προδότης κατορθώσει να φτάσει στον Τελικό, τότε θα κερδίσει όλο το έπαθλο.

Πάντως, μέχρι τώρα το σκορ μεταξύ Πιστών και Προδοτών παραμένει σαφώς υπέρ των δεύτερων με: 12 – 3!



«Οι Προδότες», το διεθνές format με εκατομμύρια φανατικούς τηλεθεατές σε 22 χώρες, μας μυεί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν είναι αθώος.









