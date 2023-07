Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Οι πληρωμές που θα γίνουν έως το τέλος της εβδομάδας από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Συνολικά 59.700.000 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 40.959 δικαιούχους, από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου 2023, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν, την ανωτέρω περίοδο, οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

Την Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2023, θα καταβληθούν 4,8 εκατ. ευρώ σε 200 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Την Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2023, θα καταβληθούν 2,2 εκατ. ευρώ σε 100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Επίσης, ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ, επιστροφές αχρεωστήτως εισφορών κλάδων επικουρικής & πρόνοιας ετών 2019 & 2020, συνολικού ύψους 21 εκατ. ευρώ, σε 8.659 έμμισθους δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

15 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

16 εκατ. ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

