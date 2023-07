Οικονομία

ΣτΕ: Η απόφαση για τον διοικητή του ΕΦΚΑ και η αντίδραση Γεωργιάδη

Η απόφαση για τον διοικητή του ΕΦΚΑ και τις προσλήψεις που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας και η αντίδραση του Υπουργού Εργασίας.

«Ως προς την απόφαση του ΣτΕ για τον ΕΦΚΑ, την οποία και θα μελετήσουμε εξονυχιστικά, μόλις την λάβουμε ολόκληρη, φαίνεται ότι ο νόμος που επιτρέπει επιλογή γενικών διευθυντών από ιδιωτικό τομέα κρίθηκε συνταγματικός» αναφέρει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 'Αδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, σημειώνοντας ότι ακυρώθηκε η κανονιστική πράξη που όριζε τις διευθύνσεις στις οποίες μπορεί να επιλεγεί διευθυντής από τον ιδιωτικό τομέα, λόγω έλλειψης ειδικής αιτιολογίας.

«Θα πρέπει, δηλαδή, να οριστεί στην κανονιστική, γιατί μία γενική διεύθυνση έχει ανάγκη από εξωτερικό γενικό διευθυντή και μία άλλη όχι. 'Αρα, η μεταρρύθμιση του ΕΦΚΑ συνεχίζεται κανονικά και ισχύει. Η απόφαση του ΣτΕ ως προς το ειδικό αυτό ζήτημα θα γίνει σεβαστή και το πρόβλημα θα θεραπευτεί» διευκρινίζει ο κ. Γεωργιάδης.

Όπως επισημαίνει, στόχος είναι οι συντάξεις να απονέμονται εντός 60 ημερών - όπως ήδη συμβαίνει - «και να μην επιστρέψουμε στις καθυστερήσεις του παρελθόντος».

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν παράνομες οι 9 προκηρύξεις του διοικητή του e-ΕΦΚΑ για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των γενικών διευθύνσεων και των προϊσταμένων περιφερειακών υπηρεσιών και από ιδιώτες, σύμφωνα με ανακοίνωση της προέδρου του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Ευαγγελίας Νίκα.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, έκανε δεκτή την αίτηση της ΑΔΕΔΥ και έκρινε ότι οι προκηρύξεις του διοικητή του e-ΕΦΚΑ για την πλήρωση των επίμαχων θέσεων προϊσταμένων και από ιδιώτες (με τριετή θητεία), δεν ήταν νόμιμες.

Αναλυτικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκριναν ότι:

1) Η απόφαση του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ, κατά το μέρος που όρισε ότι υποψήφιοι για επιλογή σε θέσεις προϊσταμένων στις γενικές διευθύνσεις: α) Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, β) Στρατηγικής και Ανάπτυξης, καθώς και γ) στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Κρήτης, όπως και οι αντίστοιχες προσβαλλόμενες προκηρύξεις, «δεν ήταν νόμιμες». Και δεν ήταν νόμιμες, γιατί δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου 4892/2022, αφού «δεν τεκμηριώνεται γιατί στις θέσεις αυτές μπορεί, εν όψει των αρμοδιοτήτων, της φύσεως και της αποστολής τους, να τοποθετηθούν ιδιώτες ως υπάλληλοι επί θητεία και όχι αποκλειστικά μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι», και

2) Η απόφαση του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ και οι προσβαλλόμενες προκηρύξεις «δεν ήταν νόμιμες κατά το μέρος που θέτουν όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στη διαδικασία, αποκλίνοντας από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 παρ. 4 του Υπαλληλικού Κώδικα, παρ' όλον ότι ο ν. 4892/2022 ρητώς παραπέμπει στην ως άνω διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα.

Ακόμα, αναφέρει η ανακοίνωση της κυρίας Νίκα, ότι οι άλλοι λόγοι ακυρώσεως που προβλήθηκαν, οι οποίοι αφορούσαν τη διαδικασία επιλογής απορρίφθηκαν.

