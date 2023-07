Υγεία - Περιβάλλον

Περιστέρι - ΕΚΑΒ: καταγγελία για θάνατο άνδρα περιμένοντας ασθενοφόρο

Νέα καταγγελία έρχεται στο φως, για καθυστέρηση ασθενοφόρου που οδήγησε στον θάνατο έναν άνδρα στο Περιστέρι. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Μία ημέρα μετά την επικοινωνιακή φιέστα του κ. Μητσοτάκη στο Υπουργείο Υγείας και λίγες ώρες μετά την έκδοση ΠΝΠ για στελέχωση του ΕΚΑΒ από την Πυροσβεστική, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έγινε γνωστό ότι ένας ακόμη συμπολίτης μας, αυτή τη φορά στο Περιστέρι, έχασε τη ζωή του περιμένοντας το ΕΚΑΒ», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Είναι τραγικό, εν έτει 2023, άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους αβοήθητοι περιμένοντας ένα ασθενοφόρο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, όταν η ΝΔ κυβερνά εδώ και τέσσερα χρόνια χωρίς δημοσιονομικούς περιορισμούς και έχοντας δαπανήσει δεκάδες δισεκατομμύρια», τονίζει.

Αναφέρει ότι η ΝΔ «επιμένει στην απαξίωση του ΕΣΥ και περιορίζεται σε πρόχειρες λύσεις», σημειώνοντας πως «η πεισματική άρνηση για προσλήψεις επιβεβαιώνει ότι ο στόχος της ΝΔ δεν είναι άλλος από την είσοδο ιδιωτών και στο ΕΚΑΒ».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία δεσμεύεται ότι μαζί με την κοινωνία θα δώσει τη μάχη για το αυτονόητο δικαίωμα όλων των ανθρώπων σε δημόσια και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά από καταγγελία για τον θάνατο 52χρονου γιατρου στο Περιστέρι την περασμένη Παρασκευή, όταν έπαθε καρδιακό επεισόδιο, οι οικογένειά του κάλεσε ασθενοφόρο και τους απάντησαν ότι "δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο".

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, υπήρξε καθυστέρηση 47 λεπτών και όταν βρισκόταν καθοδόν, κάλεσαν την οικογένεια και εκείνοι το ακύρωσαν καθώς είχαν μεταφέρει τον 52χρονο σε ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου και κατέληξε.

