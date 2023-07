Πολιτική

Προγραμματικές δηλώσεις: Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ανακοινώσεις που θα κάνει αύριο ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή και οι εκπλήξεις που αναμένονται.

-

Του Σπύρου Μουρελάτου

«Έχουμε μία άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, κάτι, που σημαίνει ότι δεν έχουμε καμία δικαιολογία, πρέπει να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα μας και να προωθήσουμε τους φιλόδοξους στόχους μας».

Μήνυμα μεταρρυθμίσεων προς διεθνείς αγορές και επενδυτές εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Μαλτέζο Πρόεδρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχε προηγηθεί - πάντα με τη σκέψη στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας - η προαναγγελία της πρόωρης αποπληρωμής χρεών του πρώτου Μνημονίου.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «θα είμαστε σε θέση πριν από το τέλος του έτους να αποπληρώσουμε νωρίτερα το Greek Loan Facility (πρώτο μνημόνιο) για τα επόμενα δύο χρόνια. Πιστεύω ότι αυτό θα στείλει επίσης ένα θετικό μήνυμα στις αγορές, ότι όχι μόνο επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη, αλλά θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι ο λόγος του χρέους μας προς το ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Είναι μια δέσμευση προς τους επενδυτές. Θα επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις και θα διασφαλίσουμε ότι οι όποιες μεταρρυθμίσεις εφαρμόσουμε θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διακυβεύεται η δημοσιονομική θέση της χώρας μας».

Στο εσωτερικό, τα βλέμματα στρέφονται στην αυριανή πρωθυπουργική ομιλία στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να επικαιροποιήσει, αλλά και να εξειδικεύσει, μεταξύ άλλων, τις κεντρικές οικονομικές δεσμεύσεις του σε ορίζοντα 4ετίας. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να κάνει συγκεκριμένες τις αυξήσεις στους μισθούς και στα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ θα αναφερθεί εκ νέου στο στόχο της αύξησης κατά 25% στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα έως το 2027. Θα υπενθυμίσει, επίσης, τη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος έως το τέλος της 4ετίας, την αύξηση του αφορολογήτου κατά 1000 ευρώ για κάθε παιδί και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τουλάχιστον μία μονάδα, αλλά και την καθιέρωση του youth pass από το 2024. Καλά γνωρίζοντες προεξοφλούν, μάλιστα, εκπλήξεις στην αυριανή παρέμβαση του πρωθυπουργού, οι οποίες θα αφορούν μέτρα αμεσότερης εφαρμογής.

Το οικονομικό «συμβόλαιο» Μητσοτάκη

Νέο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων 1/1/24

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος 1/1/25

Αύξηση αφορολογήτου ορίου και μείωση εισφορών

Youth pass 2024

Μέσω του Bloomberg, πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις όπως η θεσμοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.

«Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών θα θεσμοθετηθεί κάποια στιγμή, είναι μέρος της στρατηγικής μας. Η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιο έτοιμη και ώριμη», είπε σχετικά ο Πρωθυπουργός.

Αύριο στις 5 το απόγευμα ο πρωθυπουργός ανοίγει με την ομιλία του το τριήμερο των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να νομιμοποιήσει τον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τον καλωσορίζουμε στην σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Διότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε πρόταση νόμου για την ισότητα στον γάμο και το δικαίωμα τεκνοθεσίας, ένα χρόνο πριν, τον Ιούνιο του 2022, ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι "δεν είναι η κατάλληλη στιγμή". Περιμένουμε τώρα να δούμε αν και πότε θα βρει η κυβέρνηση της ΝΔ "την κατάλληλη στιγμή". Και δεν θα σταματήσουμε να πιέζουμε καθημερινά μαζί με την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα για να γίνει άμεσα πράξη αυτό το αναγκαίο και αυτονόητο βήμα».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: πέταξε στα σκουπίδια χρυσαφικά - “Επιχείρηση” για την επιστροφή τους

Τρίπολη: Επιδειξίας κυνηγούσε παιδιά στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Έμφυλη βία: έδεσε με καλώδια τη φίλη του και την έθαψε ζωντανή