Δένδιας: Το τηλεφώνημα με τον Τούρκο ομόλογό του

Επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του είχε ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο υπουργό 'Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ είχε, σήμερα, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Ν. Δένδιας, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Ανταλλάξαμε συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων μας και ευχηθήκαμε εκατέρωθεν καλή επιτυχία».

«Επισημάνθηκε», προσθέτει, «η ανάγκη διατήρησης του καλού κλίματος μεταξύ των κρατών μας και συμφωνήθηκε να συναντηθούμε στο Βίλνιους, κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ».

«Συμφωνήθηκε κατ' αρχάς η πραγματοποίηση συζήτησης για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, οι λεπτομέρειες της οποίας θα διευκρινιστούν στο Βίλνιους» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Ν. Δένδιας.

