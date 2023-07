Υγεία - Περιβάλλον

Στρεπτόκοκκος: Δύσκολη η μάχη της μητέρας τριών παιδιών στη ΜΕΘ

Κάθε προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή δίνει μία μητέρα τριών παιδιών από τη Λάρισα, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με στρεπτόκοκκο.

Κρίσιμη θεωρείται από τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας της 40χρονης, η οποία νόσησε από στρεπτόκοκκο και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Η γυναίκα, μητέρα τριων παιδιών (το ένα μόλις 12 μηνών) μεταφέρθηκε χθες στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου σε άσχημη κατάσταση με την υγεία της να επιδεινώνεται παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ραγδαία.

Σύμφωνα με τους οικείους της παρουσίασε τα πρώτα συμπτώματα την περασμένη εβδομάδα, οπότε και απευθύνθηκε σε ιδιώτη γιατρό ο οποίος της χορήγησε αντιβίωση.

Η 40χρονη χειροτέρευε κάθε μέρα και περισσότερο και τελικά μεταφέρθηκε χθες, με υψηλό πυρετό και δύσπνοια στο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση της. Μετά από τις προσπάθειες των γιατρών για να τη σταθεροποιήσουν, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στη ΜΕΘ όπου τα ξημερώματα, υπέστη ανακοπή.

Οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν και μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθεί ειδική αντλία από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο προκειμένου να υποστηριχθεί η καρδιά της.

Όπως όλα δείχνουν η γυναίκα κόλλησε από τα παιδιά της, καθώς τα δυο από αυτά είχαν νοσήσει το προηγούμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες τα παιδιά προσβλήθηκαν από αδενοϊό και είχαν αρνητικό τεστ για στρεπτόκοκκο.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η 40χρονη που αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για την ίδια της τη ζωή, δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

