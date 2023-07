Αθλητικά

Wimbledon - Τσιτσιπάς: τεράστια νίκη και πρόκριση επί του Τιμ

Ο Έλληνας τενίστας προκρίθηκε στον β' γύρο του Wimbledon.

Μετά από ένα συγκλονιστικό ματς που ξεκίνησε χθες και ολοκληρώθηκε σήμερα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 3-2 σετ του Ντόμινικ Τιμ και προκρίθηκε στον β΄ γύρο του Wimbledon, όπου θ΄ αντιμετωπίσει τον Άντι Μάρεϊ.

Τα σετ: 3-6, 7-6 (2), 6-2, 6-7 (5), 7-6 (8)

