Σακελλαροπούλου: το μεταναστευτικό είναι πρωτίστως ζήτημα ευρωπαϊκό

Την εμβάθυνση της συνεργασίας των δυο χωρών προς όφελος της ευρύτερης περιφερειακής σταθερότητας, συζήτησαν στο επίσημο δείπνο η Ελληνίδα Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ομόλογό της από την Μάλτα.

Στις άριστες διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Μάλτας και στην εντατικοποίηση και εμβάθυνση της συνεργασίας των δυο χωρών προς όφελος της ευρύτερης περιφερειακής σταθερότητας, των λαών και των μελλοντικών γενεών, αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την προσφώνησή της, στο δείπνο που παρέθεσε, προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας της Μάλτας, Τζόρτζ Βέλλα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η κ. Σακελλαροπούλου, τόνισε ότι «οι χώρες μας βαδίζουν δίπλα-δίπλα στο πέρασμα των αιώνων» και εξέφρασε την ελπίδα ότι «η καλή μας συνεργασία θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια και θα μας οδηγήσει σε ένα κοινό μέλλον ειρήνης και προόδου». Σημείωσε επίσης, ότι «Ελλάδα και Μάλτα, με την ιδιαίτερη γεωγραφική τους θέση, αποτέλεσαν κατά το παρελθόν σταυροδρόμι πολιτισμών και βρέθηκαν στο επίκεντρο σημαντικών ιστορικών γεγονότων της ευρωπαϊκής ηπείρου, διατηρώντας από την αρχαιότητα, στενούς ιστορικούς δεσμούς».

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι η επίσκεψή του Προέδρου Βέλλα στην Αθήνα, «επιβεβαιώνει τις άριστες διμερείς μας σχέσεις, οι οποίες εγγράφονται σε ένα κοινό πλαίσιο, με χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς τη συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό εγχείρημα [...] Επιβεβαιώνει ακόμη τη βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνσή τους σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως ο τουρισμός, η ενέργεια, ο πολιτισμός και η ναυτιλία, στην οποία Ελλάδα και Μάλτα κυριαρχούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, τις ίδιες αρχές, αυτές της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου, καταστάλαγμα της μακραίωνης και πολυτάραχης πορείας μας στην ιστορία».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι «πυξίδα των χωρών μας, που συνιστά άλλωστε τον ακρογωνιαίο λίθο του αξιακού μας συστήματος, είναι το διεθνές δίκαιο, η περιφρούρηση και η διαφύλαξη του οποίου εξασφαλίζει την προοπτική της ασφαλούς πορείας προς την ειρήνη και τη σταθερότητα».

Ειδικότερα, παρατήρησε, ότι «στο σημερινό, ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου γινόμαστε μάρτυρες της αναίτιας και απρόκλητης παραβίασης της εθνικής και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών από αναθεωρητικές δυνάμεις, όπως είναι η επίθεση εναντίον της Ουκρανίας από την Ρωσία, το δίκαιο αυτό πρέπει να αποτελεί την πάγια βάση μας στην επιδίωξη της ειρήνης».

Υπογράμμισε επίσης, ότι «είναι ακλόνητη η πεποίθησή μας ότι οι σχέσεις μεταξύ των κρατών πρέπει να βασίζονται στην ειλικρινή διάθεση αρμονικής συνύπαρξης και καλής γειτονίας, στον αμοιβαίο σεβασμό και τον διάλογο. Η σταθερότητα και η συλλογικότητα των αποφάσεων είναι απαραίτητες, προκειμένου να επιδείξουμε την προσήλωσή μας στα κοινά μας ιδεώδη, καθώς και τη βούλησή μας να οικοδομήσουμε ένα δημιουργικό αύριο για τους πολίτες μας».

Τέλος, υπενθύμισε ότι «Ελλάδα και Μάλτα, ως χώρες πρώτης υποδοχής στην Ευρώπη, αναλαμβάνουν και επωμίζονται μεγάλο βάρος όσον αφορά στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην κοινή μας θάλασσα, τη Μεσόγειο. Οι τραγωδίες που διαδραματίζονται στα νερά της, όπου χιλιάδες συνάνθρωποί μας χάνουν τη ζωή τους στην προσπάθεια να βρουν μια καλύτερη τύχη, δεν μπορούν να αφήνουν κανέναν ανεπηρέαστο».

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι «το προσφυγικό και μεταναστευτικό είναι πρωτίστως ζήτημα ευρωπαϊκό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται, με αποφυγή της εργαλειοποίησής του και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα» και πρόσθεσε ότι «οι κοινές μας προκλήσεις όμως δεν σταματούν εκεί. Η ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα, καθώς και η κλιματική αλλαγή, απαιτούν εντατικοποίηση της συνεργασίας μας προς όφελος των λαών και των μελλοντικών γενεών».

Κατά την αντιφώνησή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μάλτας Τζόρτζ Βέλλα, αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου για την θερμή υποδοχή και φιλοξενία, καθώς και για την συνεργασία και υποστήριξη, που παρείχε στο πλαίσιο της Ομάδας Arraiolos των Αρχηγών Κρατών, η οποία συνήλθε τον περασμένο Οκτώβριο στη Μάλτα, τόνισε ότι «η χώρα του θεωρεί την Ελλάδα ως έναν από τους στενούς εταίρους της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρω-μεσογειακής Περιφέρειας, καθώς μοιράζονται παρόμοιους στόχους και ανησυχίες, μαζί με πολύ ισχυρές πολιτιστικές σχέσεις».

Αναφέρθηκε, επίσης, στις πολυάριθμες επισκέψεις του στην Ελλάδα, υπό διαφορετικές ιδιότητες κατά τη διάρκεια της πολιτικής σταδιοδρομίας του, και σημείωσε ότι «σε συνδυασμό με τις διαρκείς επαφές μου με Έλληνες συναδέλφους ανά τα χρόνια, υπολογίζω με χαρά τον εαυτό μου μεταξύ των γνήσιων συνεργατών και φίλων της όμορφης χώρας σας». Όπως είπε «οι σχέσεις υπήρξαν πάντοτε υποδειγματικές και οι επαφές μας σε πολιτικό επίπεδο, ωρίμασαν με υγιή και ομαλό τρόπο ανά τις δεκαετίες, όχι μόνο προς όφελός μας αλλά και προς όφελος της σταθερότητας στην περιοχή μας» και ευχήθηκε η επίσκεψή του στην Αθήνα να δώσει περαιτέρω ώθηση στη διεύρυνση προς μια ευρύτερη κατεύθυνση και στην εμβάθυνση της αμοιβαία επωφελούς εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών. Εξέφρασε, ακόμη, την πεποίθηση, ότι «ο τουρισμός είναι ένας ακόμα πρωτογενής τομέας στον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε περαιτέρω και χαιρετίζω την παρουσία του υπουργού Τουρισμού της Μάλτας, του αξιότιμου κ. Clayton Bartolo, ως μέλους της επίσημης αντιπροσωπείας μου».

Αναφερόμενος στη μαλτέζικη κοινότητα στην Ελλάδα, και στη χθεσινή συνάντησή του με συμπατριώτες του, που διαβιούν πλέον στη χώρα μας, τόνισε ότι εντυπωσιάστηκε από την αφοσίωση, με την οποία μιλούν για την Ελλάδα και τους ισχυρούς δεσμούς, που τους συνδέουν ακόμη με την πατρίδα των προγόνων τους, την οποία αναπολούν με νοσταλγία. Σημείωσε, επίσης, ότι η απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ Μάλτας και Ελλάδας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, επιτρέποντας στις επαφές μεταξύ των λαών να αυξάνονται ολοένα και περισσότερο και πρόσθεσε ότι «το ίδιο ισχύει και για την ελληνική κοινότητα στη Μάλτα, η οποία αναπτύσσεται διαρκώς για επαγγελματικούς, εκπαιδευτικούς ή οικογενειακούς λόγους».

Μιλώντας για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, σημείωσε ότι «είμαστε ενωμένοι στην απερίφραστη καταδίκη του παράνομου ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία και στην έκφραση της πλήρους και άνευ όρων υποστήριξής μας στην ηγεσία και τον λαό της Ουκρανίας» και συμπλήρωσε λέγοντας: «Κοντά στο σπίτι μας, στην άμεση γειτονιά μας, εξακολουθούν να μας ανησυχούν οι εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική, η αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο και η αύξηση της βίας και των εντάσεων στη Μέση Ανατολή». Μάλιστα, υποστήριξε ότι «δεν πρέπει να παραβλέπουμε αυτές τις εξελίξεις - ακόμη και όσο αντιμετωπίζουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία». Ειδικότερα, ανέφερε ότι «και οι δύο χώρες μας έχουν πλήρη επίγνωση αυτής της κατάστασης, και έχουμε μακρά ιστορία άμεσης συνεργασίας σε διάφορους πολιτικούς σχηματισμούς της Μεσογείου, όπως η Ένωση για τη Μεσόγειο, το Ίδρυμα Anna Lindh και η Ομάδα Med 9, με σκοπό να εντοπίσουμε τις περιφερειακές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα».

Επιπρόσθετα σημείωσε ότι «η Μάλτα και η Ελλάδα αναγνωρίζουν τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στη διασφάλιση της ευρωπαϊκής σταθερότητας» και εξέφρασε την θέση ότι «ανήκουν στην Ευρώπη και ότι πρέπει να στείλουμε σαφή και ξεκάθαρα μηνύματα στους πολίτες τους. Οι πολύ απαιτητικές μεταρρυθμίσεις, που έχουν εισαχθεί με σκοπό την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούν να χαθούν, λόγω περαιτέρω καθυστερήσεων».

Σχετικά με το Μεταναστευτικό, ανέφερε ότι «παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, πρέπει να επιτύχουμε μια λύση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη με έναν τρόπο που θα εξισορροπεί τις ευθύνες με την αλληλεγγύη» και τάχθηκε υπέρ της ανάγκης υλοποίησης των σχεδίων δράσης με μια προσέγγιση, που θα έχει ως γνώμονα την επίτευξη αποτελεσμάτων.

Όπως παρατήρησε «η πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης πρέπει να αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο μερικών» και επισήμανε ότι «πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού ώστε να πιέσουμε για μια ισότιμη και δίκαιη λύση σε αυτό το μακροχρόνιο ζήτημα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «κοιτάζοντας μπροστά, και μένοντας σταθεροί στην πεποίθησή μας ότι η πολυμέρεια είναι η μόνη επιλογή για την επίλυση των υφιστάμενων και των αναδυόμενων προκλήσεων, η Μάλτα και η Ελλάδα παραδίδουν τα διαπιστευτήριά τους στο ανώτατο διεθνές όργανο - το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ» και σημείωσε ότι «η φιλοδοξία της Μάλτας να συμμετέχει στο Συμβούλιο την περίοδο 2023-2024 πηγάζει από την προθυμία μας να συμβάλουμε με ουσιαστικό τρόπο στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Ομοίως, η Μάλτα εύχεται στην Ελλάδα μια επιτυχημένη εκστρατεία και μια γόνιμη θητεία κατά την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την περίοδο 2025-2026».

Μάλιστα, τόνισε ότι «η Μάλτα είναι έτοιμη να υποστηρίξει την Ελλάδα και να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με τη δική μας εμπειρία στο Συμβούλιο για την προετοιμασία της θητείας σας. Ακόμα και εδώ, η συνεργασία μας υπόσχεται να είναι υποδειγματική και, ασφαλώς, τελέσφορη». Κλείνοντας, ευχήθηκε τα καλύτερα στην νεοεκλεγείσα ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό και διαβεβαίωσε πως η Μάλτα θα συνεχίσει να αποτελεί για την Ελλάδα έναν σταθερό και αξιόπιστο εταίρο σε όλα τα μέτωπα.

