Κόσμος

Μεξικό: φονική πτώση λεωφορείου σε γκρεμό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη η πολύνεκρη τραγωδία στο Μεξικό.

-

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε γκρεμό, στην πολιτεία Οαχάκα του νότιου Μεξικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες μεξικανικών μέσων ενημέρωσης, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος – ενδεχομένως λόγω βλάβης στα φρένα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές – και σε μια στροφή ορεινού δρόμου το λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από την Πόλη του Μεξικού με προορισμό τη Γιοσοντούα, στο δυτικό τμήμα της Οαχάκα.

Εθελοντές έσπευσαν να συνδράμουν τους διασώστες που επιχειρούσαν επί ώρες να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες από τις στραπατσαρισμένες λαμαρίνες του μοιραίου λεωφορείου.

#BREAKING: 25 dead after bus plunges off road in #Mexico: policehttps://t.co/EgHdPIPLk8 — Yemen Details (@DetailsYemen) July 5, 2023

#AlMomento???? Grave accidente deja al menos 27 personas fallecidas.



Un autobus de pasajeros se volco y cayo a un rio en #Tlaxiaco, #Oaxaca. pic.twitter.com/btSAQJWJQT — TNoticias Mexico (@TNoticiasMexic1) July 5, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: αγροτικό έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Τρίκαλα: ανήλικος κατέρρευσε ενώ διασκέδαζε με φίλους του

Χανιά: λεχώνα πέθανε λίγο μετά την γέννα