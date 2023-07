Κόσμος

Σουηδία - ΝΑΤΟ: “Ναι μεν, αλλά” από τον Ερντογάν και πιέσεις προς την Άγκυρα

Η νέα δήλωση Ερντογάν και οι πιέσεις που δέχεται η Τουρκία από το ΝΑΤΟ για την ένταξη της Σουηδίας.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κρίνει πως η Σουηδία έχει κάνει «βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση» στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ενταχθεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, αλλά θεωρεί ταυτόχρονα πως οι διαδηλώσεις υπέρ των κούρδων αυτονομιστών στη βορειοευρωπαϊκή χώρα τα «υπονομεύουν», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Κατά το δελτίο Τύπου της τουρκικής προεδρίας, ο κ. Ερντογάν έκανε την τοποθέτηση αυτή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε χθες Τετάρτη, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες πως η Άγκυρα θα άρει το βέτο της έγκαιρα ώστε το σκανδιναβικό κράτος να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία πριν από τη σύνοδο κορυφής του NATO στο Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας, την επόμενη εβδομάδα (Τρίτη 11η-Τετάρτη 12η Ιουλίου).

Η Σουηδία και η Φινλανδία υπέβαλαν αιτήσεις για να ενταχθούν στον στρατιωτικό συνασπισμό την περασμένη χρονιά, αντιστρέφοντας την πολιτική τους επί δεκαετίες, που ήταν να παραμένουν τυπικά αδέσμευτες, εξαιτίας της εισβολής του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Φινλανδία είναι πλέον εντός.

Η Σουηδία, για την εισδοχή της οποίας απαιτείται πράσινο φως από όλα τα μέλη, περιμένει ακόμη την έγκριση δυο κρατών, της Τουρκίας και της Ουγγαρίας.

Η τουρκική κυβέρνηση, που έχουν σχηματίσει το ισλαμοδημοκρατικό κόμμα του κ. Ερντογάν και ακροδεξιά εθνικιστική παράταξη, επιμένει πως η Στοκχόλμη πρέπει να λάβει μέτρα εναντίον των υποστηρικτών του ένοπλου κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), που η Άγκυρα, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση, καθώς και «δικτύου» εξόριστου ισλαμιστή ιεροκήρυκα, που η Άγκυρα θεωρεί επίσης «τρομοκρατικό», καθώς τού προσάπτει πως βρισκόταν πίσω από την απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος του 2016.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν κατέγραψε ότι η Σουηδία έχει κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, τροποποιώντας την αντιτρομοκρατική νομοθεσία της», σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

«Όμως υποστηρικτές της τρομοκρατικής οργάνωσης (του PKK) συνεχίζουν να οργανώνουν ελεύθερα διαδηλώσεις στις οποίες εξυμνούν την τρομοκρατία, κάτι που εκμηδενίζει τα μέτρα που λήφθηκαν» από τη Στοκχόλμη, πρόσθεσε, πάντα κατά το κείμενο της τουρκικής προεδρίας.

Τους τελευταίους μήνες έγιναν διαδηλώσεις στη Στοκχόλμη στις οποίες συμμετέχοντες ανέμιζαν σημαίες του PKK.

Η Στοκχόλμη υπογραμμίζει πως εφάρμοσε όλα όσα της αναλογούσαν δυνάμει συμφωνίας με την Άγκυρα που κλείστηκε στη Μαδρίτη πέρυσι και είχε σκοπό να καθησυχαστούν οι τουρκικές ανησυχίες, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης νέας αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, παρότρυνε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον τούρκο ομόλογό του, τον Χακάν Φιντάν, την κυβέρνηση στην Άγκυρα να ταχθεί υπέρ της εισδοχής της Σουηδίας στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε εξάλλου στη συζήτησή τους πως έχει σημασία να παραταθεί η ισχύς της συμφωνίας για την εξαγωγή σιτηρών της Ουκρανίας μέσω λιμένων της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα, δυνάμει της συμφωνίας με τη Ρωσία για τη σύναψη της οποίας μεσολάβησαν ο ΟΗΕ και η κυβέρνηση της Τουρκίας, κατά την ανακοίνωση.

Νωρίτερα χθες ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως «ανυπομονεί» η Σουηδία να γίνει μέλος της συμμαχίας, υποδεχόμενος τον πρωθυπουργό της σκανδιναβικής χώρας Ουλφ Κρίστερσον· ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες πως η Άγκυρα θα άρει το βέτο της έγκαιρα ώστε το σκανδιναβικό κράτος να ενταχθεί πριν από τη σύνοδο κορυφής του NATO στο Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας, την επόμενη εβδομάδα (Τρίτη 11η-Τετάρτη 12η Ιουλίου).