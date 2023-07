Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Αυλαία στη δίκη για τη δολοφονία του

Η ώρα της αλήθειας για τους δώδεκα κατηγορούμενους για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού.

«Αυλαία» ρίχνει η πολύκροτη δίκη για την άγρια δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, κατά την τυφλή οπαδική επίθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου του 2022. Λίγο μετά τις 9.30 το πρωί το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης αναμένεται να ανακοινώσει την ετυμηγορία του για τους 12 κατηγορούμενους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ήδη προσωρινά κρατούμενους.

Από την πρώτη συνεδρίαση, στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου, μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβήσει 47 συνεδριάσεις, εξετάστηκαν περισσότεροι από 75 μάρτυρες (κατηγορίας και υπεράσπισης), αναγνώστηκαν περί τα 300 έγγραφα και απολογήθηκαν οι κατηγορούμενοι που έδωσαν τις δικές τους εξηγήσεις για την εμπλοκή τους στο έγκλημα.

Ακολούθησε η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας Κυριακής Κλιάμπα που ζήτησε την ένοχη για όλους τους κατηγορούμενους -ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχή τους- και έκανε λόγο για «επίθεση οργανωμένη και σχεδιασμένη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο με κοινό ανθρωποκτόνο δόλο σε βάρος όλων των θυμάτων».

«Λυπάμαι πραγματικά, έχουμε 12 νέα παιδιά που ήταν στο χέρι τους να ακολουθήσουν έναν καλύτερο δρόμο στη ζωή τους κι όχι το σκοτάδι. Σε έναν "ανορθόδοξο πόλεμο" η νίκη σημαίνει καταδίκη» ήταν τα τελευταία λόγια της εισαγγελέως ολοκληρώνοντας την τριήμερη αγόρευσή της.

Επί της εισαγγελικής πρότασης τοποθετήθηκαν στη συνέχεια, διαδοχικά, οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης, με τους τελευταίους να επιχειρούν να αντικρούσουν το βαρύτατο κατηγορητήριο, το οποίο αντιμετωπίζουν οι εντολείς τους.

Η μαραθώνια διαδικασία μέχρι τη λήξη της δίκης

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, αποτελούμενο από τρεις τακτικούς δικαστές και τέσσερις λαϊκούς (ενόρκους), θα αναγνώσει για κάθε έναν από τους κατηγορούμενους την κρίση του επί της ενοχής ή μη και για τις πράξεις που τους αποδίδει. Στη συνέχεια θα λάβουν τον λόγο οι υπερασπιστές των κατηγορουμένων, όσων κριθούν ένοχοι, προκειμένου να αιτηθούν την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων (π.χ. μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά, ειλικρινή μεταμέλεια, μετεφηβική ηλικία).

Η διαδικασία αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς από την αναγνώριση ελαφρυντικών θα εξαρτηθεί το τελικό ύψος των ποινών. Αναμένεται δε, να κρατήσει αρκετή ώρα, μιας και οι υπερασπιστές (σ.σ. αγόρευσαν περισσότεροι από 20) θα αναπτύξουν διεξοδικά τις θέσεις τους επί των ελαφρυντικών που θα ζητήσουν.

Ακολούθως η εισαγγελέας θα υποβάλει την πρότασή της προς το δικαστήριο για τα ελαφρυντικά, εξειδικεύοντας τη θέση της για κάθε καταδικασθέντα ξεχωριστά. Αφού δευτερολογήσουν οι υπερασπιστές, το δικαστήριο θα αποσυρθεί για τη διάσκεψη και θα επανέλθει για να ανακοινώσει εάν αναγνωρίζει και ποια ελαφρυντικά.

Μετά τη «μάχη των ελαφρυντικών», η εισαγγελέας θα προτείνει επί των ποινών, θα αγορεύσουν εκ νέου οι υπερασπιστές, ενώ θα ακολουθήσει νέα διάσκεψη των δικαστών και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι τελικές ποινές.

Από το ύψος των ποινών θα εξαρτηθεί το επόμενο δικονομικό στάδιο- αυτό της αναστολής εκτέλεση της ποινής. Μόνο στην περίπτωση που κάποιος/κάποιοι καταδικαστούν σε πρόσκαιρες καθείρξεις, δηλαδή εάν αποφύγουν τη μέγιστη των ποινών της ισόβιας κάθειρξης, οι δικαστές θα κληθούν να αποφανθούν, εάν η ποινή θα εκτελεστεί ή όχι και υπό ποιους όρους μέχρι το Εφετείο (εν προκειμένω θα ακολουθήσει νέα εισαγγελική πρόταση, αγορεύσεις δικηγόρων, διάσκεψη δικαστών).

Η τελική φάση της διαδικασίας προβλέπει αποφάσεις για άλλα θέματα, όπως απόδοση κατασχεθέντων κ.λπ. Αφού κριθούν τα ζητήματα αυτά, το δικαστήριο θα κηρύξει το πέρας της δίκης. Θεωρείται δεδομένο ότι όσοι καταδικαστούν θα ασκήσουν έφεση για να κριθούν σε δεύτερο βαθμό.

Ισχυρά μέτρα σχεδιάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Η αίθουσα του Κακουργιοδικείου Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι ασφυκτικά γεμάτη. Από τη μία πλευρά της αίθουσας θα βρίσκονται φίλοι και συγγενείς του Άλκη, ανάμεσα στους οποίος οι γονείς του που παρακολούθησαν σχεδόν όλες τις συνεδριάσεις του δικαστηρίου, και από την άλλη πλευρά θα κάθονται συγγενείς των κατηγορούμενων.

Κάλεσμα για μαζική συγκέντρωση στο Δικαστικό Μέγαρο απήθυνε προς τα μέλη και τους οπαδούς του ο Α.Σ. Άρης και σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει τη σημερινή μέρα ως «ορόσημο» αναφορικά με την απόδοση δικαιοσύνης για «τη στυγνή δολοφονία» του 19χρονου φοιτητή. «Ο Άλκης ήταν παιδί γεμάτο φως. Το φως να διώξει το σκοτάδι σ' αυτήν την πόλη. Ο Άλκης ζει» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Εντός των Δικαστηρίων αλλά και πέριξ αυτών, η ΕΛ.ΑΣ. σχεδιάζει να αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις για τη διασφάλιση της ομαλότητας της διαδικασίας και την αποφυγή κινδύνων έντασης.