Wimbledon: Ο Τζόκοβιτς προκρίθηκε στον τρίτο γύρο

Ο Σέρβος πρωταθλητής έφτασε τις 350 νίκες στην καριέρα του στα Grand Slam.

Δεν ήταν «περίπατος» το ματς του Νόβακ Τζόκοβιτς απέναντι στον Τζόρνταν Τόμπσον, παρ΄ όλα αυτά ο Σέρβος μετά από 2.5 ώρες αγώνα επιβλήθηκε του Αυστραλού με 3-0 (6-3, 7-6(4), 7-5) και πήρε το «εισιτήριο» για τον 3ο γύρο του Wimbledon.

Ο «Νόλε» στην προσπάθεια που κάνει για να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Λονδίνο και να κατακτήσει τον 8ο στη βρετανική πρωτεύουσα, δυσκολεύτηκε αρκετά στο δεύτερο και τρίτο σετ απέναντι στο νο70 της παγκόσμιας κατάταξης.

Κατάφερε, όμως, να διατηρήσει το αήττητο στα major τουρνουά που έχει ξεκινήσει από πέρυσι στο All England Club, αλλά και στο κεντρικό κορτ από το 2013, φτάνοντας... αισίως τις 350 νίκες στην καριέρα του στα Grand Slam.

Το εξαιρετικό σερβίς του Τόμπσον (τελείωσε το ματς με 21 άσους) προβλημάτισε τον «Νολε», ο οποίος, όμως, βρήκε τα μπρέικ που χρειαζόταν στο 1ο και στο 3ο σετ, φτάνοντας σε μια ακόμη νίκη.

Στον 3ο γύρο του τουρνουά ο 35χρονος Σέρβος θ΄ αντιμετωπίσει είτε τον Τομάς Μάρτιν Ετσεβέρι είτε τον Σταν Βαβρίνκα (παίζουν την Πέμπτη στις 13:00).

