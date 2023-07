Υγεία - Περιβάλλον

Περιστέρι: “Αν είχε έρθει ασθενοφόρο, ίσως να είχε σωθεί ο άνθρωπός μας”

Η πεθερά του 52χρονου που πέθανε λίγο αφού δεν υπήρχε ασθενοφόρο να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η πεθερά του 52χρονου που κατέληξε λίγο αφού δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Η γυναίκα περιέγραψε τα όσο έγιναν αφού ο άνδρας της κόρης της ένιωσε αδιαθεσία που παρέπεμπε σε καρδιακό επεισόδιο και δεν υπήρχε ασθενοφόρο διαθέσιμο για να τον μεταφέρει από το σπίτι του, στο Περιστέρι, σε εφημερεύων νοσοκομείο.

Όπως είπε, όταν ο γαμπρός της μετά το φαγητό ένιωσε αδιαθεσία και λίγο μετά τις 0:30 η κόρη της κάλεσε το ΕΚΑΒ. Της είπαν πως δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο και όταν λίγο μετά τηλεφώνησε και πάλι της είπαν ότι «δεν υπάρχει διαθέσιμο όχημα, αλλά υπάρχει και αναμονή».

Εκείνη είπε πως είναι σε απόσταση 500 μέτρων από το Αττικόν και ρώτησε αν μπορεί να τον μεταφέρει η ίδια εκεί και της απάντησαν ότι, «το Αττικόν εφημερεύει από τις 8:00 το πρωί».

Λόγω του ότι ο 52χρονος είχε ιδιωτική ασφάλεια, τον μετέφεραν μόνοι τους σε ιδιωτική κλινική του Περιστερίου. «Τον πήγαμε με το αυτοκίνητό μας, κατέβηκε μόνος του τη σκάλα, γυρνώντας που έδωσε τα κλειδιά του. Κατάλαβα ότι ήταν πολύ άσχημο», είπε η γυναίκα.

«Στις 2:30 με πήρε ο σύζυγος και μου είπε: Ο Βασίλης μας έφυγε. Στις 1:55 κάλεσαν στο σπίτι του και απάντησε η εγγονή μου, και της είπαν: ‘θέλετε ασθενοφόρο ακόμα;’ ‘ Όχι, ευχαριστούμε, τον πήγαμε μόνοι μας’, απάντησε το παιδί».

«Καταγγέλλω την αδράνεια του κράτους, την ανικανότητα, την ανευθυνότητα», είπε η γυναίκα, τονίζοντας πως, «αισθάνθηκα ότι είμαι σε ένα μέρος στην έρημο, όπου δεν μπορεί να βοηθηθεί ένας άνθρωπος».

Σε ερώτηση για το αν θα είχε σωθεί η ζωή του αν είχε μεταφερθεί εγκαίρως με ασθενοφόρο σε δημόσιο νοσοκομείο, απάντησε πως, «κανένας δεν ξέρει τίποτα, δεν έγινε από την αρχή καλά η δουλειά. Αν ερχόταν το ασθενοφόρο, θα γίνονταν αυτά που έπρεπε. Δεν λέω ότι τον σκότωσε το ασθενοφόρο».

Ο 52χρονος έχει δύο παιδιά, 12 και 17 ετών και η σύζυγός του πέρασε πρόσφατα πρόβλημα υγείας. «Η κόρη μου είχε περάσει ένα πρόβλημα υγείας και επί έξι μήνες της κράτησε το χέρι και τώρα έγιναν όλα», είπε η μητέρα της.

«Τη Δευτέρα έγινε η κηδεία, την Τρίτη επιστρέφοντας από το κοιμητήριο, κάποιο παιδί άνοιξε την τηλεόραση, άκουσα τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τα ασθενοφόρα και πήγα και έβαλα το κεφάλι μου κάτω από το κρύο νερό γιατί θα πάθαινα εγκεφαλικό», είπε η γυναίκα.

Σχετικά με τα αίτια θανάτου του 52χρονου, είπε ότι, υπέστη «οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, κολπική μαρμαρυγή και ανακοπή» και εκτίμησε ότι, «αν είχε έρθει ασθενοφόρο μπορεί να είχε σωθεί».

Τέλος, σημείωσε ότι, η τηλεοπτική της εμφάνισε έγινε «για να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο, όμως να είστε σίγουροι ότι κάποιο ρεπορτάζ πάλι θα κάνετε. Θέλω να δοθεί μία λύση για όλους αυτούς που θα βρεθούν σε αυτήν τη δύσκολη θέση».

