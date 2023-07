Υγεία - Περιβάλλον

Αλόη βέρα – Σαρδέλη: Ποιο μέρος του φυτού είναι επικίνδυνο

Οι διευκρινίσεις της καθηγήτριας Φαρμακολογία του ΑΠΘ. Ποιο μέρος του φυτού είναι επικίνδυνο και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας στον χρήστη.

Η καθηγήτρια Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, Χρύσα Σαρδέλη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και έδωσε διευκρινίσεις για τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει, σχετικά με την αλόη βέρα και το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στις πιθανές καρκινογόνες ουσίες, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η κυρία Σαρδέλη διευκρίνισε ότι το μόνο επικίνδυνο σημείο του φυτού είναι η φλούδα του κι αυτό γιατί μπορεί ίσως να προκαλέσει αλλοιώσεις στο ανθρώπινο dna και περιέχει μια ουσία που υπο προϋποθέσεις μπορεί να σχετίζεται με καρκινογενέσεις.

Η κυρία Σαρδέλη διευκρίνισε ότι το τυχόν πρόβλημα μπορεί να προκληθεί με όποιο τρόπο κι αν χρησιμοποιήσουμε την αλόη βέρα, είτε δηλαδή γίνει κομπόστα και καταναλωθεί, είτε τη βράσουμε και πιούμε τον χυμό της κλπ.

Στην ερώτηση κατά πόσο μπορεί να είναι επικίνδυνα τα σκευάσματα με χυμό αλόης βέρα, τόνισε ότι όλα αυτά δεν είναι φάρμακα και κατά συνέπεια δεν περνάνε τους ανάλογους ελέγχους, άρα ενδεχομένως ανάλογα με τον παραγωγό μπορεί και να περιέχουν χυμό από τη φλούδα του φυτού.

Συμπλήρωσε δε πως η χρήση του χυμού πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με γιατρό ή φαρμακοποιό κι όχι ανεξέλεγκτα γιατί μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας στον χρήστη.

