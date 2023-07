Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Ένοχοι οι δώδεκα κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του

Η απόφαση του δικαστηρίου για τους δώδεκα κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Ένοχοι κρίθηκαν οι 12 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, σύμφωνα με την απόφαση που απήγγειλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης.

Το Δικαστήριο απήγγειλε σε κάθε κατηγορούμενο ξεχωριστά τις κατηγορίες καλώντας έναν έναν να σηκωθεί από τη θέση του.

Η κατηγορία της από κοινού ανθρωποκτονίας με δόλο (για την περίπτωση του Άλκη) μετατράπηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ κάποιοι κρίθηκαν ένοχοι ως συνεργοί στην πράξη αυτή.

Το Δικαστήριο διέκοψε ενόψει των ελαφρυντικών που θα αιτηθούν οι συνήγοροι υπεράσπισης.

Αποδοκιμασίες σε βάρος των κατηγορούμενων από τους φίλους και τους συγγενείς του Άλκη και ένταση επικράτησε αμέσως μετά τη διακοπή.

Η έδρα έκρινε ενόχους ως προς τις παρακάτω κατηγορίες του δώδεκα κατηγορούμενους που απαριθμούνται από τα αντίστοιχα νούμερα

1. Ένοχο ομόφωνα για συνέργεια σε ανθρωποκτονία του Άλκη με ενδεχόμενο δόλο, ένοχο ομόφωνα σε συνεργεία σε απόπειρα για τον φίλο (Βογιατζόγλου), ένοχο κατά πλειοψηφία 5 προς 2 για απόπειρα ανθρωποκτονίας για τον φίλο ( Κοσκινά), ένοχο για επίθεση, αθώος για οπλοχρησία

2 Ένοχο ομόφωνα για την ανθρωποκτονία του Άλκη, ένοχο ομόφωνα για απόπειρα από κοινού για Βογιατζόγλου, ένοχο κατά πλειοψηφία 5-2 για συνεργεία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας για Κοσκινά

3 Ένοχο ομόφωνα για την ανθρωποκτονία του Άλκη, ένοχο ομόφωνα συνεργεία σε απόπειρα ( Βογιατζόγλου), ένοχο κατά πλειοψηφία 5-2 για συνέργεια σε απόπειρα (Κοσκινά)

4 Ένοχο ομόφωνα για την ανθρωποκτονία του Άλκη, ένοχο ομόφωνα για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας Βογιατζόγλου, ένοχο κατά πλειοψηφία 5-2 για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας Κοσκινά

5 Ένοχο ομόφωνα για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Άλκη, ένοχο ομόφωνα για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας Βογιατζόγλου, ένοχο κατά πλειοψηφία 5-2 για συνέργεια σε απόπειρα Κοσκινά , αθώος για οπλοχρησια

6 Ένοχο ομόφωνα για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Άλκη, ένοχο ομόφωνα για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας Βογιατζόγλου, ένοχο κατά πλειοψηφία 5-2 για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας Κοσκινά, αθώο για οπλοχρησία

7 ‘Ενοχο ομόφωνα για την ανθρωποκτονία του Άλκη, ένοχο ομόφωνα για απόπειρα Βογιατζόγλου , ένοχος κατά πλειοψηφία 5-2 για απόπειρα ανθρωποκτονίας Κοσκινά

8 Ένοχο ομόφωνα για συνέργεια σε ανθρωποκτονία Άλκη, ένοχο ομόφωνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας Βογιατζόγλου, ένοχο κατά πλειοψηφία 5-2 για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας Κοσκινά, αθώος για οπλοφορία οπλοχρησία

9 Ένοχο ομόφωνα για ανθρωποκτονία Άλκη, ένοχο ομόφωνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας Βογιατζόγλου, ένοχο κατά πλειοψηφία 5-2 για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας Κοσκινά

10 Ένοχο ομόφωνα για την ανθρωποκτονία του Άλκη, ένοχο ομόφωνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας Βογιατζόγλου ένοχο κατά πλειοψηφία 5-2 για απόπειρα ανθρωποκτονίας Κοσκινά

11 Ένοχο ομόφωνα για την ανθρωποκτονία του Άλκη, ένοχο ομόφωνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας Βογιατζόγλου ένοχος κατά πλειοψηφία 5-2 απόπειρα ανθρωποκτονίας Κοσκινά

12 Ένοχο ομόφωνα για συνέργεια σε ανθρωποκτονία, ένοχο ομόφωνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας Βογιατζόγλου, ένοχο κατά πλειοψηφία 5-2 για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας Κοσκινά .

Μετά την ένταση που επικράτησε, η πρόεδρος της έδρας ζήτησε να βγουν έξω. Σε όσους έμειναν μέσα, απευθύνθηκε ο πατέρας του Άλκη, λέγοντάς τους: «Δεν βγαίνουν οι αποφάσεις, ούτε με κραυγές, ούτε με φωνές, παρακαλώ καθίστε να κάνουν τη δουλειά τους οι δικαστές».

