Πολιτική

Δένδιας: Ελλάδα και Κύπρος ήταν πάντα δυνάμεις σταθερότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρώην ομόλογό του συναντήθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας

-

Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον νέο υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκο Δένδια.

Καλωσορίζοντας τον κ. Δένδια, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι «είναι πάντα με ιδιαίτερη χαρά, φίλε Νίκο, που σε συναντώ, όπως και τώρα που σε καλωσορίζω στην Κύπρο υπό τη νέα σου ιδιότητα. Είμαι σίγουρος ότι και ως υπουργός 'Αμυνας θα συνεργαστούμε άψογα, όπως πράξαμε όταν ήμασταν και οι δύο υπουργοί Εξωτερικών, ειδικότερα στην παρούσα συγκυρία με όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, Ελλάδα και Κύπρος, όχι μόνο σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και ευρύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και με αφορμή και την παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι πυλώνες σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, και αυτό ήταν το κύριο μήνυμα που στέλναμε και οι δύο μέσα από τις ενέργειές μας, και αυτό θα συνεχιστεί και τώρα.

Οι βασικές μας προσπάθειες είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος. Δεν θεωρούμε ότι οι οποιεσδήποτε επιθετικές ενέργειες λύνουν προβλήματα. Αντίθετα, δημιουργούν προβλήματα και μέσα από τη διαχρονική μας συμπεριφορά αποδεικνύουμε ότι δεν πιστεύουμε σε τέτοιου είδους λύσεις. Αλλά η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας -και θα έχεις και εσύ στη συνέχεια συνάντηση με τον υπουργό 'Αμυνας- είναι μια από τις προτεραιότητες της δικής μας διακυβέρνησης και είναι κάτι που προκύπτει και μέσα από την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την τουρκική συμπεριφορά στην Κύπρο.

Αλλά και γενικότερα, σήμερα για την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι κράτος-μέλος της ΕΕ, σε μια περίοδο ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές απειλές, όπως η τρομοκρατία, οι ασύμμετρες απειλές και πολλά άλλα, είναι σημαντικό να ενισχύουμε την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία μας θα είναι εξαίρετη, και με την παρουσία σας στο υπουργείο 'Αμυνας στην Ελλάδα νιώθουμε ακόμη πιο ασφαλείς».

Από την πλευρά του ο κ. Δένδιας είπε ότι «πάντα είμαι ευτυχής που βρίσκομαι στην Κύπρο και σε ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνεις και εμένα και στον αρχηγό να σε συναντήσουμε και να έχουμε μια συζήτηση.

Υπάρχει μια μακρά συνεργασία, η Ελλάδα και η Κύπρος υπήρξαν πάντοτε δυνάμεις σταθερότητας, δυνάμεις που προσπαθούν για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, όπως του δικαίου της θάλασσας, των διεθνών σχέσεων. Αυτή είναι η αντίληψη των πραγμάτων, αυτό φάνηκε πολύ καθαρά στο ουκρανικό, και όταν τέθηκε επί τάπητος θέμα σε σχέση με την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία και την εφαρμογή του Καταστατικού Χάρτη των ΗΕ βρεθήκαμε και οι δύο χώρες στην ορθή πλευρά.

Είναι μεγάλη χαρά που θα γνωρίσω τον ομόλογό μου υπουργό 'Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα ξαναδώ τον πρώην συνάδελφό μου υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας -επίσης θα έχω τη μεγάλη τιμή να πάω στην Εθνική Φρουρά.

Είναι πάντα για μένα σημαντική ευκαιρία να μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να ακούσουμε αυτά που εσύ θα μας πεις, είναι τεράστια πια η εμπειρία σου».

Ειδήσεις σήμερα:

“Threads”: Το “Twitter” της Meta που απειλεί τον Μασκ

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος άνδρα για βιασμό της ανιψιάς του

Άλκης Καμπανός: Ένοχοι οι δώδεκα κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του