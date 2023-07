Υγεία - Περιβάλλον

Εύβοια: πέθανε σε καρότσα αγροτικού πηγαίνοντας στο Κέντρο Υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ασθενοφόρο υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε οδηγός. Τι καταγγέλλουν οι κάτοικοι της περιοχής.

-

Σε καρότσα αγροτικού στο δρόμο προς το Κέντρο Υγείας Μαντουδίου καταγγέλλεται πως άφησε την τελευταία του πνοή ένας 76χρονος κάτοικος Μετοχίου, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με την καταγγελία ο άνδρας ένιωσε αδιαθεσία το απόγευμα της Τετάρτης και η οικογένειά του απευθύνθηκε στο Κέντρο Υγείας, όμως δεν υπήρχε οδηγός για το ασθενοφόρο που πρόσφατα δώρισε η Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Στη συνέχεια απευθύνθηκαν στο ΕΚΑΒ Ιστιαίας, όμως πάντα σύμφωνα με την καταγγελία, ενημερώθηκαν ότι, το ασθενοφόρο θα έφτανε στο Μετόχι μετά από μία ώρα.

Έτσι, οι κάτοικοι του χωριού αποφάσισαν να βάλουν τον ασθενή σε καρότσα αγροτικού και να τον μεταφέρον οι ίδιοι στο Κέντρο Υγείας. Ο άνδρας ξεψύχησε στον δρόμο.

«Είναι το δεύτερο περιστατικό με συντοπίτη μας να μεταφέρεται με καρότσα αγροτικού και να καταλήγει πριν του δοθεί ιατρική βοήθεια. Μόλις τον περασμένο Απρίλιο χάθηκε ένας 64χρονος. Παρόλ' αυτά, είχαν το θράσος κάποιοι να στήσουν πανηγύρι για την παραλαβή του νέου ασθενοφόρου. Εδώ και χρόνια ακούμε για λειτουργία ΕΚΑΒ Μαντουδίου, αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται πράξη», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας Μπάμπης Τσιβίκας.

Πηγή: egnomi.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Threads”: Το “Twitter” της Meta που απειλεί τον Μασκ

Άλκης Καμπανός: Ένοχοι οι δώδεκα κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του

ΑΑΔΕ - Βουλιαγμένη: “Λουκέτο” σε beach bar (εικόνες)