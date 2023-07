Κοινωνία

Οι “μαϊμού” υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που εξαπατούσαν πολίτες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εικόνες και τα στοιχεία των 15 κατηγορουμένων για εξαπάτηση πολιτών με το πρόσχημα ότι εκτελούν εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ ή ανελκυστήρων δόθηκαν στη δημοσιότητα.

-

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 15 ημεδαπών, μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν κλοπές από οικίες ηλικιωμένων στην Αττική, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή συντηρητές ανελκυστήρων και εξαρθρώθηκε την 22-6-2023 από το Τμήμα Ασφάλειας Αμαρουσίου, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση προς διάπραξη πλειόνων κακουργημάτων-κλοπών, διακεκριμένη περίπτωση κλοπή, τελεσθείσα από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, κατ΄ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα και με την συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, παράνομη κατοχή όπλου και πυρομαχικών (φυσίγγια), κατοχή όπλου για θήρα χωρίς άδεια και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ΄ εξακολούθηση, από κοινού τελεσθείσα κατ΄ επάγγελμα, και ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης η οποία επιδιώκει την τέλεση πράξεων νομιμοποίησης, υπό τη μορφή:

α) της μετατροπής ή μεταβίβασης περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα, και

β) της απόκρυψης ή συγκάλυψης της αλήθειας με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, όσον αφορά στη φύση, προέλευση, διάθεση ,διακίνηση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες.

Δείτε ΕΔΩ τις φωτογραφίες τους

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: Ελλάδα και Κύπρος ήταν πάντα δυνάμεις σταθερότητας

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος άνδρα για βιασμό της ανιψιάς του

Άλκης Καμπανός: Ένοχοι οι δώδεκα κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του