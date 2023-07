Αθλητικά

Περιφέρεια Αττικής – Ολυμπιακός: Συνάντηση για την αναβάθμιση του ΣΕΦ

Τι δήλωσε ο Πατούλης, μετά τη συνάντηση με την Πρόεδρο του ΣΕΦ και εκπροσώπους της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Οι δυνατότητες για την περαιτέρω αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας για την καλύτερη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων, τέθηκαν επί τάπητος κατά την συνάντηση εργασίας που είχε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με την πρόεδρο του ΣΕΦ κα Χριστίνα Τσιλιγκίρη και εκπροσώπους της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Στ. Αντωνάκου και ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων Α. Καλογερόπουλος, ο Γενικός Δ/ντης ΣΕΦ Δημήτρης Μπαρδάκας, ο Γενικός Δ/ντης Ολυμπιακού Νίκος Λεπενιώτης και ο Αθλητικός Δ/ντης Ολυμπιακού Χρήστος Μπαφές.

Κατά τη συζήτηση αποτυπώθηκε το καλό κλίμα συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Περιφέρειας, του ΣΕΦ και των αθλητικών συλλόγων, ενώ εκφράστηκε η από κοινού βούληση να διερευνηθεί κάθε δυνατότητα στήριξης της λειτουργίας και εκσυγχρονισμού του σταδίου, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα στην Αττική.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, εξέφρασε τη βούληση του άμεσης ένταξης ώριμων έργων στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:

Συνεχίζουμε το πολύ καλό κλίμα συνεργασίας με τη Διοίκηση του ΣΕΦ και τους αθλητικούς συλλόγους προκειμένου να δημιουργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις που θα προσδώσουν την προστιθέμενη αξία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ένα κόσμημα και σημείο αναφοράς για πολλές γενιές, το οποίο μας έχει χαρίσει πολλές αναμνήσεις από σπουδαία αθλητικά γεγονότα.

Με το ευρύτερο έργο της ενοποίησης του παραλιακού μετώπου και την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου και του Μικρολίμανου που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, το ΣΕΦ μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο του αθλητισμού.

Ως Περιφέρεια, συμβάλλουμε διαρκώς στην ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του ΣΕΦ, με την αναβάθμιση των γηπέδων, την εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης και φωτισμού, ενώ πρόσφατα παραδόθηκε και η ανακατασκευασμένη παιδική χαρά για τους μικρούς επισκέπτες του Σ.Ε.Φ, ένα έργο προϋπολογισμού 310.000,00 ευρώ.

Στόχος μας να συμβάλλουμε στην αλλαγή της εικόνας του ΣΕΦ, καθιστώντας το προσβάσιμο σε όλες τις ηλικίες, ικανό να φιλοξενήσει διάφορες δραστηριότητες, προς όφελος των παιδιών και των ομάδων της Αττικής μας.

