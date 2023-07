Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα για το καλοκαίρι

Πώς θα μας επηρεάσουν οι θέσεις των πλανητών. Οι προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα για το καλοκαίρι.

«Όλοι οι πλανήτες γίνονται ανάδρομοι, που σημαίνει είτε γυρίζω στα παλιά, είτε επιστρέφω σε μια κατάσταση», είπε εισαγωγικά η Λίτσα Πατέρα, κάνοντας τις προβλέψεις των άστρων για το καλοκαίρι.

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» επεσήμανε ότι, «η Αφροδίτη θα είναι στον Λέοντα από τις 24 Ιουλίου μέχρι το Σεπτέμβριο και θα είναι ανάδρομη «δηλαδή είτε θα «αλητεύει» είτε θα μπας μπερδεύει».

Ο Ερμής, ο πλανήτης της επικοινωνίας θα είναι ανάδρομος 24/8 με 16/9. Προσέχετε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι το μήνυμα που στείλατε ελήφθη

Ο Δίας στον Ταύρο, θα είναι ανάδρομος μέχρι το τέλος του χρόνου. Πολλές φορές μπορεί να προετοιμάζει πράγματα.

Ο Κρόνος που ελέγχει τα πεπραγμένα, θα παραμείνει στο πρώτο 10ήμερο των Ψαριών, επηρεάζοντας και τοξότες και Παρθένους και γύρω στις 20/ θα είναι σε σύγκρουση

Ο Ουρανός έως το τέλος του χρόνου θα παραμείνει στον Ταύρο, με όλες αυτές τις αλλαγές.

Ο Ποσειδώνας, που όταν είναι σε καλή φάση μας κάνει να ερωτευόμαστε, θα παραμείνει στα Ψάρια κι αλλού θα φέρει έρωτες, αλλού απιστίες. Προσοχή σε ιχθείς και δίδυμους!

Ο Πλούτωνας που αλλάζει την πορεία των γεγονότων θα είναι στον Αιγόκερω μέχρι το τέλος του χρόνου, προετοιμάζοντας αλλαγές».

Αναλυτικά οι προβλέψεις για το καλοκαίρι που θα είναι…ταραχώδες

