Φωτιά στη Λέσβο

Ακόμη μια φωτιά ξέσπασε και στην Ηλεία. Και στις δυο περιπτώσεις έχουν σηκωθεί και εναέρια μέσα για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Λέσβο, σε δασική έκταση δυτικά του χωριού Άντισσα, το οποίο όμως δεν κινδυνεύει.

Επί τόπου έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν και 2 πετζετέλ.

Αυτή τη στιγμή στην περιοχή φυσούν βόρειοι άνεμοι 4-5 μποφόρ.

Ακόμη μια φωτιά, στον νομό Ηλείας, απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση, στην Αετοράχη, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 24 πυροσβέστες, με 8 οχήματα και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Λέσβο

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβστικών δυνάμεων, η φωτιά στη Λέσβο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και οι τελευταίες φλόες έσβησαν πριν τις 14:00

