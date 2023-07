Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Μήτογλου επέστρεψε στους “πράσινους”

Ο 27χρονος άσος επιστρέφει στο ΟΑΚΑ, στο οποίο αγωνίστηκε την τετραετία 2017-21.

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Ντίνος Μήτογλου, καθώς ο διεθνής φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με το «τριφύλλι» και το μόνο που απομένει πλέον για την επισημοποίηση της μεταγραφής είναι η ανακοίνωση από πλευράς της «πράσινης» ΚΑΕ.

Το γεγονός ότι το CAS «έριξε» στους 16 μήνες την τιμωρία του Μήτογλου, με αποτέλεσμα ο παίκτης να μπορεί να επιστρέψει στους αγώνες στις 28 Ιουλίου, «άνοιξε την πόρτα» σε ομάδες που ενδιαφέρονταν για την απόκτησή του, με τον Παναθηναϊκό να κάνει άμεσα την... κίνησή του, προκειμένου να τον εντάξει και πάλι στο δυναμικό του.

Έτσι, ο 27χρονος άσος επιστρέφει στο ΟΑΚΑ, στο οποίο αγωνίστηκε την τετραετία 2017-21, για να ενισχύσει τους «πράσινους» κοντά στο καλάθι, αλλά και το ελληνικό στοιχείο της ομάδας.

