Missing alert για 12χρονη

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια της 12χρονης, η οποία είχε εξαφανιστεί από τη Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού":

"Στις 06/07/23 βρέθηκε η Κυριακή Δελέντα, 12 ετών, η οποία είχε εξαφανιστεί στις 05/07/2023 από την περιοχή Τούμπα Θεσσαλονίκης. Η Κυριακή Δελέντα βρέθηκε στην περιοχή Ανατολικό Θεσσαλονίκης και είναι καλά στην υγεία της.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης Κυριακής Δελέντα στις 06/07/2023 και άμεσα προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στη Κυριακή Δελέντα και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

