Γλυφάδα: 17χρονος χτύπησε με μπουνιές και κλοτσιές 15χρονο

Συνελήφθη τόσο ο ανήλικος δράστης όσο και ο γονέας του 17χρονου για την παραμέληση της εποπτείας του

Συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (4/7) ένας 17χρονος καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το βράδυ της Δευτέρας (3/7) επιτέθηκε σε έναν 15χρονο στην πλατεία του Αγίου Τρύφωνα στη Γλυφάδα.

Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 4-7-2023, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, 17χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για επικίνδυνη σωματική βλάβη και 50χρονος ημεδαπός για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 17χρονος κατηγορείται ότι βραδινές ώρες της 3-7-2023 στην πλατεία Αγίου Τρύφωνος στη Γλυφάδα, προσέγγισε 15χρονο και του επιτέθηκε με γροθιές και λακτίσματα, τραυματίζοντας τον στο πρόσωπο και το θώρακα.

Είχε προηγηθεί λεκτικό επεισόδιο μεταξύ του παθόντα και συγγενικού προσώπου του 17χρονου σε κοντινό σημείο.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού στην ανωτέρω υπηρεσία, εντοπίστηκε ο 17χρονος και εξακριβώθηκε η εμπλοκή του στην ανωτέρω επίθεση.

Ο 17χρονος οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών.

