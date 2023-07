Αθλητικά

Formula 1: Το GP Βρετανίας αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

Ο 10ος αγώνας του πρωταθλήματος της Formula 1 διεξάγεται στο «Silverstone Circuit» της Μεγάλης Βρετανίας και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Ο 10ος αγώνας του πρωταθλήματος της Formula 1 διεξάγεται στο «Silverstone Circuit» της Μεγάλης Βρετανίας και θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 9 Ιουλίου, στις 17:00 από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Tο πρώτο Grand Prix της σύγχρονης ιστορίας του αθλήματος, με νικητή τον Nίνο Φαρίνα με Alfa Romeo, διεξήχθη το 1950 στην ιστορική πίστα του Silverstone, στο αεροδρόμιο του B’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα, σε μια ακτίνα 100km από τη σύγχρονη πίστα του Silverstone, χτυπά αναμφίβολα η καρδιά της Formula 1, καθώς εκεί έχουν την έδρα τους οι περισσότερες ομάδες: Aston Martin, Mercedes, Red Bull, Alpine, Haas, McLaren.

Ως πίστα το Silverstone είναι το απόλυτο τεστ αεροδυναμικής απόδοσης. Δεν έχει μεγάλες ευθείες, δεν έχει αργές στροφές, δεν έχει σημεία ακραίου φρεναρίσματος. Τα 5891m της διαδρομής είναι μια συνεχή αλληλουχία γρήγορων στροφών που φέρνουν στα όρια τους, μηχανές και ανθρώπους. Ειδικά η τριπλέτα στροφών Μπέκετς, Μάγκοτς, Τσάπελ, δεν έχει όμοιό της στη Formula 1.

Πέρυσι στο Silverstone κέρδισε η Ferrari με τον Κάρλος Σάινθ. Στον προηγούμενο αγώνα στην Αυστρία τα κόκκινα μονοθέσια έδειξαν σημάδια βελτίωσης, συνεπώς δεν αποκλείεται να κοντράρουν τον Φερστάπεν στο Silverstone. Ο Ολλανδός πρωταθλητής βρίσκεται σε οίστρο με 7 νίκες σε 9 αγώνες και μοιάζει ασυγκράτητος και ανίκητος.

Ο αγώνας διαρκεί 52 γύρους και η Pirelli έχει στη διάθεση όλων των ομάδων τις πιο σκληρές γόμες της γκάμας της: C1, C2, C3 καθώς οι πιέσεις στα ελαστικά είναι πολύ μεγάλες. Μάλιστα θα κάνει ντεμπούτο για λόγους ασφαλείας ένας νέος πιο ανθεκτικός σκελετός. Για όλα αυτά, αλλά και τα σλικ ελαστικά χωρίς προθέρμανση που θα δοκιμαστούν εκεί μετά τον αγώνα, μιλά αποκλειστικά στην κάμερα του ANT1 και στην εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» ο αγωνιστικός διευθυντής της εταιρείας, Μάριο Ίσολα. Επίσης, η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 στο Silverstone, Μαρία Θωμά θα μας μεταφέρει το κλίμα από τα paddock. Στην παρουσίαση της εκπομπής «FORMULA 1 SHOW» θα βρίσκονται οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης και στις περιγραφές οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τζώρτζης Μαρκογιάννης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 10ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

F1 FP1 7/7 14:30 ANT1+ F1 FP2 7/7 18:00 ANT1+ F3 Sprint race 8/7 11:20 ANT1+ F1 FP3 8/7 13:30 ANT1+ F2 Sprint race 8/7 15:15 ANT1+ F1 Qualifying 8/7 17:00 ANT1+ F3 Feature race 9/7 10:20 ANT1+ F2 Feature race 9/7 11:55 ANT1+ F1 Formula 1 Show 9/7 16:00 ANT1, ANT1+ F1 Race 9/7 17:00 ANT1, ANT1+

Όλα αυτά, ενώ η Formula 1 ανακοίνωσε ήδη το επίσημο πρόγραμμα την επόμενης αγωνιστικής σεζόν! Το ημερολόγιο του 2024 περιλαμβάνει 24 Grand Prix, αριθμό-ρεκόρ στην ιστορία του σπορ, τα οποία θα μπορείτε να τα απολαύσετε όλα, ζωντανά και αποκλειστικά, σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ FORMULA 1 ΓΙΑ ΤΟ 2024

1 29 /02 – 01/03 Μπαχρέιν, Σακχίρ 2 07 /03 – 09/03 Σαουδική Αραβία, Τζέντα 3 22 /03 – 23/03 Αυστραλία, Μελβούρνη 4 05/04 – 07/04 Ιαπωνία, Σουζούκα 5 19 /04 – 21/04 Κίνα, Σαγκάη 6 03/05 – 05/05 Μαϊάμι, Μαϊάμι 7 17/05 – 19/05 Εμίλια Ρομάνια, Ίμολα 8 24/05 – 26/05 Μονακό, Μονακό 9 07/06 – 09/06 Καναδάς, Μοντρεάλ 10 21/06 – 23/06 Ισπανία, Βαρκελώνη 11 28/06 – 30/06 Αυστρία, Σπίλμπεργκ 12 05/07 – 07/07 Μ. Βρετανία, Σίλβερστον 13 19/07 – 21/07 Ουγγαρία, Βουδαπέστη 14 26/07 – 28/07 Βέλγιο, Σπα 15 23/08 – 25/08 Ολλανδία, Ζάντβορτ 16 30/08 – 01/09 Ιταλία, Μόντσα 17 13/09 – 15/09 Αζερμπαϊτζάν, Μπακού 18 20/09 – 22/09 Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη 19 18/10 – 20/10 ΗΠΑ, Όστιν 20 25/10 – 27/10 Μεξικό, Πόλη Μεξικού 21 01/11 – 03/11 Βραζιλία, Σάο Πάουλο 22 21/11 – 23/11 Λας Βέγκας, Λάς Βέγκας 23 29/11 – 01/12 Κατάρ, Λουσέιλ 24 06/12 – 08/12 Άμπου Ντάμπι, Γιας Μαρίνα

Την Κυριακή 9 Ιουλίου, στις 17:00, το 10ο Grand Prix της Formula 1 έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

Την εξέλιξη του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό και στο antenna.gr/f1 με πολλά αποκλειστικά βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές σε real time και ζωντανό σχολιασμό από το gazzetta.gr, ειδήσεις για τα GP, καθώς και άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο, καθώς και συναρπαστικά Grand Prix από την χρυσή ιστορία της F1. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

