Βουλή: Oι προγραμματικές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

Τον "οδικό χάρτη" της νέας Διακυβέρνησης, με έμφαση στους τομείς της Οικονομίας, της Δημόσιας Υγείας και της Παιδείας, παρουσιάζει αυτήν την ώρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον «οδικό χάρτη» διακυβέρνησης της νέας τετραετίας, με έμφαση στους τομείς της Οικονομίας, της Δημόσιας Υγείας και της Παιδείας, παρουσιάζει από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων.

«Εύχομαι καλή αρχή, καλή δύναμη στο έργο μας. Περίπου τέτοια εποχή το 2019 και από το ίδιο βήμα παρουσίαζα τις προγραμματικές δηλώσεις της πρώτης μας θητείας. Σήμερα βρίσκομαι ξανά εδώ για να περιγράψω τους νέους φιλόδοξους στόχους μας. Για δεύτερη συνεχή φορά με αυξημένη δύναμη, ώστε να κάνουμε πράξη ένα σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε με μεγάλα ποσοστά στις κάλπες. Δεν θα κρύψω τη συγκίνησή μου για τη μεγάλη τιμή και ευθύνη να υπηρετώ και πάλι ως πρωθυπουργός την πατριδα μου" ανέφερε στην εισαγωγή της ομιλίας του ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης και συνέχισε:.

«Οφείλουμε να είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Μαζί θα αντιμετωπίσουμε και τις προκλήσεις. Η κοινωνία μας έκλεισε οριστικά έναν πολυετή κύκλο καθυστέρησης και διχασμού, ψέματος, άρνησης και τοξικότητας. Η τετραετία 2019-2023 γίνεται η γέφυρα για μια νέα εποχή. Κρατήσαμε την κοινωνία όρθια και παράλληλα υλοποιήσαμε όλες τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Οι πολίτες μας επιβράβευσαν και μας ζήτησαν να προχωρήσουμε στις μεγάλες αλλαγές. Δεν έχουμε, δεν έχω το δικαίωμα να διαψεύσω τις προσδοκίες τους.

Η Ελλάδα του 2023 δεν είναι ούτε του 2010, ούτε του 2015, ούτε του 2019. Οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας. Σημαίνει ότι λύσαμε όλα μας τα προβλήματα; Σε καμία περίπτωση. Ο τόπος μας δυστυχώς κουβαλά ακόμα στρεβλώσεις και αμαρτίες δεκαετίων που σίγουρα δεν λύθηκαν σε μια τετραετία και που απαιτούν τουλάχιστον δυο τετραετίες για να θεραπευτούν.

Η χώρα πρέπει να κάνει το τελευταίο βήμα για να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα. Ναι, η ανεργία μειώνεται αλλά είναι η δεύτερη υψηλότερη στην ΕΕ. Ναι, αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό, αλλά η διεθνής ακρίβεια ροκανίζει τις αυξήσεις. Οι μισθοί στην πατρίδα μας είναι ακόμα χαμηλοί. Η πατρίδα μας έχει να κάνει ακόμα πολλά βήματα για να κάνει ηλεκτρονικές όλες τις υπηρεσίες. Ναι, περιορίσαμε τις μεταναστευτικές ροές, όμως η μεταναστευτική παρούσα και η Ελλάδα οφείλει να δίνει εξετάσεις. Αποκτήσαμε φωνή και λόγο που ακούγεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα η πατρίδα είναι πλέον δημοκρατία ώριμη, ισχυρή και δυναμική έτοιμη να ανοίξει το δικό της βηματισμό στο μέλλον, χωρίς να ξεχνά τις εκκρεμότητες που έρχονται από το παρελθόν».

«Τις μεγάλες ιστορικές τομές μπορούν να τις πραγματοποιούν οι μεγάλες συναινέσεις και οι ευρύχωρες κοινωνικές συμμαχίες. Αυτός είναι και ο λόγος που επέλεξα να μην περιορίσω τις προγραμματικές δηλώσεις σε έναν απλό κατάλογο μέτρων. Οι δεσμεύσεις είναι γνωστές, περιγράφονται στο πρόγραμμά μας.

Είμαστε στο σύνορο ενός νέου ιστορικού τόξου. Για να μιλήσουμε για το μέλλον, πρέπει να μιλήσουμε και να διδαχθούμε με το παρελθόν. Τρεις σταθμοί που σφράγισαν την πρόοδο της χώρας μας τα τελευταία 100 χρόνια. Ο αστικός εκσυγχρονισμός του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο ανορθωτικός εκσυγχρονισμός των δεκαετιών του '50 και του '60 που οδηγησε σε ραγδαία μεταπολεμική ανάπτυξη και με το ρίζωμα της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και ο πολιτικός εκσυγχρονισμός της μεταπολίτευσης, εξέλιξη που χάρη στον ιδρυτή μας Κωνσταντίνο Καραμανλή στέριωσε τη Δημοκρατία.

Η γενιά μας καλείται να δώσει περιεχόμενο στο δικό της εθνικό στόχο, έναν πολυδιάστατο εκσυγχρονισμό. Εννοώ τη μεγάλη προσπάθεια η χώρα να αντιμετωπίσει πολλές παθογένειες και να κινούμαστε με μεγάλη ταχύτητα για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον. Είναι μια προσπάθεια που πρέπει να είναι συμπεριληπτική προστατεύοντας πρώτα και πάνω από όλα τους πιο αδύναμους. Φιλόδοξη και δίκαιη. Στο εθνικό πλούτο να έχουν όλοι μερίδιο. Να είναι προσπάθεια ριζοσπαστική.

Αναφέρομαι σε ευρωπαϊκό εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής μας πατρίδας. Πρέπει να οδηγεί την κοινωνία ενωμένη προς τα μπρος. Θα μας οδηγήσει στον κοινό βηματισμό στο μέλλον. Βιώσαμε τους παλιούς ιδεολογικούς διαχωρισμούς και τις απατηλές υποσχέσεις που πήγαν τη χώρα πίσω» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Σχετικά με την επενδυτική βαθμίδα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως «Ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας έως το τέλος του έτους. Πρόωρη αποπληρωμή διμερών δανείων του πρώτου μνημονίου. Λογικά πρωτογενή πλεονάσματα. Μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ αρκετά κάτω από 140% έως το 2027, υποχώρηση της ανεργίας στο 8% μέσα στην επόμενη τετραετία, εξαγωγές στο 60% του ΑΕΠ και μείωση των ανισοτήτων με μόνιμα μέτρα στήριξης και στοχευμένες πρωτοβουλίες όποτε χρειάζεται. Αυτή τη διπλή κατεύθυνση υπηρετεί το πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείου οικονομικών.

Έτσι απέναντι στην επίμονη ακρίβεια συνεχίζεται και για τους επόμενους μήνες το market pass. Καθιερώνουμε ως μόνιμο μέτρο το youth pass σε κάθε νέο, θα καταβληθεί για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο.

Από 1.1.24 τίθεται σε ισχύ το νέο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων με οριζόντιες αυξήσεις για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια. Θα υπάρξει ειδική έμφαση στις αμοιβές όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης. Στηρίζουμε και τους δημόσιους υπαλλήλους με οικογένεια αυξάνοντας το οικογενειακό επίδομα από 20 έως 50 ευρώ. Πρόσθετη μείωση φόρου κατά 1000 ευρώ στις οικογένειες με παιδιά, νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ 10% για κάθε ασφαλισμένο σπίτι από φυσικές καταστροφές, μόνιμη απαλλαγή πρώην δικαιούχων του πρώην ΕΚΑΣ από τις φαρμακευτικές δαπάνες.

Καθιερώνεται πια η κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων από ανεξάρτητο φορέα. Είναι κατάκτηση αυτή. Κάθε παροχή που θα ακούγεται , πρέπει να είναι ρεαλιστική με τη σφραγίδα του δημοσιονομικού συμβουλίου και να μη ποτίζει τα λεφτόδεντρα των ψεμάτων.

Συνέχιση της εφάπαξ ενισχυσης στο τέλος του έτους όσων συνταξιούχων συνεχίζουν να πλήττονται από την προσωπική διαφορά του κ. Κατρόυγκαλου. Όσοι συνταξιούχοι θέλουν να εργάζονται δεν θα βλέπουν τη σύνταξή τους μειωμένη κατά 30%. Θα λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξη, θα βλέπουν μικρή παρακράτηση στα πρόσθετα έσοδά τους από τη νόμιμη, δηλωμένη αμοιβή τους».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού αλλά και την αναδιαμόρφωση του ΕΣΥ λέγοντας πως «παραγωγική Ελλάδα: Σημαίνει καλύτερες αμοιβές, ώστε στην τετραετία ο μέσος μισθός να φτάσει στα 1500 ευρώ και ο κατώτατος στα 950 ευρώ. Με περισσότερες συλλογικές συμβάσεις. Με νέα ετήσια αύξηση των συντάξεων από 1.1.24, να ξεπερνά το 3%. Στις ελαφρύνσεις να προσθέσετε τη σταδιακή μείωση των τεκμηρίων κατά 30%. Υποχώρηση κατά μία μονάδα των εργοδοτικών εισφορών και σταδιακά στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Όλα αυτά θα επιτευχθούν με όχημα την ισχυρή ανάπτυξη. Είναι αυτή που μειώνει την ανεργία, δίνει περισσότερη διαπραγματευτική δύναμη στους εργαζόμενους. Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί από τα 1050 στα 1200 ευρώ. Αυτή η μόνιμη ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών είναι αναγκαία συνθήκη για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Να κερδίσουμε τον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής.

Το κενό του ΦΠΑ μειώθηκε σημαντικά, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν βοηθήσει πολύ. Έχουμε βήματα και ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Να προειδοποιήσω όσους έχουν βολευτεί πίσω από στρεβλή πραγματικότητα. Αυτή η κυβέρνηση διαθέτει και την βούληση και τεχνογνωσία να σας εντοπίσει.

Από το Μετρό της Θεσσαλονίκης το οποίο επιτέλους ολοκληρώνεται, το Μετρό της Αθήνας που εξαπλώνεται, τους μεγάλους δρόμους, τον ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, τη διπλή ανάπλαση του Βοτανικού, το fly over, δίπλα σε αυτά 5.700 μικρά και μεσαία έργα σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Για πρώτη φορά η χώρα απέκτησε 12 περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης που αποτελούν και για εμάς αυτοδέσμευση. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Αττική. Είναι παρεμβάσεις που θα παρακολουθούνται διαρκώς. Κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται πολίτης δεύτερης κατηγορίας.



Κοινωνική Ελλάδα: Σημαίνει στήριξη των πιο αδύναμων. Η αναμόρφωση του ΕΣΥ αποτελεί και για μένα και για την κυβέρνηση ένα μεγάλο προσωπικό στοίχημα. Μια σειρά από έργα υποδομής υλοποιούνται ήδη. Δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, κοστολογούνται στο 1,5 δις ευρώ. Οι πολίτες θα δουν τα πρώτα αποτελέσματα εντός των επόμενων μηνών. Η δέσμευση για 10.000 νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ σε ορίζοντα τετραετίας ισχύει στο ακέραιο. 800 από αυτούς στο ΕΚΑΒ, ανεξάρτητα από τις άλλες δράσεις.

Οι παρεμβάσεις διασταυρώνονται και με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας. Επέκταση των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων σε όλους τους πολίτες για όλα τα βασικά νοσήματα. Το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» απέδειξε στην πράξη ότι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν να συνεργάζονται προς όφελος του πολιτη και δεν συνιστά ιδιωτικοποίηση της υγείας κύριοι της αντιπολίτευσης. Η ψυχική υγεία είναι μια βόμβα στη δημόσια υγεία και θα χρειαστεί να διαθέσουμε σημαντικούς πόρους.

Η δημόσια Παιδεία προχωρά σε νέα εποχή. Μια μεταρρύθμιση έχει για τα καλά ριζώσει στη χώρα. Τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία θα φτάσουν τα 180 μέχρι το 2027. Με την τεχνολογία να απλώνεται σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι πρώτοι από τους 36000 διαδραστικούς πίνακες εγκαθίστανται ήδη. Σύντομα όλοι οι μαθητές από την Ε' Δημοτικού θα διδάσκονται με διαδραστικούς πίνακες. Οι απαραίτητοι Πόροι θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Δεν πρέπει να κρύψουμε και πρακτικές ελλείψεις δεκαετιών όπως το κτιριακό. Το φθινόπωρο θα ξεκινήσει μελέτη για εθνικό σχέδιο αναβάθμισης των σχολικών μονάδων όλης της χώρας. Καιρός να καταλήξουμε και σε ένα μοντέλο αρχιτεκτονικών προδιαγραφών που θα ακολουθούν όλα τα σχολεία στη χώρα μας.

Οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί να γίνουν εργαστήρια ανάπτυξης δραστηριοτήτων. Το ίδιο να ισχύει σε όλες τις βαθμίδες.

Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης ο πρωθυπουργός τόνισε πως «στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εφαρμόζουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε. Τα δημόσια πανεπιστήμια αλλάζουν, ανοίγονται στον κόσμο. Οι διακρατικές συμφωνίες προσφέρουν σήμερα τη δυνατότητα με την ευθύνη εθνικής αρχής ανώτατης εκπαίδευσης να υπάρξει αναγνώριση ξένων πανεπιστημίων. Θα προετοίμαζε το δρόμο για την μεγάλη αλλαγή του άρθρου 16 και σε αυτό το δρόμο θα κινηθούμε άμεσα. Και εύχομαι ειλικρινά κ. Ανδρουλάκη να μην ξανακάνετε το ίδιο λάθος και να σταματήσει αυτή η ελληνική ιδιαιτερότητα του κρατικού μονοπωλίου στην ανώτατη εκπαίδευση.

Θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας για την κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών και το πρόγραμμα «Σπίτι μου». Είναι δέσμευσή μου ότι από την στιγμή που θα εξαντληθούν οι πόροι από το πρόγραμμα αυτό θα τους διπλασιάσουμε. Θα τρέξει δυναμικά ο θεσμός της κοινωνικής κατοικίας, της κοινωνικής αντιπαροχής» ενώ παράλληλα ανφέρθηκε και στην πράσινη ανάπτυξη στη χώρα τονίζοντας πως «Η Πράσινη και η ψηφιακή Ελλάδα. Το 2030 η πατρίδα μας θα είναι πρωταγωνίστρια στη μάχη της κλιματικής αλλαγής. Η στροφή στις ΑΠΕ θα εντατικοποιηθεί. Το 80% της ηλεκτρικής μας ενέργειας το αργότερο μέχρι το 2030 θα παράγεται από ΑΠΕ. Θα μειώσουμε τις εισαγωγές. Μπορούμε να παράγουμε τη δική μας ενέργεια. Αυτή η πράσινη πολιτική είναι κοινωνική πολιτική.

Τα καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία και τη μετατροπή των ταξί σε πράσινα ταξί. Θέλω να κάνω μία ξεχωριστή αναφορά στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Η σωστή οργάνωση του χώρου αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων. Δεν θα καταστρέψουμε τα νησιά και τα βουνά μας στο βωμό μιας άναρχης ανάπτυξης. Στην περίπτωση της Μυκόνου αποδείξαμε ότι ο νόμος ισχύει για όλους»

Ένα επίσης πολύ σημάντικό σημείο των προγραμματικών δηλώσεων του πρωθυπουργού ήταν και η αναφορά στις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Δικαιοσύνης. Ο ίδιος ανέφερε πως «Το κεφάλαιο της δίκαιης Ελλάδας, θεμελιώνεται στη λογοδοσία, στη διαφάνεια και πρωτίστως στη διαρκή αξιολόγηση σε όλες τις υπηρεσίες και όλο το δυναμικό της δημόσιας διοίκησης. Σύντομα θέλω να καθιερώσουμε και την αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών από τον ίδιο τον πολίτη. Στη δική του υπηρεσία είναι όλη η κρατική μηχανή.

Νέος δικαστικός χάρτης για την ορθολογική κατανομή των δικαστηρίων. Να επιταχυνθούν οι αποφάσεις. Η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης συνιστά τη μεγαλύτερη αδικία. Μέχρι το 2027 έχουμε θέσει το φιλόδοξο στόχο να φτάσουμε στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έκθεση του κράτους δικαίου που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Αρχές του 2025 θα ξεκινήσει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Υποχρέωσή μου να επιδιώξουμε τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις. Ο χρόνος θα δείξει αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μπορούν να αφήσουν τη στείρα άρνηση».

Αναφερόμενος στα εξοπλιστικά προγράμματα και τη μεταναστευτική πολιτική ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «Συνεχίζουμε τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί. Σύντομα θα μπορούμε να ανακοινώσουμε και νέες θετικές ειδήσεις στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών που έχουμε ήδη υπογράψει. Αυτή η περήφανη γαλάζια ασπίδα προστατεύει τις εθνικές κόκκινες γραμμές μας.

Θα συνεχίσουμε την αναβάθμιση της αμυντικής μας βιομηχανίας, θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στην ΕΑΒ, όπου είμαστε σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή. Ως προς την μεταναστευτική πολιτική , είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει ο φράχτης στον Έβρο ολοκληρώνεται μέχρι το 2025, θα εξακολουθούμε να ενισχύουμε το Λιμενικό μας.

Η Ελλάδα έμεινε Ευρώπη για να γίνει Ευρώπη παντού. Θα συμμετέχουμε ενεργά. Στα χρόνια των τελευταίων κρίσεων πρωτοστατήσαμε σε μία σειρά από κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές. Κερδίσαμε πολλές μάχες στην Ευρώπη και θα κερδίσουμε πολλές ακόμα.

Αυτές οι πέντε Ελλάδες συγκροτούν την Ελλάδα που θέλουμε. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η ετοιμότητά μας να απαντήσουμε στις προκλήσεις που είναι ήδη παρούσες. Κράτος και πολίτες οφείλουμε να οργανώσουμε την υποδοχή της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αλλάζει δραματικά στις συνθήκες στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση. Τεράστιες προκλήσεις δεν αφορούν μόνο την πατρίδα μας. Να συστήσω μια συμβουλευτική επιτροπή προσελκύοντας τα πιο λαμπρά μυαλά που έχουμε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ειδική γραμματεία μακροπροθέσμου σχεδιασμού αναβαθμίζεται σε γενική γραμματεία υπαγόμενη στη γενική γραμματεία της κυβέρνησης.

Η πολιτική προστασία ανάγεται σε τομέα απόλυτης προτεραιότητας και το ίδιο για την προστασία των πολύτιμων πόρων.

Η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ επιστρέφουν στον έλεγχο του κράτους από το Υπερταμείο στο οποίο τις είχε εκχωρήσει η κυβερνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πολιτεία θα συνεχίσει να υλοποιεί αρδευτικά έργα. Χρειαζόμαστε εθνική στρατηγική για το νερό.

Θέλουμε και θα έχουμε δίπλα μας τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους μας. Οι επιδοτήσεις δεν μπορούν να αναφέρονται σε ξεπερασμένο μοντέλο. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πρέπει να αξιοποιούν την τεχνολογία.

Μία χώρα με εθνική αυτοπεποιθηση ξέρει να διεκδικεί τα εθνικά της δίκαια αξιοποιώντας κάθε συγκυρία.

Για τη μοναδική μας διαφορά με την Τουρκια, την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. Η θέση μας σταθερή για διευθέτηση στο δικαστήριο της Χάγης με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ανάγκη να επανενώθουν τα γλυπτά του Παρθενώνα με τα αδέλφια τους στο Μουσείο της Ακρόπολης».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας λέγοντας πως«Τη δέσμευσή μας ότι κανείς δεν μένει πίσω να την εφαρμόσουμε στην πράξη. Θα εφαρμόσουμε όλα τα εθνικά σχέδια. Και πρωτοβουλίες που αφορούν την ενεργό γήρανση. Θα αντιμετωπίσουμε την πρόκληση του δημογραφικού που πρέπει να αναχθεί σε απόλυτη εθνική προτεραιότητα.

Όταν μιλάμε για δικαιώματα δεν θέλω να ξεχνάμε τη Θράκη. Η ισονομία και ισοπολιτεία αποτελούν κεκτημένο, αλλά πρέπει να αποκτήσουν πλήρες περιεχόμενο. Οι έλληνες μουσουλμάνοι να γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να χρειάζονται ξένους προστάτες που με τις πράξεις τους θέλουν να διχάσουν και όχι να ενώσουν.

Δεν είμαστε στους καιρούς των απατηλών φωνών, των υποσχέσεων δίχως αντίκρισμα . Στο ίδιο παρελθόν ανήκουν και οι τεχνητοί διαχωρισμοί. Δεν ξέρω αν είναι αριστερό ή δεξιό το gov.gr, ούτε οι ελαφρύνσεις από φόρους, η διδασκαλία ξένης γλώσσας στα νηπιαγωγεία.

Πρώτο δίλημμα το πρόοδος - οπισθοχώρηση. Η προοδευτική δύναμη είναι αυτή που είναι χρήσιμη για τον τόπο και τους πολίτες.

Στην αρχή αυτής της νέας θητείας δεν θα υποσχεθώ θαύματα, μόνο επιμονή, σκληρή δουλειά, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να τα διορθώνουμε. Κι όμως γίνεται απάντησε η πρώτη τετραετία. Έτσι θα συνεχίσουμε με οδηγό αυτόν τον πολυδύναμο εκσυγχρονισμό που θα σφραγίζει κάθε πεδίο και ανοίγοντας καινούργους δρόμους. Στόχος το 2027 να έχουμε οικοδομήσει μία Ελλάδα, όπου οι ατομικές φιλοδοξίες θα συμβαδίζουν με τη συλλογική πρόοδο.

Αυτό το μήνυμα των πολιτών για ενότητα και αλήθεια πρέπει να φτάσει και στη Βουλή. Είναι πολυκομματική, δεν πρέπει να αναδειχθεί και σε πολυτάραχη. Η εποχή της ακρότητας και της χυδαιότητας ανήκει στο χθες. Αν κάποιοι δεν είναι διατεθειμένοι να συντελέσουν σε αυτή την προσπάθεια, ζητώ να μην την εμποδίσουν. Όλοι να σεβόμαστε τον όρκο μας και τους κανόνες. Η ευθύνη να ανταποκριθούμε είναι βαριά, απαντώντας με συνέπεια στα καθήκοντά μας.

Σήμερα είμαστε σε μια νέα αφετηρία με τους πολίτες να περιμένουν από όλους δημιουργία. Είμαστε αντίπαλοι, δεν είμαστε εχθροί. Αυτή είναι η πεμπτουσία του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Αυτή την επιθυμία για σύνθεση αποτυπώνουν οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης που σας καλώ να υπερψηφίσετε».

