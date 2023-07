Κόσμος

Επεισόδια στη Γαλλία - Μακρον: Η τάξη αποκαταστάθηκε

«Παραμένουμε, σε εξαιρετική επαγρύπνηση, μειώνοντας πολύ σταδιακά τα μέτρα ασφαλείας», λέει η πρωθυπουργός της Γαλλίας

«Η τάξη αποκαταστάθηκε» δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επισκεπτόμενος σήμερα Πέμπτη το δημαρχείο της πόλης Πο, όπου συναντήθηκε με εκλεγμένους εκπροσώπους της περιοχής. Μιλώντας προς τους δημοσιογράφους ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε:

"Βιώσαμε όλοι μια σημαντική στιγμή στη ζωή του έθνους. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Η πρώτη απάντηση είναι η τάξη, η ηρεμία και η αρμονία και στη συνέχεια πρέπει να εργαστούμε για τις βαθύτερες αιτίες αυτού που συνέβη".

"Θα λάβουμε ορισμένες αποφάσεις μεγάλης εμβέλειας τις επόμενες εβδομάδες", ανέφερε εν συνεχεία, ο Mακρόν σημειώνοντας ότι ο γαλλικός λαός είναι "σοκαρισμένος" και ότι ο ίδιος επιθυμεί να δράσει με "αυστηρότητα και αποφασιστικότητα". "Είναι ζήτημα οικονομικών πόρων; Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι η μόνη απάντηση", συνέχισε, εξαίροντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν οι αστυνομικές αρχές τις πρόσφατες ταραχές.

Στο μεταξυ κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης 6 Ιουλίου δεν αναφέρθηκαν βίαια επεισόδια. Μόνο 20 άτομα συνελήφθησαν και ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφηκαν είναι μειωμένος, επισημαίνουν οι αρχές. "Η χθεσινή νύχτα έδειξε ότι η κατάσταση έχει επανέλθει λίγο πολύ στο φυσιολογικό", δήλωσε η πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπορν κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις ταραχές. "Παραμένουμε, φυσικά, σε εξαιρετική επαγρύπνηση, μειώνοντας πολύ σταδιακά τα μέτρα ασφαλείας", πρόσθεσε, λέγοντας επίσης ότι είναι "αποφασισμένη να μην υπάρξει καμία ατιμωρησία για τους δράστες αυτής της βίας".

