Δίκη Άλκη Καμπανού: Τα ελαφρυντικά που ζήτησαν οι συνήγοροι των 12 κατηγορούμενων

Την Τετάρτη θα συνεχιστεί η δίκη των 12 για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, μετά την εισήγηση των συνηγόρων για αναγνώριση ελαφρυντικών στην επιβολή της ποινής.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Ένοχοι κρίθηκαν οι 12 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, σύμφωνα με την απόφαση που απήγγειλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης.

Από τους 12 κατηγορουμένους που το δικαστήριο κήρυξε ένοχους, τους επτά αναγνώρισε ως αυτουργούς και τους πέντε ως συνεργούς, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.



Ουσιαστικά έκρινε ότι δεν είχαν άμεσο ανθρωποκτόνο δόλο, δεν πήγαν δηλαδή για να σκοτώσουν, όμως γνώριζαν ότι με τη στάση τους και τα όπλα που είχαν μαζί τους, ότι ο θάνατος, ήταν ένα ισχυρό ενδεχόμενο γι' αυτό προβλέπονται τα ισόβια.



Ερώτημα που θα διευκρυνιστεί στην επόμενη συνεδρίαση παραμένει ο βαθμός της συνέργειας για τους πέντε συνεργούς, καθώς εδώ υπάρχει διαφορετική ποινική μεταχείριση. Εάν μιλάμε για απλή συνεργεία, η ποινή μπορεί να είναι μειωμένη, εάν όμως η συνέργεια θεωρείται άμεση, προβλέπεται ποινή ισόβιας κάθειρξης.





Τέλος, η υπεράσπιση, ζήτησε να αναγνωριστεί και στους 12, το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας, για τους 11, αυτό του σύννομου βίου και κατά περίπτωση, τα ελαφρυντικά της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς και της ειλικρινούς μεταμέλειας. Για όλα αυτά το δικαστήριο θα αποφασίσει την ερχόμενη εβδομάδα.

Το Δικαστήριο διέκοψε ενόψει των ελαφρυντικών που θα αιτηθούν οι συνήγοροι υπεράσπισης.

Αποδοκιμασίες σε βάρος των κατηγορούμενων από τους φίλους και τους συγγενείς του Άλκη και ένταση επικράτησε αμέσως μετά τη διακοπή.

Η έδρα έκρινε ενόχους ως προς τις παρακάτω κατηγορίες του δώδεκα κατηγορούμενους που απαριθμούνται από τα αντίστοιχα νούμερα

1. Ένοχο ομόφωνα για συνέργεια σε ανθρωποκτονία του Άλκη με ενδεχόμενο δόλο, ένοχο ομόφωνα σε συνεργεία σε απόπειρα για τον φίλο (Βογιατζόγλου), ένοχο κατά πλειοψηφία 5 προς 2 για απόπειρα ανθρωποκτονίας για τον φίλο ( Κοσκινά), ένοχο για επίθεση, αθώος για οπλοχρησία

2 Ένοχο ομόφωνα για την ανθρωποκτονία του Άλκη, ένοχο ομόφωνα για απόπειρα από κοινού για Βογιατζόγλου, ένοχο κατά πλειοψηφία 5-2 για συνεργεία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας για Κοσκινά

3 Ένοχο ομόφωνα για την ανθρωποκτονία του Άλκη, ένοχο ομόφωνα συνεργεία σε απόπειρα ( Βογιατζόγλου), ένοχο κατά πλειοψηφία 5-2 για συνέργεια σε απόπειρα (Κοσκινά)

4 Ένοχο ομόφωνα για την ανθρωποκτονία του Άλκη, ένοχο ομόφωνα για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας Βογιατζόγλου, ένοχο κατά πλειοψηφία 5-2 για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας Κοσκινά

5 Ένοχο ομόφωνα για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Άλκη, ένοχο ομόφωνα για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας Βογιατζόγλου, ένοχο κατά πλειοψηφία 5-2 για συνέργεια σε απόπειρα Κοσκινά , αθώος για οπλοχρησια

6 Ένοχο ομόφωνα για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Άλκη, ένοχο ομόφωνα για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας Βογιατζόγλου, ένοχο κατά πλειοψηφία 5-2 για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας Κοσκινά, αθώο για οπλοχρησία

7 ‘Ενοχο ομόφωνα για την ανθρωποκτονία του Άλκη, ένοχο ομόφωνα για απόπειρα Βογιατζόγλου , ένοχος κατά πλειοψηφία 5-2 για απόπειρα ανθρωποκτονίας Κοσκινά

8 Ένοχο ομόφωνα για συνέργεια σε ανθρωποκτονία Άλκη, ένοχο ομόφωνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας Βογιατζόγλου, ένοχο κατά πλειοψηφία 5-2 για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας Κοσκινά, αθώος για οπλοφορία οπλοχρησία

9 Ένοχο ομόφωνα για ανθρωποκτονία Άλκη, ένοχο ομόφωνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας Βογιατζόγλου, ένοχο κατά πλειοψηφία 5-2 για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας Κοσκινά

10 Ένοχο ομόφωνα για την ανθρωποκτονία του Άλκη, ένοχο ομόφωνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας Βογιατζόγλου ένοχο κατά πλειοψηφία 5-2 για απόπειρα ανθρωποκτονίας Κοσκινά

11 Ένοχο ομόφωνα για την ανθρωποκτονία του Άλκη, ένοχο ομόφωνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας Βογιατζόγλου ένοχος κατά πλειοψηφία 5-2 απόπειρα ανθρωποκτονίας Κοσκινά

12 Ένοχο ομόφωνα για συνέργεια σε ανθρωποκτονία, ένοχο ομόφωνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας Βογιατζόγλου, ένοχο κατά πλειοψηφία 5-2 για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας Κοσκινά .

