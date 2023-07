Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Mέθοδος Ackermann, οικογενειακές διακοπές και μυκητιάσεις το καλοκαίρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

-

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σάββατο, 8 Ιουλίου στις 10:00

O γκουρού της μεθόδου, διεθνούς φήμης καθηγητής Πωλ Ackermann, μιλά αποκλειστικά στο «Υγεία πάνω απ’ όλα» για την πρωτοποριακή μέθοδο Ackermann για μυοσκελετικές παθήσεις.

Διακοπές με την οικογένεια; Επιστημονικές οδηγίες κατά της έντασης και των τσακωμών.

Τα διατροφικά debates του καλοκαιριού: Χρήσιμες συμβουλές από τους ειδικούς για να επιλέγουμε σωστά τι να φάμε.

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Κοινωνική καφετέρια Δήμου Ηλιούπολης με σερβιτόρους τα παιδιά του Σωματείου Ειδικής Αγωγής «Παναγία Ευαγγελίστρια».

Κυριάκη, 9 Ιουλίου στις 10:00

Γιατί αυξάνονται οι μυκητιάσεις το καλοκαίρι; Πώς μπορεί να βοηθήσει τα πόδια μας το θεραπευτικό πεντικιούρ;

Η Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία εφιστά την προσοχή μας για τις χαμηλές τιμές και προσφορές στα botox και τις θεραπείες με υαλουρονικό.

Παιδιά με ΔΕΠΥ και διακοπές: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Τι κάνουμε όταν τα γατάκια μας έχουν τσίμπλες στα μάτια

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

#YgeiaPanwApOla

Δείτε το trailer:





Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Παιδί ήπιε καυστικό υγρό - Επείγουσα αεροδιακομιδή

Τρίκαλα: Έμεινε για δύο ημέρες στο διαμέρισμα με το άψυχο κορμί του αδερφού του

Μαντόνα: Ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της