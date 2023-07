Υγεία - Περιβάλλον

Ρόδος: Παιδί ήπιε καυστικό υγρό - Επείγουσα αεροδιακομιδή

Το 9χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγία Σοφία

Στο νοσοκομείο Αγία Σοφία των Αθηνών μεταφέρθηκε πριν λίγη ώρα με αεροδιακομιδή από το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ένα αγοράκι 9χρονών από την Απολλακιά που υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ήπιε καυστικό υγρό πιστεύοντας ότι επρόκειτο για νερό.

Από την οικία του μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και κρίθηκε επιβεβλημένη η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο των Αθηνών.

