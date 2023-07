Πολιτική

Προγραμματικές δηλώσεις- Φάμελλος: Market Pass και Youth Pass είναι αποδοχή της ακρίβειας

Η "πρώτη" του Σωκράτη Φάμελλου στη Βουλή. Κριτική στην κυβέρνηση και ύμνοι για Τσίπρα. Οι τρεις πυλώνες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι ο πραγματικός αντίπαλος του συστήματος εξουσίας, το εμπόδιο στα σχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη αλλά και ο πυλώνας της δημιουργίας μίας προοδευτικής διεξόδου για τη χώρα και την κοινωνία», ανέφερε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος στην ομιλία του κατά την συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.

Ο κ. Φάμελλος ξεκίνησε την ομιλία του ευχαριστώντας εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Αλέξη Τσίπρα «για την προσφορά, το πολιτικό κεφάλαιο και τη μεγάλη παρακαταθήκη που κληροδοτεί στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην Ελλάδα» και εξήγησε: «δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο πρωθυπουργός που, με τις θυσίες του ελληνικού λαού, έβγαλε την Ελλάδα από το τούνελ της χρεωκοπίας και της επιτροπείας τον Αύγουστο του 2018. Ήταν αυτός ο επικεφαλής που αξιοποίησε τη δημοκρατική εντολή των εκλογών του 2015 αλλά και την ισχυρή εντολή του δημοψηφίσματος. Που αξιοποίησε το ΟΧΙ του λαού και ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων, ώστε να αλλάξει την πρόταση των δανειστών, όπως ακριβώς αποφασίσαμε στο δημοψήφισμα. Στην διακυβέρνηση Τσίπρα οφείλουμε ότι σήμερα υπάρχει ελευθερία επιλογών για την Ελληνική Κυβέρνηση και γνωρίζετε ότι αυτό στις αρχές του 2015 δεν ήταν καθόλου δεδομένο. Και οφείλω να πω ότι πολλά μέλη του σημερινού υπουργικού συμβουλίου στελέχωναν κυβερνήσεις που μάς οδήγησαν στα μνημόνια και στα άδεια ταμεία του 2015».

Απαντώντας στις δηλώσεις του πρωθυπουργού υποστήριξε: «πολλά από αυτά που υποσχέθηκε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης αφορούν σε προβλήματα που δημιούργησε η ίδια η πολιτική του, είτε ανέχθηκε την περίοδο 2019-2023» και εξήγησε: «Η ακρίβεια, οι μισθοί, οι ελλείψεις και τα προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η έλλειψη σε διασώστες του ΕΚΑΒ. Όπως επίσης παραμένει η διόγκωση του δημοσίου χρέους, η αύξηση του ιδιωτικού χρέους, η μείωση του πραγματικού εισοδήματος, ο πολλαπλασιασμός του ισοζυγίου συναλλαγών». Σημείωσε ακόμη ότι « δεν ακούσαμε κάτι για την προστασία της πρώτης κατοικίας ενώ χιλιάδες άνθρωποι μένουν και θα μείνουν στο δρόμο. Το market pass και το use pass είναι αποδοχή της ακρίβειας, δεν είναι αντιμετώπιση της ακρίβειας», είπε χαρακτηριστικά.

Τα τρία αντιπολιτευτικά καθήκοντα του ΣΥΡΙΖΑ

Ακολούθως υπογράμμισε ότι τρία είναι τα καθήκοντα και οι δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αυτήν την Κοινοβουλευτική περίοδο:

να ασκήσει αντιπολίτευση για να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον της κοινωνίας

να συγκροτήσει μια συνεκτική προγραμματική αντιπρόταση προοδευτικής διεξόδου και να την .καταστήσει πλειοψηφική μέσα από μία νέα κοινωνική συμφωνία ενεργών πολιτών

να υπερασπιστεί τις δημοκρατικές και προοδευτικές ιδέες και αξίες που αμφισβητούνται

Ο κ. Φάμελλος άσκησε κριτική στα άλλα «προοδευτικά κόμματα στα οποία απευθυνθήκαμε με στόχο τη συνεργασία στο πλαίσιο της απλής αναλογικής με την οποία δόθηκε η πρώτη εκλογική μάχη. Επέλεξαν να πλήξουν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για θα καρπωθούν μικροκομματικά οφέλη. Από την άλλη ισχυροποιήθηκαν συντηρητικές απόψεις και πολιτικές δυνάμεις. Και ελλοχεύει ο κίνδυνος μιας ηγεμονικής επιλογής του κ. Μητσοτάκη. Αυτή η εξέλιξη επιβάλει κατά προτεραιότητα η συνεργασία στον προοδευτικό χώρο». Απευθύνθηκε προς τον Νίκο Ανδρουλάκη υποστηρίζοντας ότι «πρέπει να απαντήσει στον κ. Μητσοτάκη που του ζήτησε να συμφωνήσει στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια».

Αναφέρθηκε στην ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας: «ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προχώρησε άμεσα σε αλλαγές και είναι εδώ συγκροτημένος, σοβαρός, με τεκμηρίωση, με ολοκληρωμένο προγραμματισμό. Πλήρη και ταχεία στελέχωση της κοινοβουλευτικής ομάδας με ομοφωνία. Και με συγκεκριμένο οδικό χάρτη για τη δική του αλλαγή, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες και την εντολή της κοινωνίας και να δημιουργήσει ένα νέο κύμα, νικηφόρο για την κοινωνία και όχι για τις καρέκλες μας».

Ο κ. Φάμελλος εξέφρασε την ανησυχία του για τα θέματα της δημοκρατίας και των ατομικών δικαιωμάτων σε σχέση και με την είσοδο στην Βουλή κόμματος «με προτροπή καταδικασμένου για εγκληματικές πράξεις ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής», αλλά και άλλων κομματικών σχηματισμών «που ανοίγουν συζητήσεις που το ευρωπαϊκό κεκτημένο έχει αφήσει πίσω. Ξεκαθαρίζω ότι είναι απαράδεκτο να εκφράζονται το 2023 απόψεις που αμφισβητούν το δικαίωμα των γυναικών να εξουσιάζουν το σώμα και τη ζωή τους». Ξεκαθάρισε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ «προτεραιότητα της δράσης μας για την επόμενη τετραετία δεν είναι μόνο για την ευημερία της κοινωνίας αλλά θα είναι και για τις αξίες μας».

Η κυβέρνηση δεν προέρχεται από παρθενογένεση

Ασκώντας κριτική στον πρωθυπουργό είπε ότι «επιδιώκει να ξεχάσουμε και ότι έγινε το 2019-2023» και πρόσθεσε: «Δεσμεύτηκε σήμερα για αρκετά. Όμως δεν έχουμε μία νέα κυβέρνηση. Έχουμε μία συνέχεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τα έλυσε ή δεν έκανε κάποιες κινήσεις την πρώτη 4ετία, για μισθούς, για υγεία. Δεν πρόλαβε; Γιατί τα ρεκόρ υπερκερδών και ακρίβειας τα πρόλαβε, όπως φυσικά και το ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας με τις ιδιωτικοποιήσεις».

Αναφέρθηκε στην υγεία ξεκινώντας από «τραγική επικαιρότητα, με άλλους τρεις νεκρούς που προστίθενται στην τραγική λίστα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα ασθενοφόρα» και υποστήριξε: «Είναι επιλογή της ΝΔ να μην στηρίζει τη δημόσια υγεία. Αντί να αξιοποιήσει την ευκαιρία της πανδημίας για την ενδυνάμωση του ΕΣΥ , περίμενε να «περάσει η μπόρα» για να επιστρέψει στο βασικό της πολιτικό σχέδιο που ήταν και είναι η υπονόμευση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ και η ιδιωτικοποίηση των «φιλέτων» του». Αναφέρθηκε στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου λέγοντας ότι « έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα και είναι πρόχειρη. Η διάθεση προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος ή στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων για την εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφόρα μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2023 δεν εξασφαλίζει ούτε εκπαίδευση ούτε λειτουργικότητα. Είναι λογική επιδέσμου σε τραύμα εγχείρησης».

'Ασκησε κριτική στις οικονομικές εξαγγελίες Μητσοτάκη: «Το 2019 ο κος Μητσοτάκης έλεγε ότι Νέα Δημοκρατία ίσον νέες δουλειές. Η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η πολιτική ευκαιριών όχι η πολιτική των επιδομάτων. Θα μπορούσε να είναι αστείο αλλά, δυστυχώς, είναι πολύ σοβαρό. Αυτά έλεγε η κυβέρνηση των Pass. Του market pass, fuel pass, power pass, youth pass. Που από λεφτά των φορολογουμένων επιδοτεί την ακρίβεια. Και ενώ είχε υποσχεθεί τη φορολόγηση των διυλιστηρίων για τη χρηματοδότηση του market pass η φορολόγηση έχει μετατεθεί για μετά τον Ιούλιο και βλέπουμε και δεν έχει περιλάβει τα υπερκέρδη του 2023 σε αντίθεση με τις προβλέψεις του κανονισμού της ΕΕ. Είναι όμως πάρα πολύ σοβαρό γιατί ακόμη και σήμερα η ακρίβεια είναι παντού, στα σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα και αφορά τα βασικά καταναλωτικά αγαθά».

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αθέτησε προηγούμενες υποσχέσεις της για μείωση του ΦΠΑ, καθώς επίσης ότι η οικονομική της πολιτική διευρύνει αντί να μειώνει τις ανισότητες. «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 17% όταν, οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 2%» ανέφερε χαρακτηριστικά και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «η πραγματική προτεραιότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη την περίοδο 2019-2023 ήταν τα υπερκέρδη, απρόσμενα λένε κάποιοι κέρδη, άδικα λέμε εμείς υπερκέρδη εξαιτίας αλλά και με αφορμή την ενεργειακή κρίση».

Αναφερόμενος στην ακρίβεια ρώτησε: «Θα συνεχίσετε να επιδοτείτε την ακρίβεια ή θα ελέγξετε επιτέλους τις τιμές όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ με 5% κέρδος στην ενέργεια και 90% φορολόγηση των υπερκερδών που πρέπει να επιστρέψουν στους καταναλωτές; Και επειδή μιλάμε για την ακρίβεια που συνδέεται και με την παραοικονομία δεν μπορώ να μην σχολιάσω ότι

δεν έχετε συνδέσει ακόμη τα pos και με τις ταμειακές μηχανές

δεν έχετε κάνει κάτι λαθρεμπόριο και νοθεία στα καύσιμα».

Ανάπτυξη με όρους Φαρ Ουέστ

Ακολούθως κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «η ανάπτυξη του κ. Μητσοτάκη πραγματοποιείται με όρους φαρ ουεστ, χωρίς κανόνες, χωρίς έλεγχο, με επικοινωνιακές εξαγγελίες. Και υποθηκεύει το μέλλον και τη βιωσιμότητα της οικονομίας, αλλά και το φυσικό περιβάλλον της χώρας όπου η καθυστέρηση είναι και τραγική και η πρόοδος στα υπό εκπόνηση εργαλεία που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 είναι ουσιαστικά μηδενική, και όπου ο ελεγκτικός ρόλος της Πολιτείας ασκείται μόνο όταν το απαιτούν οι επικοινωνιακές ανάγκες».

Ο κ. Φάμελλος θύμισε το σκάνδαλο των υποκλοπών λέγοντας ότι «Η διαφύλαξη του κράτους δικαίου είναι βασικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. .Η ανεξαρτησία των αρχών, η προστασία των δικαιωμάτων , η ελευθερία του τύπου και η ταχεία απονομή δικαιοσύνης αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες για εμάς. Η θητεία της ΝΔ κάθε άλλο παρά επιτυχημένη μπορεί να χαρακτηριστεί στα θέματα αυτά, καθώς σημαδεύτηκε από το σκάνδαλο των υποκλοπών και την επιχείρηση συγκάλυψής του από την κυβέρνηση (επίκληση του απορρήτου, το άρον-άρον κλείσιμο της Εξεταστικής, αιφνιδιαστικές νομοθετικές τροπολογίες για να αποκλεισθούν τα θύματα από κάθε πληροφόρηση, επιθέσεις κατά του προέδρου της ΑΔΑΕ».

Σημείωσε ότι «στην έκθεση της ευρωπαϊκής επιτροπής για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα επισημαίνεται με έμφαση πως "οι απειλές και οι επιθέσεις κατά δημοσιογράφων εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα". Επιπλέον, οι δημοσιογράφοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν καταχρηστικές αγωγές και να εργάζονται σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας. Αναφέρθηκε επίσης ότι αρκετοί δημοσιογράφοι έχουν γίνει στόχος του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator».

Διάλογος και παραπομπή στην Χάγη με κόκκινες γραμμές

Αναφέρθηκε στα εθνικά θέματα υπογραμμίζοντας «την προσπάθεια ειρηνικής επίλυσης των διαφορών με την Τουρκία και την διεκδίκηση δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού». Εκτίμησε ότι υπάρχει μία νέα δυναμική ώστε να δεσμευθεί η Τουρκία σε έναν διάλογο για την επίλυση της μόνης διαφοράς με την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της θωράκισης των νησιών μας αλλά και με ευρωπαϊκές κυρώσεις στην Τουρκία». Προειδοποίησε ότι «αν παραβιαστούν οι κόκκινες γραμμές η κυβέρνηση θα μας βρει απέναντί της». Είπε ακόμη ότι η μεταναστευτική πολιτική δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο ψηφοθηρίας.

Κλείνοντας έδωσε το στίγμα της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΣΥΡΙΖΑ: «Θα είμαστε εδώ για να διαφυλάξουμε όλα εκείνα, που με αγώνες και με μεγάλες δυσκολίες πετύχαμε. Με ευθύνη και όραμα για την πατρίδα και για τους πολίτες.

Προφανώς και θα στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που μειώνει τα βάρη για τους πολίτες και ενισχύει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Αλλά έχουμε εμπειρία από την προηγούμενη 4ετία που τα βάρη στην κοινωνία πολλαπλασιάστηκαν.

Θα μας βρείτε απέναντι κοινοβουλευτικά και κινηματικά, αλλά πάντα δημοκρατικά σε κάθε προσπάθεια επιβάρυνσης της κοινωνίας και της οικονομίας και υποβάθμισης της χώρας»

