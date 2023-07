Υγεία - Περιβάλλον

Αντιπαράθεση ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ για το ΕΣΥ και τα ασθενοφόρα

"Η δέσμευσή μας για 10.000 νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ σε ορίζοντα 4ετίας ισχύει στο ακέραιο. Οι 800 από αυτούς θα κατευθυνθούν στο ΕΚΑΒ" σημείωσε στις προγραμματικές του δηλώσεις ο κ. Μητσοτάκης. Τι απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τη δέσμευσή του για 10.000 νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ μέσα στην επόμενη 4 ετία, επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στη Βουλή.

"Η δέσμευσή μας για 10.000 νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ σε ορίζοντα 4ετίας ισχύει στο ακέραιο. Οι 800 από αυτούς θα κατευθυνθούν στο ΕΚΑΒ" σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, προανήγγειλε βελτιώσεις στο φλέγον ζήτημα του ΕΚΑΒ και την ετοιμότητα των ασθενοφόρων, αναφέροντας ότι "Σκοπός μας είναι στις αστικές και ημιαστικές περιοχές το ΕΚΑΒ να ανταποκρίνονται σε 7-15 λεπτά. Γι΄ αυτό τον λόγο, συγκροτούμε, για την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, μια ομάδα από 250 δυκικλιστές διασώστες, που θα προηγούνται των ασθενοφόρων παρέχοντας ταχύτερα τις πρώτες βοήθειες".

Στη συνέχεια, μίλησε για μίσθωση ελαφρών ελικοπτέρων από το εξωτερικό, ώστε να γίνονται οι άμεσες διακομιδές ασθενών από απομακρυσμένα μέρη και διασώσεις σε δύσβατες περιοχές. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στην επέκταση των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι "δημόσιος και ιδιωτικός τομέας μπορούν να συνεργάζονται προς όφελος του πολίτη".

Αναλυτικά ο πρωθυπουργός ανέφερε: "Η αναμόρφωση του ΕΣΥ αποτελεί και για μένα και για την κυβέρνηση ένα μεγάλο προσωπικό στοίχημα. Μια σειρά από έργα υποδομής υλοποιούνται ήδη. Δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, κοστολογούνται στο 1,5 δισ. ευρώ. Οι πολίτες θα δουν τα πρώτα αποτελέσματα εντός των επόμενων μηνών.

Η δέσμευση για 10.000 νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ σε ορίζοντα τετραετίας ισχύει στο ακέραιο. 800 από αυτούς στο ΕΚΑΒ, ανεξάρτητα από τις άλλες δράσεις.

Οι παρεμβάσεις διασταυρώνονται και με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας. Επέκταση των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων σε όλους τους πολίτες για όλα τα βασικά νοσήματα.

Το πρόγραμμα "Φώφη Γεννηματά" απέδειξε στην πράξη ότι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν να συνεργάζονται προς όφελος του πολιτη και δεν συνιστά ιδιωτικοποίηση της υγείας κύριοι της αντιπολίτευσης.

Η ψυχική υγεία είναι μια βόμβα στη δημόσια υγεία και θα χρειαστεί να διαθέσουμε σημαντικούς πόρους".

Εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που είχε αναγγελθεί και προβλέπει την άμεση ενίσχυση του ΕΚΑΒ σε οδηγούς και πληρώματα ασθενοφόρων από την Πυροσβεστική και τις ένοπλες δυνάμεις.

Στόχος είναι να αντιμετωπισθεί η κατεπείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας. Σύμφωνα με την ΠΝΠ, εφόσον στις δομές δεν επαρκεί το προσωπικό πληρωμάτων ασθενοφόρων ή οδηγών, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2023, μπορεί να διατεθεί προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος ή στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιρουμένων των οπλιτών θητείας, για την εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφόρα οχήματα αυτών των δομών.

Τι προβλέπεται στην ΠΝΠ

Σημειώνεται ότι στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας.



Ειδικότερα, στις δομές του ΕΚΑΒ, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών δήμων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των δήμων της Περιφέρειας Κρήτης και ορεινών δήμων που δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί το προσωπικό κλάδων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ή ΔΕ Οδηγών για τη λειτουργία των ασθενοφόρων οχημάτων τους, δύναται να διατίθεται, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2023, προσωπικό τού Πυροσβεστικού Σώματος ή στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιρουμένων των οπλιτών θητείας, για την εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφόρα οχήματα των ως άνω δομών. Το ανωτέρω προσωπικό διατίθεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν αιτήματος των δομών και απόφασης του αρμοδίου οργάνου του φορέα προέλευσης και εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν το απαγορεύουν.



Επίσης, σε περίπτωση που το προσωπικό δεν επαρκεί, είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων κλάδων και ειδικοτήτων Οδηγών των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απόσπαση διενεργείται κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των δομών και απόφασης των αρμόδιων για τον διορισμό οργάνων των ΟΤΑ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α' 224), περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, και για διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2023. Οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού συνεχίζουν να καταβάλλονται από την υπηρεσία προέλευσης.



Το διατιθέμενο ή αποσπώμενο προσωπικό απαιτείται να διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β' και να έχει εκπαιδευτεί σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η διακομιδή των ασθενών διενεργείται: α) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας του ΕΚΑΒ, με τη συνοδεία προσωπικού ειδικότητας διασώστη-πληρώματος ασθενοφόρου, β) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, με τη συνοδεία υγειονομικού προσωπικού πάσης φύσεως.



Το Υπουργείο Υγείας, μέσω του ΕΚΑΒ και των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και οι οικείοι ΟΤΑ μεριμνούν για την εξασφάλιση καταλύματος για το διατιθέμενο ή αποσπώμενο προσωπικό και βαρύνονται, αντιστοίχως, με κάθε σχετική δαπάνη. Η σχετική δαπάνη δύναται να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και έως 150 ευρώ ανά διανυκτέρευση με απόδοση λογαριασμού.

Καλαματιανός: Τεράστιες οι ελλείψεις στο ΕΚΑΒ - Να ανακοινώσει προσλήψεις σήμερα ο κ. Μητσοτάκης

"Μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο είχαμε την οδυνηρή απώλεια τριών, ακόμα, συνανθρώπων μας και ήρθαν να προστεθούν στον κατάλογο των θυμάτων που περίμεναν ένα ασθενοφόρο το οποίο δεν φάνηκε ποτέ. Οι ελλείψεις, κυρίως, σε προσωπικό αλλά και σε οχήματα στο ΕΚΑΒ είναι τεράστιες. Αυτή η τραγωδία πρέπει να τελειώσει". Αυτό δήλωσε νωρίτερα ο γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Διονύσης Καλαματιανός, μετά τη συνάντηση που είχε κλιμάκιο του κόμματος με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ, την οποία επισκέφθηκε μετά τα τραγικά περιστατικά των τελευταίων ημερών.

Ο κ. Καλαματιανός, επικεφαλής του κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υποστήριξε ότι "ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της ΝΔ, που έχουν το τιμόνι της χώρας ήδη για τέσσερα χρόνια, χωρίς δημοσιονομικούς περιορισμούς και δαπανώντας δισεκατομμύρια, οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους".

Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένει το απόγευμα από τον κ. Μητσοτάκη στις προγραμματικές δηλώσεις να ανακοινώσει την πρόσληψη προσωπικού που είναι απαραίτητο για την πληρότητα της λειτουργίας του ΕΚΑΒ, καθώς "οι πολίτες απαιτούν αξιοπρεπείς υπηρεσίες Υγείας, απαιτούν το δικαίωμα στη ζωή".

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Καλαματιανός σημείωσε ότι από τη συνάντηση προέκυψε ότι "οι 50 τουλάχιστον τομείς λειτουργούν με 1 ασθενοφόρο, γεγονός που δείχνει τη μεγάλη έλλειψη κυρίως σε προσωπικό αλλά και σε οχήματα" και πως τα μεγαλύτερα κενά υπάρχουν "κυρίως στη νησιωτική περιοχή και τις δυσπρόσιτες περιοχές". Σχολίασε σχετικά με την πρόσφατη ΠΝΠ της κυβέρνησης ότι "οι λύσεις που προβάλει η κυβέρνηση, δηλαδή την εμπλοκή πυροσβεστών, στρατού και δημοτικών υπαλλήλων στη διαδικασία των πληρωμάτων, της πλήρωσης των ασθενοφόρων, είναι μια λύση προσωρινή, είναι μια λύση ανάγκης που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που έχει ανάγκη η πληρότητα της λειτουργίας του ΕΚΑΒ και η δημόσια Υγεία".

Σημείωσε, τέλος, τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για μόνιμες προσλήψεις στο ΕΚΑΒ αλλά και συνολικά στη δημόσια Υγεία: "Έχουμε μιλήσει για 15.000 προσλήψεις, όχι αναπληρώσεις, 15.000 νέες προσλήψεις στη δημόσια Υγεία. Αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία και βεβαίως αύξηση των αποδοχών γιατρών, νοσηλευτών και υγειονομικού προσωπικού".

