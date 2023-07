Καιρός

Αίθριος ο καιρός με σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιρού μέχρι τώρα θα είναι η Παρασκευή. Που ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στη χώρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φθάσει στην ηπειρωτική χώρα τους 34 με 38 και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 και κατά τόπους 38 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Εύβοια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για το Σάββατο 8 Ιουλίου

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς στο βορειοανατολικό Αιγαίο, προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τους 35 βαθμούς Κελσίου.

