Βουλή - Μητσοτάκης: Τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Αυξήσεις στους μισθούς και στα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων.Αλλαγές έρχονται και για όσους συνταξιούχους εργάζονται. Συνεχίζεται το “Market Pass”, καθιερώνεται το "Υouth pass".

Τον «οδικό χάρτη» της νέας τετραετίας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης στη Βουλή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα, παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις και το εθνικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2027.

Το εθνικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2027

-Ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και πρόωρη αποπληρωμή διμερών δανείων του πρώτου μνημονίου έως τέλος του 2023

-Λογικά πρωτογενή πλεονάσματα και μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ κάτω από το 140% έως το 2027

-Υποχώρηση της ανεργίας στο 8% έως το 2027

-Αύξηση των εξαγωγών στο 60% του ΑΕΠ

-Μείωση των ανισοτήτων και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.500 ευρώ έως το 2027

-Μέχρι το 2027 το 90% των περίπου 4.500 διοικητικών διαδικασιών του Δημοσίου θα έχουν ψηφιοποιηθεί

-Εκκίνηση συνταγματικής αναθεώρησης από προτείνουσα Βουλή το 2025

-Αναβάθμιση αμυντικών εξοπλισμών με 24 μαχητικά Rafale, αναβάθμιση 83 F-16 σε «Viper», απόκτηση 3 φρεγατών Belharra, προμήθεια των ελληνικών F-35

'Αμεσα οικονομικά μέτρα

-Από 1/1/2024 τίθεται σε ισχύ το νέο μισθολόγιο του Δημοσίου, με οριζόντιες αυξήσεις σε όλους τους υπαλλήλους ύστερα από 15 χρόνια. Ειδική έμφαση δίνεται στις αμοιβές όσων κατέχουν θέση ευθύνης, σε αυτούς που έχουν οικογένεια

-Επέκταση του Market Pass για τους επόμενους μήνες, για την κάλυψη του 10% των μηνιαίων αγορών των περισσότερων νοικοκυριών

-Νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% για τα ασφαλισμένα από φυσικές καταστροφές ακίνητα

-Πρόσθετη έκπτωση φόρου κατά 1.000 ευρώ στις οικογένειες με παιδιά

-Συνέχιση της εφάπαξ ενίσχυσης, στο τέλος του 2023, όσων συνεχίζουν να πλήττονται από την προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου, που θα αντληθεί από το πλεόνασμα της ανάπτυξης

-Όσοι από τους συνταξιούχους εργάζονται δεν θα βλέπουν τη σύνταξή τους μειωμένη κατά 30%. Αντιθέτως, θα τη λαμβάνουν ολόκληρη, βλέποντας μόνο μία μικρή παρακράτηση στα πρόσθετα έσοδά τους από τη δεύτερη δηλωμένη -και νόμιμη πλέον- αμοιβή τους

Μεσοπρόθεσμα οικονομικά μέτρα

-Μείωση των τεκμηρίων κατά 30%.

-Υποχώρηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία ακόμη μονάδα

-Σταδιακή κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες

Μέτρα στήριξης των νέων και για την Παιδεία

Πέραν της αύξησης του κατώτατου και του μέσου μισθού, της περαιτέρω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της αύξησης του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

-Αύξηση οικογενειακού επιδόματος στους δημόσιους υπαλλήλους κατά 20 ευρώ για το πρώτο παιδί και κατά επιπλέον 50 ευρώ από το 2ο παιδί

-Youth Pass ύψους 150 ευρώ σε κάθε νέο και νέα 18 και 19 ετών για ταξίδια και πολιτιστικές δράσεις, από τον Σεπτέμβριο

-Το φθινόπωρο θα ξεκινήσει η μελέτη για ένα εθνικό σχέδιο αναβάθμισης των σχολικών μονάδων. Με άξονα ένα νέο μοντέλο αρχιτεκτονικών προδιαγραφών που θα ακολουθούν, στο εξής, όλα τα καινούργια σχολικά κτίρια

-Εξάμηνο πρόγραμμα κατάρτισης και διεθνούς πιστοποίησης 100.000 εργαζομένων και ανέργων σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Μία πιστοποίηση - διαβατήριο για τις επιχειρήσεις αυτού του χώρου που ήδη ζητούν όλο και περισσότερους εξειδικευμένους επαγγελματίες

-Ενεργοποιούνται οι διακρατικές συμφωνίες του άρθρου 28 του Συντάγματος που προσφέρουν ήδη τη δυνατότητα, με την ευθύνη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, να υπάρξει αναγνώριση ξένων πανεπιστημίων, που θα ήθελαν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο θα ξεκαθάριζε την κατάσταση στο σημερινό τοπίο της μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Ενώ θα προετοίμαζε το πλαίσιο για την μελλοντική μεταρρύθμιση του άρθρου 16

-Κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών για 8.500 φοιτητές

-Συνέχιση του προγράμματος προσιτής στέγης «Σπίτι Μου», που έχει ήδη προσφέρει 4.700 κατοικίες με φθηνά στεγαστικά δάνεια

-Αναβάθμιση - επέκταση αστικών συγκοινωνιών με τα νέα Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης αλλά και τον εξηλεκτρισμό του στόλου των λεωφορείων

-Στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής κοινωνίας εφαρμόζονται με συνέπεια όλα τα Εθνικά Σχέδια, για τους πολίτες με αναπηρία, για την ισότητα των φύλων, για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ και το παιδί

Συνταξιούχοι

Πέραν της συνέχισης της εφάπαξ στήριξης συνταξιούχων με προσωπική διαφορά και της αναθεώρησης των κρατήσεων για εργαζόμενους συνταξιούχους, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε:

-Μόνιμη απαλλαγή των πρώην δικαιούχων του ΕΚΑΣ από κάθε συμμετοχή στις φαρμακευτικές τους δαπάνες

-Αύξηση συντάξεων μεγαλύτερη του 3% από 1/1/24

Εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα

-Αύξηση κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.500 ευρώ έως το 2027

-Όσοι από τους συνταξιούχους εργάζονται δεν θα βλέπουν τη σύνταξή τους μειωμένη κατά 30%. Αντιθέτως, θα την λαμβάνουν ολόκληρη, βλέποντας μόνο μία μικρή παρακράτηση στα πρόσθετα έσοδά τους από την δεύτερη δηλωμένη -και νόμιμη πλέον- αμοιβή τους

-Μείωση των τεκμηρίων κατά 30%

-Υποχώρηση κατά μία ακόμη μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών

-Σταδιακή κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες

Δημόσιοι υπάλληλοι

-Εφαρμογή του νέου μισθολογίου από την 1η Ιανουαρίου του 2024

-Ειδικά επιδόματα για θέσεις ευθύνης, εργαζόμενους με παιδιά

Μέτρα στήριξης της Οικογένειας

-Αύξηση οικογενειακού επιδόματος κατά 20 ευρώ για το πρώτο παιδί και κατά 50 ευρώ επιπλέον από το 2ο παιδί και πάνω, στους δημόσιους υπαλλήλους.

-Πρόσθετη έκπτωση φόρου κατά 1.000 ευρώ στις οικογένειες με παιδιά

Υγεία - Ανασυγκρότηση ΕΚΑΒ

-Συγκροτείται ειδική ομάδα από 250 δικυκλιστές-διασώστες που θα προηγούνται των ασθενοφόρων, παρέχοντας ταχύτερα τις πρώτες βοήθειες

-Προσλαμβάνονται 800 διασώστες στο ΕΚΑΒ

-Διατίθεται εξειδικευμένο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πυροσβεστικής για κάλυψη κενών στο προσωπικό σε περισσότερες από 50 περιοχές της Ελλάδας

-Μισθώνονται εναέρια μέσα και πληρώματα για υπηρεσίες έρευνας, διάσωσης και πρωτογενούς διακομιδής από απομακρυσμένες περιοχές

Θεσμοί, κράτος και δημοκρατία

-Κοστολόγηση των κομματικών προγραμμάτων από ανεξάρτητο φορέα, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

-Εθνική στρατηγική διαχείρισης και προστασίας των υδάτινων πόρων με επιστροφή των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στον κρατικό έλεγχο από το Υπερταμείο, όπου τις είχε μεταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ

-Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής στον Πρωθυπουργό για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης από τα πιο λαμπρά ελληνικά μυαλά εντός και εκτός συνόρων

Μεγάλα έργα υποδομών

-Το Μετρό της Θεσσαλονίκης ολοκληρώνεται

-Το Μετρό της Αθήνας επεκτείνεται

-Υλοποιείται ο αυτοκινητόδρομος Πατρών-Πύργου

-Υλοποιείται ο άξονας Ε-65 στην Κεντρική Ελλάδα

-Κατασκευάζεται ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη

-Νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι

-Διπλή ανάπλαση του Βοτανικού

-Νέος περιφερειακός Θεσσαλονίκης (fly-over)

-5.700 μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, που ξεπερνούν τα 60 δισ., με 12 περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης

