Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Ισραηλινό ΥΠΕΞ (εικόνες)

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί με την Τουρκία, ώστε να διαμορφωθούν συνθήκες διαλόγου στη βάση βεβαίως του Διεθνούς Δικαίου και ιδίως του Δικαίου της Θάλασσας», επισήμανε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Έλι Κοέν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη σήμερα Πέμπτη στην Αθήνα.

«Είναι σαφές ότι η βία δεν αποτελεί ούτε λύση, ούτε απάντηση. Και το δικαίωμα των κρατών στην ασφάλεια πρέπει να γίνει απολύτως σεβαστό» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στάθηκε στη σημασία του σχήματος συνεργασίας «τρία συν ένα» (3+1) με τις ΗΠΑ της Αμερικής και την ανάγκη διεύρυνσης και εμβάθυνσης των διαφόρων πεδίων συνεργασίας. Πρόσθεσε ότι στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας. Το 2022, ο όγκος του διμερούς εμπορίου άγγιξε το 1,4 δισεκ. ευρώ.

«Καλωσορίζω σήμερα στην Αθήνα τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ. Τον πρώτο ομόλογό μου, που υποδέχομαι μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου. Και είναι διπλή η χαρά μου, γιατί πρόκειται για έναν Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών με καταγωγή από την πατρίδα μας, από την Κέρκυρα.



Χαίρομαι γιατί με την επίσκεψη αυτή επισφραγίζεται η κοινή μας βούληση για διεύρυνση της στενής στρατηγικής μας σχέσης. Μια στρατηγική σχέση, η οποία βασίζεται σε κοινές σταθερές και αξίες, όπως η καταπολέμηση του αντισημιτισμού, οι ισχυροί δεσμοί φιλίας μεταξύ των δύο λαών, καθώς και το κοινό μας όραμα για την παγίωση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή.



Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην περιοχή και είμαστε ανήσυχοι με την κλιμάκωση της βίας. Καταδικάζουμε την τρομοκρατία σε κάθε μορφή της. Είναι σαφές ότι η βία δεν αποτελεί ούτε λύση, ούτε απάντηση. Και το δικαίωμα των κρατών στην ασφάλεια πρέπει να γίνει απολύτως σεβαστό.



Τώρα είναι ανάγκη να επικρατήσει ηρεμία και αυτοσυγκράτηση από όλους, ώστε να αποκλιμακωθεί η κρίση. Και θέλω να επαναλάβω τη γνωστή θέση της Ελλάδας υπέρ μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης του Παλαιστινιακού ζητήματος καθώς πιστεύουμε ότι αυτή θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των δύο πλευρών και λαών.

Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την αυξανόμενη διμερή μας συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την οικονομία και τις επενδύσεις μέχρι τον τουρισμό, την υψηλή τεχνολογία και την άμυνα.

Προσβλέπουμε βεβαίως στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας αυτής. Το 2022, ο όγκος του διμερούς μας εμπορίου άγγιξε το 1,4 δισεκ. ευρώ. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για περαιτέρω προώθηση των εμπορικών μας σχέσεων. Αλλά και για την πραγματοποίηση ισραηλινών επενδύσεων στην Ελλάδα.

Και στον τομέα ειδικά της ενέργειας, όπου η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα, που μετατρέπουν τη χώρα σε ένα αξιόπιστο ενεργειακό κόμβο με συμβολή στη διαφοροποίηση του ευρωπαϊκού ενεργειακού εφοδιασμού. Αναφερθήκαμε με τον κύριο Υπουργό στη συνεργασία μας σε Διεθνείς Οργανισμούς και επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω κύριε Υπουργέ, για την ισραηλινή υποστήριξη της υποψηφιότητας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το διάστημα 2025-2026.

Επανέλαβα την ενεργό στήριξη της Ελλάδας στις συμφωνίες του Αβραάμ και την περαιτέρω διεύρυνσή τους αλλά και στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, μέσω ιδίως της συμμετοχής του Ισραήλ σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητήσαμε επίσης για την τριμερή μας συνεργασία με την Κύπρο και τα επόμενα βήματα, που μπορούμε να προγραμματίσουμε ιδίως ενόψει και της 9ης τριμερούς Συνόδου Κορυφής στην Κύπρο.



Τονίσαμε αμφότεροι τη σημασία του σχήματος συνεργασίας «τρία συν ένα» (3+1) με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την ανάγκη διεύρυνσης και εμβάθυνσης των διαφόρων πεδίων συνεργασίας. Η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κράτη, που πιστεύω ότι είναι ενωμένα, με κοινά συμφέροντα και κοινές αξίες.

Παράλληλα διαπιστώσαμε τη βούληση, κύριε Υπουργέ, της προώθησης έτερων σχημάτων συνεργασίας, όπως η τετραμερής συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.



Ως προς την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, ενημέρωσα τον ομόλογό μου ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα, που έχει δημιουργηθεί με την Τουρκία, ώστε να διαμορφωθούν συνθήκες διαλόγου, στη βάση βεβαίως του Διεθνούς Δικαίου και ιδίως του Δικαίου της Θάλασσας.



Επιπροσθέτως, είχα την ευκαιρία να αναφερθώ στο σταθερό ενδιαφέρον της Ελλάδας για τη διατήρηση του πολυθρησκευτικού και πολυπολιτισμικού χαρακτήρα των Αγίων Τόπων και την προστασία των προνομίων και της προστασίας της περιουσίας του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.



Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Έλι, ήταν μεγάλη χαρά και τιμή να σας υποδεχθώ στην Ελλάδα, καλώς ήρθατε στη χώρα μας.



Υπόσχομαι ότι και εγώ θα συνεισφέρω στον τουρισμό προς το Ισραήλ σε λίγο. Πολύ σύντομα συγκεκριμένα».

