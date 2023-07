Πολιτική

Βουλή - Κουτσούμπας: Φασιστικό μόρφωμα οι “Σπαρτιάτες”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή. Πού έδωσαν έμφαση, τι θα εξετάσουν τα κόμματά τους και ποια αντιπολιτευτική πολτική θα ακολουθήσουν.

-

Αντιπολίτευση του ΚΚΕ μέσα και έξω από τη Βουλή προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη συνεδρίαση για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης.

«Έχετε αντίπαλο κύριοι της κυβέρνησης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι αντιπολίτευση από τη σκοπιά του λαού δεν μπορούν να κάνουν τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα

Οι προγραμματικές δηλώσεις που ανέγνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός επιβεβαιώνουν πως στη νέα κυβερνητική της θητεία, η ΝΔ, θα επιχειρήσει να «τρέξει» ακόμα πιο αποφασιστικά την επίθεση στα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα.

Έχει όλο το πακέτο: Και το αντιλαϊκό πρόγραμμα, αλλά και τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις, για να εκτελέσουν τις νέες ειδικές αποστολές σε βάρος του λαού.

Όλα αυτά για τα οποία προειδοποιούσε το ΚΚΕ σ' αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο είναι εδώ μπροστά μας. Είναι εδώ τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης και της πολυπόθητης επενδυτικής βαθμίδας. Είναι εδώ οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις - δηλαδή οι βαθιές, αναγκαίες αλλαγές - που απαιτούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι οι οποίες απλώνονται σε όλους τους κρίσιμους τομείς της ζωής του λαού. Είναι εδώ όλα αυτά, σε συνθήκες μάλιστα, που τα γνωστά από την περίοδο των μνημονίων «ματωμένα» πλεονάσματα επιστρέφουν, με το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας της ΕΕ, ενώ, όπως όλα δείχνουν, μια νέα καπιταλιστική κρίση είναι προ των πυλών.

Είναι εδώ η μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στο μακελειό στην Ουκρανία και τους ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς στην περιοχή. Είναι εδώ οι διευθετήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, κάτω από την ομπρέλα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που έχουν μπει για τα καλά στο τραπέζι. Όλα αυτά περιέχονται στους μπλε φακέλους που λίγες μέρες πριν, παρέλαβαν τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου. Καλαίσθητοι εξωτερικά, αλλά τρομακτικοί στο περιεχόμενο. Κι αυτό το περιεχόμενο δεν αλλάζει όσους τίτλους και αστερίσκους κι αν βάλλετε.

Τα όσα λέτε για δήθεν «καλύτερους μισθούς, καλύτερη υγεία, καλύτερη ζωή», μόνο ως έκθεση ιδεών ακούγονται, σε σοβαρά και υπεύθυνα αυτιά. Βέβαια, τα ίδια περίπου λέγατε και πριν 4 χρόνια. Πριν μας πείτε για τις διάφορες αναποδιές που σας έτυχαν, θα σας πούμε εμείς ότι, σε κάθε περίπτωση, κρατήσατε σταθερό τον βασικό προσανατολισμό σας, να διαφυλαχτούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, κόντρα στα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων, όσο κι αν αρκετοί ακόμα σας έδωσαν τράτο, δείχνοντάς σας ανοχή με την ψήφο τους μέχρι να δουν πού ακριβώς το πάτε.

Βέβαια, εσείς με αυτή την πυξίδα συνεχίζετε και με αυτό το κριτήριο θα αντιμετωπίσετε ό,τι προκύψει, προσπαθώντας πάντα να κουκουλώσετε τα μεγάλα αδιέξοδα του συστήματός σας, τα οποία, όσο περνάει ο καιρός, όλο και πιο δύσκολα είναι διαχειρίσιμα. Εμείς δεν πρόκειται να κρατήσουμε καμιά στάση αναμονής απέναντί σας, ούτε φυσικά να σας δώσουμε κάποια «περίοδο χάριτος». Το αντίθετο. Οι 21 βουλευτές που εξέλεξε το ΚΚΕ - και θα ήταν περισσότεροι αν δεν υπήρχε ο καλπονοθευτικός νόμος σας - έχουν ήδη πάρει τη θέση τους εκεί που είχαν υποσχεθεί: Δίπλα στο λαό, στους αγώνες και τις διεκδικήσεις του.

Αυτή τη φωνή των αγώνων, των διεκδικήσεων θα μεταφέρουμε στη Βουλή με τις προτάσεις που θα καταθέσουμε, ενώ θα αποκαλύπτουμε τον πραγματικό χαρακτήρα των νομοθετημάτων σας. Το κυριότερο, θα επιμένουμε να προβάλλουμε πως υπάρχει εναλλακτική για το λαό κι αυτή φυσικά δε βρίσκεται στο δρόμο που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων, αλλά σε έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο για τη χώρα μας, το λαό μας που υπηρετεί τις δικές του ανάγκες.

Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν: όποιος εξακολουθεί να μιλάει για μια δήθεν «παντοδυναμία» της νέας κυβέρνησης, και μάλιστα να την αβαντάρει αυτή την δήθεν παντοδυναμία, θα διαψευσθεί πανηγυρικά. Το ίδιο και σεις στην κυβέρνηση, αν το πιστεύετε, που δεν το νομίζουμε, γιατί ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, πως πολλοί απ' αυτούς που σας ψήφισαν, το έκαναν με βαριά καρδιά.

Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι η παντοδυναμία ή όχι της κάθε κυβέρνησης, δεν κρίνεται - φυσικά - από την κοινοβουλευτική της δύναμη, ή από το ποσοστό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ή από το αν έχει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για να καταθέσει πρόταση μομφής. Κρίνεται από το αν υπάρχει δυνατό οργανωμένο εργατικό - λαϊκό κίνημα, αν υπάρχει δυνατό ΚΚΕ. Και στην χώρα μας υπάρχει εργατικό κίνημα, παρά τα περισσότερα βήματα αναμφίβολα που πρέπει να γίνουν στην κατεύθυνση αυτό το κίνημα να μαζικοποιείται και να αποκτά συντονισμένο πανελλαδικό χαρακτήρα με πιο ξεκάθαρο αντικαπιταλιστικό προσανατολισμό.

Έχετε αντίπαλο, κύριοι της κυβέρνησης, και θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να σας βάλει εμπόδια, να δυσκολέψει το αντιλαϊκό έργο σας, για να έχει ο ελληνικός λαός κατακτήσεις. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση, και προεκλογικά, το ξέρετε άλλωστε όλοι εδώ μέσα, και μετεκλογικά. Να ανταποκριθούμε σε αυτό για το οποίο μας στήριξαν οι εργαζόμενοι. Να είμαστε η λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση και μέσα εδώ, αλλά κυρίως έξω, μέσα στο λαό, μέσα στους αγώνες του.

Γιατί αντιπολίτευση από τη σκοπιά του λαού δεν μπορούν να κάνουν τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Όχι επειδή είναι σε εξέλιξη οι διεργασίες για την αναμόρφωση του χώρου που διεκδικούν, αλλά επειδή ουσιαστικά ταυτίζονται μαζί σας στα κύρια προγραμματικά ζητήματα. Αυτός είναι και ο λόγος που βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται με τόσο καλά λόγια για την νέα κυβέρνηση της ΝΔ. Τι αντιπολίτευση να κάνουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, όταν έχουν κάνει γαργάρα, το ότι πρόκειται για μια νέα επαίσχυντη δανειακή σύμβαση με ότι συνεπάγεται αυτό για το λαό;

Ζητάνε μάλιστα τη μονιμοποίησή του, βάζοντας μονάχα θέμα επαναδιαπραγμάτευσης κάποιων όρων του. Θυμίζω μόνο πως δεν πήγε και πολύ καλά αυτό, στο παρελθόν. Χθες είχαμε, μάλιστα, και την επέτειο του δημοψηφίσματος - απάτη που οδήγησε στο τρίτο βάρβαρο μνημόνιο Τώρα, όμως, δεν υπάρχει καιρός για νέες αυταπάτες. Αυτές έχουν τελειώσει, μαζί με τους εμπνευστές τους. Γι' αυτό, άλλωστε και αναζητούν νέα αφηγήματα, νέες εκδοχές, ίδιας βέβαια νοοτροπίας, αυταπατών, για να τις πλασάρουν πάλι στο λαό, στη νεολαία και το κίνημά τους!

Τι αντιπολίτευση να κάνει για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ στα ζητήματα της υγείας, όταν αποδέχεται την μεγάλη επιχειρηματική δράση στον κρίσιμο αυτό τομέα;

Προχτές ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε το μέτρο - «μπάλωμα» ουσιαστικά των τραγικών ελλείψεων στο ΕΚΑΒ. Σήμερα αναλαμβάνει ο στρατός και η πυροσβεστική, αύριο πιο ενεργά ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας. Θυμίζω το ίδιο πρότεινε ο κ. Τσίπρας προεκλογικά σε μια ομιλία του, κατά τραγική σύμπτωση μάλιστα στην Κω, εκεί που λίγες βδομάδες μετά, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, καθώς τη μετέφεραν σε καρότσα στο νοσοκομείο. Χώρια που παραδέχτηκε πως η δημοσιονομική ισορροπία δεν επιτρέπει τις αναγκαίες προσλήψεις στα νοσοκομεία.

Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες αποδεικνύοντας πως σ' αυτή τη βουλή θα επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό με την προηγούμενη, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να ψηφίζουν τους εμβληματικούς αντιλαϊκούς νόμους της ΝΔ, γιατί πολύ απλά συμφωνούν στα κρίσιμα στρατηγικά ζητήματα.

Ούτε μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα ασκήσει αντιπολίτευση από τη σκοπιά του λαού το φασιστικό μόρφωμα ή άλλες αντιδραστικές δυνάμεις που βρίσκονται μέσα στη νέα βουλή. Όσο ορισμένοι θα συνεχίζουν το ξέπλυμα αυτών των δυνάμεων, όπως άλλοι έκαναν και προεκλογικά, όσο τα διάφορα επιτελεία του συστήματος θα παρουσιάζουν ως δήθεν αντισυστημικούς τα δικά τους τσιράκια, εμείς θα πρωτοστατούμε μέσα στο λαό, στις γειτονιές και στις πόλεις, στους χώρους δουλειάς και στις σχολές, για να απομονωθούν, να πάνε από κει που ήρθαν αυτές οι δυνάμεις του σκότους.

Και να επανέλθουμε τώρα σε σας, κύριοι της ΝΔ «Σαν να μην πέρασε μια μέρα....». Όπως και τον Ιούλη του '19, έτσι και σήμερα, υπόσχεστε ξανά οφέλη για όλους, «απ' την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, την προσέλκυση νέων επενδύσεων, την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ».

Παρουσιάζετε τον στόχο κατάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, ως το σίγουρο δρόμο που θα οδηγήσει στη λαϊκή ευημερία. Όμως ήδη έχει αρχίσει να συσσωρεύεται πολύ μεγάλη πείρα ανάμεσα στους εργαζόμενους, για να πιστέψουν ξανά το γνωστό παραμύθι της «ανάπτυξης για όλους». Έχουμε και λέμε: Ο ρυθμός ανάπτυξης το 2021 ήταν 8,4% και 5,9% το 2022. Σημειώθηκε, όπως λέτε κι εσείς, ρεκόρ επενδύσεων και κερδών! Ήρθε τάχα η ευημερία για τους εργαζόμενους; Γνώρισαν καλύτερες μέρες οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό, στις Κατασκευές, στις Τηλεπικοινωνίες, στην Υγεία;

Όπως παντού, ένα πράγμα αποδεικνύεται: Προϋπόθεση για να αυξάνονται τα κέρδη είναι να αυξάνεται το ξεζούμισμα, ο βαθμός εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Κι αυτό σημαίνει πως οι ανισότητες αυξάνονται και δεν μειώνονται, όπως υπόσχεται η κυβέρνηση σας. Τα ίδια βέβαια υποσχόταν και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα και ο ΣΥΡΙΖΑ... Τι διαφορετικό θα φέρει τάχα η νέα αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης που θα είναι στην καλύτερη περίπτωση κάτω απ' το μισό της περσινής;

Λέμε, στην καλύτερη περίπτωση, μόνο αν υπάρξει καλύτερη επίδοση απ' τις αρχικές προβλέψεις του ΟΟΣΑ και τις δικές σας και ο ρυθμός φτάσει στα 2,5% για το 2023. Δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η ελληνική οικονομία βρίσκεται ήδη σε πορεία επιβράδυνσης. Και τι θα γίνει αν εκδηλωθεί τελικά νωρίτερα νέα κρίση στην Ευρωζώνη; Ποιος θα σηκώσει ξανά τα πρόσθετα βάρη;

Τα μαντάτα δεν είναι καλά! Η γερμανική οικονομία είναι ήδη σε ύφεση και η Ευρωζώνη σημειώνει επίσης συρρίκνωση για δυο συνεχόμενα τρίμηνα. Αποδεικνύεται ότι το σύστημα δε διαθέτει φάρμακο για τη μεγάλη ασθένειά του, τα πολλά, υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια που δεν μπορούν να διασφαλίσουν ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αφού δοκίμασε το φθηνό δανεισμό και τα μεγάλα κρατικά πακέτα για την τόνωση της ανάπτυξης, τώρα, προχωρά στην πιο γρήγορη και μεγάλη εκτίναξη των επιτοκίων, μεταπολεμικά, για ν' αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, που αυξήθηκε με την προηγούμενη πολιτική της. Ήδη η Λαγκάρντ, προεξόφλησε νέα αύξηση του επιτοκίου και ψηλά επιτόκια για τα επόμενα δύο χρόνια. Ταυτόχρονα, υποδεικνύει καθήλωση των πραγματικών μισθών και διατήρηση του ακριβού δανεισμού για τα λαϊκά νοικοκυριά, για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός. Παραδέχεται ότι πίσω απ' την άνοδο των τιμών κρύβεται κυρίως η αύξηση των καπιταλιστικών κερδών, όμως, όπως όλοι ξέρουμε και βλέπουμε, αυτά τα καπιταλιστικά κέρδη, για την ΕΚΤ, την Κομισιόν και τις κυβερνήσεις τους, είναι ιερά. Γι' αυτό κι έχουν αρχίσει τα ευχολόγια να δεχτούν οι όμιλοι εθελοντικά μια μείωση στα περιθώρια κέρδους τους.

Στην πράξη λοιπόν η κατάσταση θα επιδεινωθεί, τόσο για τα υπερχρεωμένα κράτη όσο και για τα χρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, το ελληνικό κρατικό χρέος έχει ήδη διογκωθεί κατά 50 δισ. από το 2015. Μπορεί σήμερα ακόμα να εξυπηρετείται, αλλά τα δεδομένα θα αλλάξουν, σε περίπτωση εκδήλωσης διεθνούς κρίσης.

Δε θα επιδράσουν, λοιπόν, αυτές οι εξελίξεις, αρνητικά το επόμενο διάστημα στον τουρισμό και τις εξαγωγές; Στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών; Ήδη υπάρχουν αρνητικά σημάδια. Ποιος λοιπόν, θα φορτωθεί ακόμα μεγαλύτερα βάρη για να διασφαλιστούν τα ετήσια πλεονάσματα που απαιτεί η Κομισιόν και στα οποία έχει ήδη συμφωνήσει η κυβέρνηση, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ;

Δε θα πληρώσουν ασφαλώς οι μεγαλομέτοχοι των εισηγμένων στο χρηματιστήριο ομίλων! Θα συνεχιστεί το καθεστώς του αναβαλλόμενου φόρου για τις Τράπεζες και των αφορολόγητων μερισμάτων των εφοπλιστών.

Τι θα γίνει ακριβώς; Μα, φυσικά, θα κλιμακωθεί, σύμφωνα με την υπόδειξη της ΤτΕ, η επίθεση στους αυτοαπασχολούμενους, στους μικρούς επιχειρηματίες, μέσα απ' τους ψηφιακούς ελέγχους. Αυτούς τους αυτοαπασχολούμενους, τους οποίους εσείς και οι μεγαλοεπιχειρηματίες, έχετε το θράσος, και σήμερα το κάνατε, να τους βαφτίζετε «φοροφυγάδες» ενώ θα συνεχιστεί το αίσχος των υψηλών άδικων έμμεσων φόρων που φορτώνουν ίσα βάρη σε άνισα εισοδήματα.

Μαζί με όλα αυτά θα υλοποιηθούν και οι απαιτήσεις της ΕΕ - τα διαβάσαμε στην Εαρινή Έκθεση της Κομισιόν - να κοπούν οι επιδοτήσεις και οι δαπάνες κοινωνικής πολιτικής και να περιοριστούν μόνο στην ακραία φτώχεια. Ήδη ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας, ζητά αυξήσεις στο κοινωνικό τιμολόγιο του ρεύματος, ενώ οι σχετικές επιδοτήσεις θα σταματήσουν τους επόμενους μήνες.

Ποια είναι η απάντησή σας σε όλα αυτά; Τα γνωστά που λέγατε και προεκλογικά: Ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας είναι διπλάσιος της Ευρωζώνης και ότι σύντομα θα αποκτήσετε την επενδυτική βαθμίδα! Μα, αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά είχε η ελληνική οικονομία και την περίοδο πριν εκδηλωθεί η μεγαλύτερη μεταπολεμική κρίση το 2008-2009. Οι ευνοϊκοί όροι δανεισμού έτσι κι αλλιώς θα αφορούν τους μεγάλους επενδυτές. Δε θα σταματήσει το κούρεμα των λαϊκών καταθέσεων απ' τον πληθωρισμό, ούτε η δραματική επιβάρυνση των λαϊκών οικογενειών απ' τους τόκους των δανείων.

Όλα αυτά βέβαια είναι γνωστά γι' αυτό και ο κ. Στουρνάρας προσπαθούσε να σας μαζέψει, λέγοντας πως δεν υπάρχει επαρκής δημοσιονομικός χώρος για να υλοποιηθούν οι προεκλογικές εξαγγελίες σας. Κάτι ξέφυγε και του κ. Σκυλακάκη... Εσείς όμως το χαβά σας. Προσπαθείτε να «κάνετε το άσπρο μαύρο» για να κρύψετε ποιος πραγματικά χάνει, και ποιος πραγματικά κερδίζει. Συνεχίζετε τη μεγάλη κλοπή του λαϊκού εισοδήματος και παρουσιάζετε την επιστροφή ελάχιστων απ' τα κλεμμένα, ως φιλολαϊκή πολιτική. Σα να λέμε: «Τα δικά μου, δικά μου και τα δικά σου, πάλι δικά μου»...

Βέβαια, θα καταργήσετε σταδιακά, ορισμένα απ' τα παλιά αντιλαϊκά μέτρα, όπως τα τεκμήρια διαβίωσης, αφού έχετε εξασφαλίσει ότι η φοροαφαίμαξη θα γίνει με σύγχρονους τρόπους. Το παράδειγμα της φορολογίας των αυτοαπασχολούμενων είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο. Υπόσχεστε σημαντική μείωση της φορολογίας για τους μικροεπαγγελματίες, τους φτωχούς αγρότες, κάποια απ' τα εργατικά λαϊκά στρώματα, χωρίς να τους λέτε την αλήθεια.

Γιατί δε λέτε στον ελληνικό λαό ότι αυτό που προτείνετε είναι μικρότερους συντελεστές αλλά περισσότερους φόρους;

Στη πραγματικότητα είναι εμφανές τι θέλετε να κάνετε. Θα αξιοποιήσετε την ψηφιακή τεχνολογία, την ηλεκτρονική διασύνδεση, το «πλαστικό χρήμα» και το περιβόητο myData, για να βάλετε μια πραγματική θηλιά σε εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που δήθεν «φοροδιαφεύγουν». Στόχος σας είναι να εντείνετε την επίθεση στους αυτοαπασχολούμενους και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για να προωθήσετε και μάλιστα επιθετικά και τη συγκέντρωση της πίτας στους μεγάλους ομίλους.

Η πολιτική σας αποκαλύπτει, ποιο είναι το πραγματικό πολιτικό και ταξικό αποτύπωμα του περιβόητου «ψηφιακού κράτους», το οποίο, σας θυμίζω, έγινε στάχτη σε εκείνη την ανείπωτη τραγωδία που χάθηκαν αθώες ψυχές, στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, για το οποίο οι γονείς και όλοι οι συγγενείς των παιδιών ζητούν να μην παραγραφούν τα εγκλήματα όλων των υπεύθυνων όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.

Ανοίγω μια μικρή παρένθεση: Αυτό το «ψηφιακό κράτος», θυμίζει λίγο ένα παλιό τηλεοπτικό σποτ. «Πάει με όλα...».

Προβάλλετε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως δήθεν «διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στις δημόσιες υποδομές», ως «κατοχύρωση της διαφάνειας της κρατικής λειτουργίας», μαζί με τα γνωστά, «περί κατάργησης των χρονοβόρων γραφειοκρατικών εμποδίων στην εξυπηρέτηση του πολίτη»!

Μπορεί να γλυτώσουμε από ορισμένες περιττές ουρές αναμονής στις κρατικές υπηρεσίες που προκαλούν εκνευρισμό, αγανάκτηση στον κόσμο και αργήσαμε πολύ να γίνει αυτό, όμως η ψηφιακή διακυβέρνηση υπηρετεί την αντιλαϊκή πολιτική σας, έχει ταξικό πρόσημο. Τα παραδείγματα πολλά: Η ψηφιακή άυλη συνταγογράφηση, έχει στόχο την πιο αποτελεσματική περικοπή αναγκαίων κρατικών δαπανών στην υγεία, τα ψηφιακά ραντεβού δεν καταργούν τους μήνες αναμονής για εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί είναι ο εφιάλτης των λαϊκών νοικοκυριών με τα κόκκινα δάνεια. Σας το λέμε εμείς που κάθε μέρα μπαίνουμε μπροστά για να τους ακυρώσουμε και τα καταφέρνουμε.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, διάταξη του ν. Χατζηδάκη που ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ, δε μείωσε την εκμετάλλευση, τις απλήρωτες υπερωρίες. Ο νέος υπουργός εργασίας εξήγγειλε κιόλας αλλαγές στην ψηφιακή κάρτα εργασίας... Εδώ θα 'μαστε να τα λέμε, κυρίως να καταγγέλλουμε την εργοδοτική τρομοκρατία, την οποία υφίστανται και θα υφίστανται οι εργαζόμενοι...

Η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, το e-Κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση των υποθηκοφυλακείων και των αρχείων των πολεοδομιών, όλα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, δεν κάνουν φτηνότερη και πιο ασφαλή τη λαϊκή στέγη.

Κλείνω την παρένθεση. Μη μας πείτε λοιπόν, πως με τις νέες τεχνολογίες θέλετε να διευκολύνετε τη ζωή των εκατοντάδων χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Να τους κυνηγήσετε ανελέητα θέλετε! Οι φοροελαφρύνσεις που υπόσχεστε είναι λοιπόν ένα μεγάλο ψέμα. Το κάθε ευρώ από τα ψίχουλα φοροελάφρυνσης για τους αυτοαπασχολούμενους ΕΒΕ, θα το πληρώσουν διπλά και τρίδιπλα οι ίδιοι. Οι ίδιες οι «ελαφρύνσεις» για τους πολλούς είναι πραγματικά ψίχουλα. Υπόσχεστε μια μείωση 100 ευρώ φόρου για έναν μισθωτό και ενδεχομένως μια μεγαλύτερη μείωση για έναν αυτοαπασχολούμενο, που όμως θα κληθεί μέσα από ένα ασφυκτικό δίκτυ φοροαφαίμαξης να πληρώσει χιλιάδες ευρώ περισσότερα σε φόρους και πρόστιμα.

Θα μας απαντήσετε, ενδεχομένως, ότι απλά εφαρμόζετε τους νόμους με μεγάλη αυστηρότητα, ότι, για σας, αυτή είναι η δικαιοσύνη... Άλλωστε -λέτε- κάποιος πρέπει να πληρώσει! Όχι, κύριοι της ΝΔ. Τους νόμους σας τους έχετε φτιάξει για να κερδίζουν οι «πάνω», οι μεγάλοι, οι διάφοροι όμιλοι. Όλοι αυτοί που νόμιμα, δεν καταβάλλουν φόρους για τα τρελά κέρδη τους, για τα δισεκατομμύρια που χουφτώνουν κάθε χρόνο. Μιλάμε για τους εφοπλιστές, με τις δεκάδες φοροαπαλλαγές, τους μεγαλοξενοδόχους, τους βιομηχάνους, τους τραπεζίτες, που όλοι τους δεν ξέρουν τι έχουν. Όλους αυτούς που δεν έχουν καμία ανάγκη να αποκρύψουν έσοδα, γιατί με ένα απίστευτα πολύπλοκο σύστημα που έχετε φτιάξει, φοροαπαλλαγών, αποσβέσεων και άλλων εργαλείων, απλά δεν πληρώνουν φόρους «νόμιμα»!

Και για όλα αυτά προεκλογικά δεν είπατε κουβέντα, παρότι συνεχώς σας προκαλούσαμε δημόσια! Όλοι σας κάνατε τον ψόφιο κοριό ή σφυρίζατε αδιάφορα... Αντίστοιχα ψέματα λέτε για τους μισθούς. Οι υποσχέσεις σας για δήθεν καλύτερους μισθούς, έχουν πάντα ένα «εάν»... Εάν και εφόσον έρθει η καπιταλιστική ανάπτυξη!

Πώς ορίζονται, λοιπόν, οι καλύτεροι μισθοί, όταν έχουμε δραστική μείωση του ονομαστικού μέσου μισθού, πάνω από 25%, την τελευταία 15ετία; Όταν η εκτίναξη της φορολογίας, με τους άμεσους και κυρίως τους έμμεσους φόρους, και ο πληθωρισμός έχει τελικά αφανίσει σχεδόν το 30% του εργατικού λαϊκού εισοδήματος;

Και εσείς υπόσχεστε «αυξήσεις» χωρίς καν να λέτε πότε και πόσο. Ακούμε ξανά το γνωστό επιχείρημα: «Θα έρθει η ανάπτυξη και μετά θα έρθουν και οι αυξήσεις». Όμως η πραγματικότητα σας διαψεύδει κατηγορηματικά. Το παράδειγμα του τουρισμού, του αναπτυξιακού σας μοντέλου, του πρωταθλητή της ανάπτυξης των τελευταίων ετών, είναι χαρακτηριστικό.

Δεκάδες εκατομμύρια πρόσθετοι τουρίστες, δισεκατομμύρια ευρώ τζίρος, βουλιάζουν τα νησιά μας και μαζί βουλιάζουν στην κυριολεξία και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, όπως ο σερβιτόρος στη Ρόδο... Οι εικόνες ανατριχιαστικές... Να το χαίρεστε το τουριστικό σας θαύμα.

Εδώ και χρόνια λέμε το αυτονόητο, αυτό που όλοι πλέον, βλέπουν: Οι τεράστιοι ρυθμοί ανάπτυξης στον τουρισμό, όχι απλά δεν οδήγησαν σε αξιοπρεπείς σχέσεις εργασίας και σε μισθούς που να καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζόμενων, αλλά επιδείνωσαν τις συνθήκες γαλέρας.

Ακούσαμε επίσης τους υπουργούς σας, να λένε διάφορα «ωραία», όταν ανέλαβαν τα καθήκοντα στα υπουργεία τους, όπως ο νέος υπουργός Ναυτιλίας ο οποίος δήλωσε κατά την παραλαβή του Υπουργείου, ότι έχετε «στόχο και όραμα να διευκολύνετε όσο μπορείτε την ελληνική ναυτιλία...»!

Αλλά, αλήθεια, πόσο άλλη διευκόλυνση χρειάζεται το εφοπλιστικό κεφάλαιο; Όταν απολαμβάνει πάνω από 50 φοροαπαλλαγές συνταγματικά κατοχυρωμένες και φορολογείται ...εθελοντικά;

Την ίδια ώρα που η κυβέρνησή σας ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέα προνόμια στους εφοπλιστές, όταν στην ακτοπλοΐα οι εφοπλιστές επιδοτούνται επιπλέον για τα καράβια - καρυδότσουφλα και κάτεργα για τους ναυτεργάτες; Όταν τα τελευταία χρόνια αυξάνονται συνεχώς οι επιδοτήσεις προς τους εφοπλιστές ακτοπλόους, όταν αναμένουν κέρδη - ρεκόρ από την τουριστική κίνηση, με νέες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, κάνοντάς τα απλησίαστα για την εργατική λαϊκή οικογένεια; Ενώ τα νησιά μας την ίδια ώρα, αποκόβονται από τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, ειδικά τις μη τουριστικές περιόδους, με διάφορες φθηνές δικαιολογίες εκ μέρους των εφοπλιστών.

Τα γνωρίζουν καλά αυτά, οι νησιώτες. Όπως και οι εργαζόμενοι γνωρίζουν καλά, πως όταν ο νέος υπουργός Εργασίας λέει «είμαστε εδώ για να κάνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη», κλείνει το μάτι κυρίως στους μεγαλοεργοδότες...

Πάμε λοιπόν, στο δια ταύτα: Πόσο θα αυξηθεί ο πραγματικός μισθός; Πότε; Πως θα διαμορφωθούν οι συνθήκες εργασίας; Πότε θα αναπληρωθούν οι απώλειες;

Δεν χρειάζεται να πάει κανείς πολύ μακριά. Αρκεί να δει τις συγκεκριμένες λεγόμενες «παροχές» για να καταλάβει. Στους δημόσιους υπάλληλους, οι οποίοι έχουν παγιωμένους μισθούς εδώ και χρόνια, σε μια περίοδο που ο συνδυασμός φόρων, ακρίβειας, και αύξησης του κόστους ζωής, τσακίζει, κι εσείς απλά υπόσχεστε μια ευθυγράμμιση με την αύξηση του κατώτερου μισθού!

Το μόνο που κάνετε είναι να εφαρμόσετε τη νομοθεσία των μνημονίων για τους μισθούς στο δημόσιο, αυτό δεν είναι; Όμως, ίσως, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι τα περιβόητα pass.

Έχετε το θράσος να λέτε ότι το market pass αντιμετωπίζει την ακρίβεια στο super market ή ότι το youth pass βοηθά τους νέους να πάνε διακοπές το καλοκαίρι. Μιλάμε για τα διάφορα pass τα οποία προέρχονται απ' τους φόρους που πληρώνει ο ίδιος ο λαός... Αν και αυτά, απ' ότι γράφεται, θα το δούμε, κι αυτά σταματούν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά πλέον σιδερένια εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων και διαμηνύει pass τέλος! Αυτό δεν μας το είπατε, το λέει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ήδη τα λαϊκά νοικοκυριά έχουν μειώσει την κατανάλωση σε τρόφιμα υψηλής διατροφικής ποιότητας και καταναλώνουν φθηνότερα αμφιβόλου ποιότητας. Εκεί φτάσαμε...

Ο πληθωρισμός έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών, τιμές που δεν πρόκειται να μειωθούν, ακόμα και αν ο πληθωρισμός πέσει. Το πολύ - πολύ να σταματήσουν οι τιμές να αυξάνονται. Παρόλα αυτά, εσείς ξεχειλίζετε από ψεύτικη αισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας... Αισιόδοξοι όμως, μπορούν να είναι μόνον οι όμιλοι που προσδοκούν νέες επιδοτήσεις και προνόμια, και όχι οι εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός, που πληρώνουν μόνιμα την λυπητερή...

Κυρίες και κύριοι,

Όταν μιλάμε βέβαια για τις προγραμματικές δηλώσεις μιλάμε και για τους σχεδιασμούς σας σ' αυτό που ονομάζουμε «εξωτερική πολιτική», που δεν είναι βέβαια μόνο εξωτερική. Δύο λόγια μόνο... Έχετε ως κυβέρνηση, με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων, έχετε σπρώξει τη χώρα μας σε βαθιά εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στις επιπτώσεις του στην Ουκρανία.

Μπορεί πλέον, ως θέμα να μη μονοπωλεί, όμως ο πόλεμος κλιμακώνεται επικίνδυνα και με τη δική σας συμβολή, γιατί στέλνετε πυρομαχικά και όπλα στη «φωτιά» του πολέμου αποψιλώνοντας την όποια άμυνα των ελληνικών νησιών, και επιπλέον μετατρέποντας τη χώρα σε ένα απέραντο αμερικανο-ΝΑΤΟϊκό πολεμικό προγεφύρωμα.

Δρόμο, που άνοιξε, βέβαια, δεν το ξεχνάμε ούτε αυτό, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με την επέκταση των αμερικάνικων βάσεων και το άνοιγμα του δρόμου για την νέα επαίσχυντη συμφωνία. Η χρήση της Σούδας, της Αλεξανδρούπολης, της Λάρισας και του Βόλου και άλλων υποδομών στην υλοποίηση αυτών των σχεδιασμών, βάζουν τον λαό μας σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Περιπέτειες που θα μεγαλώσουν, μετά και τις αποφάσεις που θα πάρει το ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής της Λιθουανίας, σε λίγες μέρες με τη συμμετοχή του Ελληνα πρωθυπουργού.

Συνεχίζετε όμως την κοροϊδία του ελληνικού λαού και των στρατευμένων παιδιών του, ότι δήθεν η βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια στην Ουκρανία, ή στην Αφρική στη ζώνη του Σαχέλ, ή αύριο στη θάλασσα της Νότιας Κίνας, δήθεν, γίνεται για την «ασφάλεια» της χώρας, για τη διασφάλιση της εδαφικής της ακεραιτότητας!

Σας διαψεύδει όμως οικτρά, η ίδια η ζωή και τα γεγονότα. Πάει πολύ όμως να μας λέτε ότι η εμπλοκή της Ελλάδας, δήθεν μας προφυλάσσει από την επιθετικότητα του τουρκικού κράτους που προωθεί τα σχέδια της άρχουσας τάξης του και όχι μόνο. Μόνο οι πολιτικά τυφλοί δεν μπορούν να δουν το ανατολίτικο «παζάρι» της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και με το ΝΑΤΟ και με άλλους προκειμένου να την κρατήσουν πάση θυσία στη «στρούγκα» τους μακριά από την αγκαλιά της Ρωσίας και την Κίνα. Αλήθεια, με τι ανταλλάγματα θα γίνει κάτι τέτοιο; Όταν η τουρκική αστική τάξη «έχει απλώσει όλον τον τραχανά» των διεκδικήσεων της με την λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα», την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, ακόμη και της κυριαρχίας ελληνικών νησιών;

Αυτά παραμένουν, παρά την προσωρινή ύφεση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οι «σύμμαχοί» σας, οι ΝΑΤΟϊκοί, στρώνουν το «κρεβάτι του Προκρούστη» για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας με τη λεγόμενη «συνδιαχείριση του Αιγαίου», για την οποία, βέβαια, αμείωτο είναι το ενδιαφέρον του μεγάλου κεφαλαίου, που θέλει να «πλιατσικολογήσει» τον ορυκτό και φυσικό πλούτο, σε βάρος των δύο λαών, αλλά και του περιβάλλοντος, της ειρήνης και της ασφάλειας της περιοχής.

Γιατί, ας μην διαφεύγει από τον καθένα και την καθεμιά, πως συμφωνίες χωρίς αρχές ή που βάζουν αστερίσκους στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σαν αυτές που η προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ υπέγραψε με την Ιταλία και την Αίγυπτο για την ΑΟΖ, μόνον την «όρεξη» άνοιξαν στην τουρκική επιθετικότητα και φτάσανε κάποιοι τώρα να μιλούν και για «Πρέσπες του Αιγαίου». Δηλαδή, κατά αναλογία κι αυτή, με την απαράδεκτη συμφωνία, που «μαγείρεψε» ο ΣΥΡΙΖΑ για τα συμφέροντα των «διαβολικά καλών» ΗΠΑ, της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια, ώστε να αυξηθούν τα κέρδη των λίγων και να μεγαλώσει η εκμετάλλευση των πολλών, αφήνοντας και άθικτο το «σπέρμα» του αλυτρωτισμού, που βλέπουμε ακόμα καλά να κρατεί.

Γιατί, βλέπουμε τι γίνεται τώρα στα Βαλκάνια, με την αύξηση της έντασης στο ΝΑΤΟϊκό προτεκτοράτο του Κοσσόβου και στο αντίστοιχο της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Βλέπουμε πως αξιοποιούνται οι εθνικισμοί στα Βαλκάνια, για να συνεχίζεται το «διαίρει και βασίλευε», για να καλλιεργούνται οι αποπροσανατολιστικές και καταστροφικές «Μεγάλες Ιδέες», όπως της «Μεγάλης Αλβανίας», που «κυοφορείται» αυτήν την περίοδο.

Κι από αυτό το βήμα θέλουμε να καταδικάσουμε τη συνεχιζόμενη κράτηση του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρας, Φ. Μπελέρη, που αποτελεί προσπάθεια παρεμπόδισης της πολιτικής δραστηριότητας της ελληνικής μειονότητας.

Όλοι σας σιγοντάρατε τα τελευταία χρόνια τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που έχουν κάνει βήματα προς την κατεύθυνση αναγνώρισης του προτεκτοράτου του Κοσσόβου, π.χ. με το Γραφείο του ΥΠΕΞ στην Πρίστινα. Κι αυτό, τη στιγμή που η Τουρκία επιδιώκει να επιβάλει την αναγνώριση του ψευδοκράτους της Βόρειας Κύπρου και μαζί με τους «συμμάχους» σας διαχρονικά προωθεί την αναγνώριση των αποτελεσμάτων της τουρκικής εισβολής και κατοχής της Κύπρου.

Όμως, δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ενιαία, ανεξάρτητη Κύπρο, ένα και όχι δύο κράτη, με μία και μόνη κυριαρχία, μία ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένες βάσεις και στρατεύματα, κοινή πατρίδα των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, χωρίς ξένους εγγυητές και προστάτες, με τον κυπριακό λαό πραγματικά κυρίαρχο στον τόπο του, την πατρίδα του.

Το ΚΚΕ θα συνεχίσει και μέσα και έξω από τη βουλή να αντιπαλεύει την πολιτική που θέτει τη χώρα και το λαό μας στις «μυλόπετρες» των πολέμων και επεμβάσεων. Για να επιστρέψουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται σε διάφορες αποστολές εκτός συνόρων, όπου δεν έχουν καμιά δουλειά για την υπεράσπιση των συμφερόντων του ελληνικού λαού και της πατρίδας. Για να κλείσουν οι ξενόφερτες βάσεις και να αποδεσμευτεί η χώρα από τους σχεδιασμούς και τους οργανισμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Για να επικρατήσει τελικά και οριστικά η ειρήνη, η φιλία, η συνεργασία ανάμεσα στους λαούς, κόντρα στα συμφέροντα εκείνων που κερδίζουν από τους πολέμους και την δήθεν «ειρήνη» με το «πιστόλι στον κρόταφο» των λαών.

Εμείς, κύριοι της ΝΔ, δεν σας κατηγορούμε ότι δεν έχετε πρόγραμμα, όπως κάνουν άλλα κόμματα. Έχετε και παραέχετε και πρόγραμμα και συγκεκριμένες στοχεύσεις. Μόνο που αυτό, είναι κομμένο και ραμμένο, κοστολογημένο, για να μιλήσω στη γλώσσα σας, στα μέτρα του μεγάλου κεφαλαίου, στο οποίο φυσικά δεν χωράνε οι ανάγκες των εργαζομένων, του λαού, γιατί αποτελούν «κόστος». Επιβαρύνουν, όπως λέτε, την οικονομία σας που υπηρετεί τους λίγους, τους επιχειρηματικούς ομίλους...

Η δική μας πρόταση είναι στην αντίπερα όχθη, εκεί που οι ανάγκες του λαού και της νεολαίας θα είναι πραγματικά στο επίκεντρο... Κατά συνέπεια, μάλλον είναι περιττό να πω το αυτονόητο: Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ δεν δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στη κυβέρνηση. Καταψηφίζουμε μια ακόμα αντιλαϊκή κυβέρνηση. Μια ακόμα, από αυτές που έχει γνωρίσει ο τόπος μας όλα αυτά τα χρόνια.

Στίγκας στη Βουλή: «Θα αγωνιστούμε με βάση τα ιδεώδη του υγιούς εθνικισμού»

Κατά του ναζισμού και του φασισμού τάχθηκε ο Βασίλης Στίγκας, μιλώντας στη συνεδρίαση της Βουλής για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, και υποστήριξε ότι το κόμμα εκφράζει «τα ιδεώδη του υγιούς εθνικισμούν».

Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση του στο δημοψήφισμα και στο ζήτημα της Μακεδονίας αλλά και το ΠΑΣΟΚ για χρέη. «Θα αγωνιστούμε για την ισονομία και ισοτιμία όλων των Ελλήνων πολιτών όπως επιτάσσει ο υγιής πατριωτισμός. Προσβλέπουμε σε μία ενωμένη Ευρώπη αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού με ταυτόχρονη διατήρηση των χαρακτηριστικών των λαών», τόνισε ο Β. Στίγκας.

Ο κ. Στίγκας τάχθηκε κατά της «κοσμοπολίτικης αριστεράς και της παγκοσμιοποιημένης δεξιάς», την οποία χαρακτήρισε «φορέα της νέας τάξης πραγμάτων».

Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την αναστολή των πλειστηριασμών, την προστασία των δανειοληπτών, τη λύση του δημογραφικού προβλήματος με κίνητρα και φοροελαφρύνσεις προς τις νέες οικογένειες ακολουθώντας το παραάδειγμα της γειτονικής Ιταλίας και την εξυγίανση του ΕΣΥ.

Υποστήριξε το ρόλο της εκκλησίας στην διατήρηση της γλώσσας και των παραδόσεων, ενάντια στις προσπάθειες ισλαμοποίησης της Ελλάδας, και τάχθηκε υπέρ της διάκρισης των όρων μετανάστης – πρόσφυγας, καλύτερης φύλαξης των συνόρων και προστασίας της ελληνικής μειονότητας στη Βόρεια Ήπειρο.

Βελόπουλος: Η νέα κυβέρνηση της ΝΔ όμως είναι μια νέα κυβέρνηση Σημίτη

"Κατ’ αρχην θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον ελληνικό λαό για την εμπιστοσύνη του. Δεσμευόμαστε ενώπιον Θεού και ανθρώπων: θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δίκαια του ελληνικού λαού, με πρόγραμμα και προτάσεις. Δεν θα σας προδώσουμε ποτέ! Θα συνεχίσουμε.

Σήμερα ο πρωθυπουργός επιδοκίμασε τον Ουίνστον Τσώρτσιλ ο οποίος είχε πει: Πολιτική ικανότητα είναι να παρουσιάζεις σήμερα τι θα γίνει αύριο, και αύριο να εξηγείς γιατί δεν έγινε.

Έχω εδώ τις προγραμματικές δηλώσεις του κου Μητσοτάκη του 2019. Είχε μιλήσει τότε για 20 δις στον πρωτογενή τομέα, για σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά και του ΦΠΑ. Νομίζει ότι απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν θυμούνται, επειδή έχει ο ίδιος κοντή μνήμη. Είχε μιλήσει για ελεύθερη επιλογή οικογενειακού γιατρού. Για να μην σας κουράζω ό,τι είπε σήμερα είναι copy paste του 2019.

Επικαλέστηκε τον ιδρυτή της ΝΔ τον Κων/νο Καραμανλή, αλλά καμμία σχέση δεν έχει η σημερινή ΝΔ με εκείνη του ιδρυτή της. Γιατί ο Κων/νος Καραμανλής δεν ακολουθούσε την πολιτική του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας που ακολουθεί αυτός.

Το 2019 μιλούσατε για επενδυτική βαθμίδα και τώρα μας λέτε τα ίδια. Πάλι το ίδιο παραμύθι και ιδιες υποσχεσεις Περηφανεύτηκε για την αποπληρωμή μέρους του δανείου των 5 δισ ευρώ. Μα τα δανεικά είναι στα 50 δισ ευρώ!!

Μιλήσατε για αυξήσεις τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Πόσο θα είναι αυτές οι αυξήσεις; Θα είναι στο 15%; Όσο δηλαδή είναι και ο πληθωρισμός. Πρέπει να είναι ίδιου ύψους.

Ακούσαμε για μείωση του φόρου 1.000 ευρώ για όσους έχουν 3 παιδιά. Καταπληκτικό, να δίνεις επίδομα. Έτσι νομίζετε ότι λύνετε το δημογραφικό; Με τη μείωση του φόρου; Μας είπατε για ασφάλιση των κατοικιών. Είναι πράγματι καλή δουλειά για κάποιους. Εντελώς συμπτωματικά η εθνική ασφαλιστική πήγε στην CVC.

Είπε ότι στην 4ετία ο κατώτατος μισθός θα φθάσει στα 900 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα. Μα τι νομίζετε, ότι ζούμε στη Σοβιετία; Θα επιβάλετε εσείς στον ιδιώτη επιχειρηματία τι μισθό θα δώσει; Δώστε τα χρήματα που σπαταλώνται για τους υπέρογκους μισθούς των στελεχών των ανεξάρτητων αρχών, και τα χρήματα από την πάταξη του λαθρεμπορίου πετρελαίου.

Μιλάτε για μείωση των τεκμηρίων κατά 30%. Είμαστε οι μοναδική χώρα που έχουμε τεκμήρια, ακόμη και για τα παιδιά. Πρέπει να καταργηθούν! Δείξτε μου μια χώρα που έχει ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Μόνο εμείς!

Μιλάτε για πάταξη της φοροδιαφυγής και βάζετε τους εφοριακούς να γίνουν κυνηγοί κεφαλών. Να κυνηγούν τους Έλληνες. Γιατί; Τώρα θέσπιση οριζόντιου φόρου 15% σε έσοδα και έξοδα και ιχνηλάτηση του λαθρεμπορίου πετρελαίου. Πήγε να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά έκανε πίσω. Εμείς θα την κάνουμε την ιχνηλάτηση και θα μαζέψουμε όσα κλέβουν οι λαθρέμποροι καυσίμων.

Για το μετρό της Θεσ/νίκης λέγατε ότι θα είναι έτοιμο το 2021, μετά μας είπατε το 2022. Τώρα μας λέτε θα είναι έτοιμο το 2024. Δεν αξίζει να κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό.

Ο κος πρωθυπουργός ξαφνικά αγάπησε τη Μακεδονία και πήγε και μίλησε κάτω από το άγαλμα του Αλεξάνδρου. Αλλά σήμερα δεν έχει ούτε έναν Μακεδόνα υπουργό στην κυβέρνηση.

Και ως κρητικός πήγε για 5η φορά και εγκαινίασε τον ΒΟΑΚ στην Κρήτη. Αλλά δεν έχει πει ότι η διαδρομή Χανιά – Ηράκλειο στοιχίζει μόνο για τα διόδια 50 ευρώ! Τέρμα τα διόδια. Ή θα πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας ή διόδια.

Ήρθε εδώ και μας είπε ότι πήρε λεφτά από το ταμείο ανάκαμψης. Δεν λέει ότι είναι δανεικά και πρέπει να επιστραφούν. Ούτε λέει ότι έχουν εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και έτσι διογκώνεται το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος. Καταντήσατε τη χώρα επαίτη. Μόλις ακούτε για δανεικά τρέχετε να πάρετε. Αν θέλετε δανεικά να τα πάρετε ως ΝΔ, όχι να χρεώνετε τους πολίτες.

Μας μίλησε για μεταρρύθμιση στην παιδεία με ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα ίδια έλεγε και για την πανεπιστημιακή αστυνομία; Αλήθεια πού είναι αυτή η αστυνομία; Λογικά δίπλα σε κάποιο βουλευτή, σε κάποιο υπουργό. Απλά προσλάβατε κόσμο.

Μιλήσατε για πρόγραμμα για 15.000 κατοικίες, την ώρα που οι Έλληνες στενάζουν με τα κόκκινα δάνεια και χάνουν τα σπίτια τους με τους πλειστηριασμούς. Και τα σπίτια που κινδυνεύουν να πλειστηριαστούν είναι 700.000. Σώστε τα σπίτια των Ελλήνων. Διαγραφή τώρα, κούρεμα όλων των δανείων. Θέλετε ονόματα; ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ. Να πω κι άλλα;

Μας είπατε για επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων στην δικαιοσύνη. Μα αυτό το έχετε ήδη κάνει! Η δικαιοσύνη απονέμεται πάρα πολύ γρήγορα. Σε διάστημα μόλις 8 ημερών ο Άρειος Πάγος αποφάσισε υπέρ των Funds. Πόσο γρήγορα πια; Πόσο πιο γρήγορα;

Μιλήσατε για πράσινη ανάπτυξη για την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει ιδιαίτερη ευαισθησία με το περιβάλλον και τις ανεμογεννήτριες. Αλλά δεν μπορείς να βάζεις ανεμογεννήτριες όπου να ‘ναι και να έρχεται η κομισιόν και να σου βάζει πρόστιμο γιατί πρόκειται για περιοχές natura.

Επίσης, πώς υπόσχεστε ότι σε 6 χρόνια θα έχουμε το 80% της παραγωγής ενέργειας; Μα θα πρέπει να κουβαλάμε από μια ανεμογεννήτρια ο καθένας μαζί μας! Τέτοια ψέμματα λέει ο πρωθυπουργός. Πώς άλλωστε τις κέρδισε τις εκλογές; Με την βοήθεια, του Σταν Γκρίνμπεργκ. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Σε ό,τι αφορά την αναφορά στο εθνικό σχέδιο προσεισμικών ελέγχων το καταθέσαμε πέρσι στα πρακτικά της βουλής. Πάρτε το από εκεί δωρεάν!! Μιλήσατε για την πολιτική προστασία. Πολύ ωραία. Πυροσβεστικά αεροσκάφη αγοράσατε; Πυροσβέστες έχετε; Σας προειδοποιώ, μην θρηνήσουμε πάλι θύματα και καμμένες περιουσίες. Μην μας πει πάλι δεν ήξερε.

Είπατε ότι θα προσφύγουμε στη Χάγη για την ΑΟΖ. Μα αρμόδιο δικαστήριο γι’ αυτό είναι του Αμβούργου. Στη Χάγη πας για άλλους λόγους. Ποιες είναι οι θέσεις της κυβέρνησης; Τι προαπαιτούμενα έθεσε η Τουρκία; Γιατί δεν μας τα λέτε αυτά; Τι σχέση έχει ένα αστικό με ένα ποινικό δικαστήριο; Και γιατί να πάμε στη Χάγη, όταν εσείς στο ΟΡΕΝ είπατε ότι ως νομικός γνωρίζετε ότι θα χάσουμε. Για ποιο λόγο να πάμε;

Το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας εδρεύει στο Αμβούργο της Γερμανίας. Μπορεί όμως να συνεδριάσει και να ασκήσει τα καθήκοντά του οπουδήποτε, εκτός έδρας, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Συγκροτείται από 21 δικαστές διαφορετικών εθνικοτήτων με θητεία διάρκειας 9 ετών, με δυνατότητα επανεκλογής. Τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει, επικυρώσει ή προσχωρήσει στην παραπάνω Σύμβαση έχουν την ελευθερία επιλογής ενός ή περισσοτέρων δικαστηρίων για την επίλυση αναφυομένων διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Σύμβασης. Έτσι, μπορούν να προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ή σε διαιτητικά δικαστήρια που προβλέπει η Σύμβαση.

Μιλήσατε για πατριωτισμό ευθύνης. Μα αν πάτε στη Χάγη, τότε μιλάμε για πατριωτισμό ανευθυνότητας. Πρώτα θα οριστεί αιγιαλίτιδα ζώνη παντού και μετά πηγαίνετε όπου θέλετε!

Μία παρατήρηση: δεν είπατε ούτε λέξη για τα Τέμπη, τα Σκόπια, την Κύπρο, τις ξαφνικίτιδες, και βέβαια τα push back. Όλοι μιλήσατε για ακριβό ρεύμα, για κόκκινα δάνεια, για το ποιος μετοχοποίησε τη ΔΕΗ, ποιος έκανε μικρή τη ΔΕΗ, για το ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας, ποιος έκανε τα funds, ποιος του πλειστηριασμούς. Εσεις τα φτιάξατε. Προς τι λοιπόν τα δάκρυα; Θα σας διαβάσω μια είδηση: Στην Αμαλιάδα μία 52χρονη γυναίκα επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της. Της έκοψαν το ρεύμα λόγω οφειλών και στην απελπισία και τη στενοχώρια της προσπάθησε να αυτοκτονήσει με χάπια.

Είναι 700 χιλιαδες Έλληνες σε αυτή τη θέση και πολλές χιλιάδες που έχουν πρόβλημα με το ακριβό ρεύμα. Αυτούς πρεπει να φροντίσετε και όχι τα δικά σας παιδιά. Μιας και μιλήσατε επίσης για Ρωσία και ρούβλια, γιατί δεν έχετε απαντήσει στις βαρύτατες κατηγορίες του ROBIN BROOKS του IIF; Το κορυφαίο οικονομικό ινστιτούτο Κατηγορεί την κυβέρνηση σας ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμο του Πούτιν! Αποκαλύπτει ότι δεχθήκατε τις κυρώσεις που κατέστρεψαν την ελληνική οικονομία, αλλά θέσατε βέτο στις κυρώσεις που θα έπλητταν τους εφοπλιστές! Καταστρέψατε τους έλληνες, για να εξυπηρετήσετε τους εφοπλιστές Είστε οι κύριοι χρηματοδότες του Πούτιν, αλλά κατηγορείτε εμάς για ρώσοφίλους!

Θα σας διαβάσω την επιστολή που μου έστειλε αγρότης: «στην Μπανανια για να φτιάξεις στο στάβλο ένα υπόστεγο 100 τετραγωνικών για να βρίσκουν σκιά τα γελάδια σου χρειάζεται άδεια από την πολεοδομία...

...αλλά μπορείς να λειτουργείς παραθαλάσσιο μπητς μπαρ με 1.000 τετραγωνικά σκεπαστρο χωρίς καμία άδεια..».

Αυτό είναι το κράτος που φτιάξατε.

Ως Ελληνική Λύση ξεκινήσαμε το 2016. Επί 4 χρόνια ήμασταν ανύπαρκτοι στα κανάλια. Το ΕΣΡ μας έχει επιβάλει πρόστιμα ύψους 2,5 εκατ. ευρώ. Στις δημοσκοπήσεις δεχόμαστε ανηλεή πόλεμο. Κάθε φορά πριν από τις εκλογές δεχόμαστε πόλεμο. Στις τελευταίες εκλογές, με την αποστασία πρώην βουλευτών μας, επί 12 μέρες δεν μας καλούσαν σε κανένα κανάλι. Πριν τον Μάϊο ήρθαν και οι δημοσκοπήσεις, που έδειχναν πτώση του ποσοστού μας και ότι δεν θα μπαίναμε στην βουλή.

Και κάπως έτσι κερδίζετε τις εκλογές. Κονταίνοντας τους αντιπάλους σας. Προχωράτε σε μια δολοφονία των χαρακτήρων των αντιπάλων της. Πώς το έκανε αυτό; Με την βοήθεια, του Σταν Γκρίνμπεργκ. Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος επικοινωνιολόγος του πλανήτη. Το ερώτημα είναι ποιος τον πληρώνει. Αν το πληρώνει η ΝΔ, να δώσει τώρα στη δημοσιότητα τα παραστατικά και να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν ένα χρεωκοπημένο κόμμα να ξοδεύει τόσα χρήματα. Αν δεν τον πληρώνει η ΝΔ, τότε έχουμε εμπλοκή ξένης χώρας στις ελληνικές εκλογές.

Προεκλογικά δεσμευτήκαμε πως το πρώτο πράγμα που θα κάναμε στη νέα βουλή, θα ήταν η επανακατάθεση αιτήματος για τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών. Πρόκειται για επανακατάθεση (γιατί ο κος Τασούλας, πριν από 3 χρόνια, ήθελε την συγκατάθεση περισσότερων βουλευτών, προκειμένου να γίνει σύσταση επιτροπής):

για το έγκλημα στο Μάτι με τους 104 νεκρούς. Το Νομικό Συμβούλιο του κράτους κάνει εφέσεις σε αποφάσεις που προβλέπουν αποζημιώσεις θυμάτων και συγγενών θυμάτων.

για τα εγκλήματα που οδήγησαν στην εθνική τραγωδία στα Τέμπη. Η ιατροδικαστική μελέτη επιβεβαιώνει ότι απανθρακώθηκαν παιδιά στο δεύτερο βαγόνι.

για το πρώτο 6μηνο του 2015 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Για τη διακρίβωση της ζημιάς που προκάλεσε στους Έλληνες και την οικονομία.

για το θέμα των εμβολίων. Για τις επιπλοκές, τις ασθένειες και τους θανάτους που προκάλεσαν τα mRNA εμβόλια και την υποχρεωτικότητα που επέβαλε η ΝΔ.

για την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών.

Την Δευτέρα έγινε η ορκωμοσία της νέας Βουλής, την Τρίτη υλοποιήσαμε την δέσμευσή μας. Περιμένουμε τώρα, από όλους τους Έλληνες βουλευτές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ αλλά και των άλλων κομμάτων, να στηρίξουν την πρόταση. Δεν παίζουμε με τα εθνικά θέματα, δεν παίζουμε με την Ελλάδα, δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Ήρθε η ώρα, οι πατριώτες βουλευτές, ενωμένοι να αποδείξουν ότι θέλουν το καλό της Ελλάδας. Ελάτε και στηρίξτε! Είναι τραγικό να μην μπορούμε να μαζέψουμε 120 υπογραφές για την τραγωδία στα Τέμπη. Η μάνα του δεν πήρε τίποτα. Το φέρετρο ήταν κενό! Δύο μέτρα άνθρωπος δεν βρέθηκε τίποτα! Πρέπει αυτό το κοινοβούλιο να κάνει τη διαφορά, ανεξαρτήτου ιδεολογίας. Πρέπει να αισθανθεί ο Έλληνας ότι μπορεί να ακουμπήσει πάνω μας.

Ουδέποτε ημουν στη ΝΔ όταν υπεγράφη η Συμφωνία των Πρεσπών. Στο θέμα των εμβολιασμών εμείς ψηφίσαμε ΟΧΙ. Εχω εδώ δημοσιεύματα που αναφέρουν: ο Βελόπουλος είπε ΟΧΙ στον Σαμαρά για το ευρωψηφοδέλτιο. Κατηγορήστε μας λοιπόν για όσα κάνουμε και όχι για όσα δεν κάνουμε. Δεν φοβηθήκαμε, δεν λιγοψυχήσαμε. Είμαστε εδώ. Παρόντες. Το πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο μετά τις εκλογές προοιωνίζει κακό μέλλον. Βλέπουμε όλοι το αυταρχικό πρόσωπο της κυβέρνησης της ΝΔ, με την απόλυτη κυριαρχία στην πολιτική

Η νέα κυβέρνηση της ΝΔ όμως είναι μια νέα κυβέρνηση Σημίτη. Και θα σας το αποδείξω αμέσως:

Το σύνθημα του κου Σημίτη στις εκλογές ήταν: ΣΙΓΟΥΡΙΑ, ΝΙΚΗ, ΕΛΠΙΔΑ. Το σύνθημα του κου Μητσοτάκη ήταν: ΣΤΑΘΕΡΑ, ΤΟΛΜΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Κοινό θέμα και των δύο ήταν ο εκσυγχρονισμός. Ο κος Σημίτης μιλούσε για εκσυγχρονισμό, μεταρρυθμίσεις & Ευρώπη, έθετε ως προτεραιότητες το ευρώ, τα μεγάλα έργα ΕΣΠΑ, είχε φιλελεύθερη κατεύθυνση και έλεγε «όχι» στο λαϊκό ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο κος Μητσοτάκης μιλά για εκσυγχρονισμό, μεταρρυθμίσεις και Ευρώπη, προτεραιότητες είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και η επενδυτική βαθμίδα, δείχνει εύνοια στις μεγάλες επιχειρήσεις και υποβαθμίζει την λαϊκή δεξιά.

Στυλ διακυβέρνησης. Ο κος Σημίτης είχε υπουργικό συμβούλιο 80 μελών, μοίραζε τετράδια με δράσεις ανά υπουργείο. Ο κος Μητσοτάκης έχει υπουργικό συμβούλιο 63 μελών και μοιράζει μπλε φακέλους με δράσεις ανά υπουργείο.

Κοινά πρόσωπα. Στην κυβέρνηση του κου Σημίτη ήταν Χρυσοχοΐδης, Φλωρίδης, Μενδώνη, Γεραπετρίτης, Λιβάνιος. Στην κυβέρνηση του κου Μητσοτάκη μετέχουν τα ίδια άτομα.

Έμφαση στην οικονομία. Στην κυβέρνηση Σημίτη είχαμε τα κατασκευαστικά με τα πακέτα Ντελόρ – ΕΣΠΑ, την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, πωλήσεις ιδιωτικής περιουσίας, μεγάλα έργα με το Ταμείο Ανάκαμψης.

63 υπουργοί! Πόσοι γραμματείς… πόσοι διευθυντές… πόσοι μετακλητοί…. Πόσα αυτοκίνητα.. πόσοι οδηγοί… πόσοι υπάλληλοι. Εκατομμύρια ευρώ πεταμένα… και ούτε ένας υπουργός Μακεδόνας!!

Κυριοι της ΝΔ, έχετε το χάρισμα να μετονομάζετε τα υπουργεία. Η μετονομασία του υπ.παιδείας κόστισε στο δημόσιο 800.000 ευρώ. Τα τελευταία 13 χρόνια έχει αλλάξει 5 φορές όνομα! Καταργείτε τη Γενική Γραμματεία Ισότητας 2 φύλων. Ο φορέας αυτός υπήρχε από το 1981! Αλλά βέβαια, όπως είπε ο πρωθυπουργός υπάρχουν κι άλλα φύλα….

Θέλετε την αλήθεια; Πάμε και στην οικονομία. Μια χώρα που δεν παράγει, με σκληρό νόμισμα πεθαίνει. Πρόκειται για βασικό μάθημα οικονομικών, που διδάσκεται σε πρωτοετείς φοιτητές!

Τι είπε όμως, πριν χρόνια, ο Σόρος: «Η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα ορθοποδήσει οικονομικά, όσο είναι μέλος της Ευρωζώνης. Το ευρώ ήταν ο τάφος της. Η Ελλάδα πρέπει να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη, να επιστρέψει στη δραχμή και να την υποτιμήσει δραματικά. Έτσι θα μειώνονταν οι αμοιβές των εργαζομένων, γιατί θα μειωνόταν η αγοραστική δύναμή τους για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά είναι η μόνη λύση». Έχουμε σκληρό νόμισμα και δεν παράγουμε τίποτα. Η συνταγή της καταστροφής.

Κάνετε εγκλήματα. Μισείτε την αλήθεια. Το Νομικό Συμβούλιο του κράτους, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, στις8 Ιουνίου, και με υπηρεσιακή κυβέρνηση, προχώρησε σε αίτηση επανεξέτασης της υπόθεσης Γεωργίου. Η κυβέρνηση προχώρησε σε άμεση παρέμβαση, καταθέτοντας αίτημα ανάκληση της προσφυγής. Τόσο το Νομικό Συμβούλιο του κράτους όσο και η υπηρεσιακή κυβέρνηση ενήργησαν έντιμα, προς όφελος των Ελλήνων, αφού η ενδεχόμενη παραποίηση των στοιχείων εκ μέρους του κου Γεωργίου μας κόστισε 3 μνημόνια, δηλ. περί το 1 τρισ ευρώ. Πρέπει και δικαιούμαστε να μάθουμε την αλήθεια. Δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος πλαστογράφησε και ποιος μας έσυρε στα μνημόνια. Είναι ντροπή να κοροΪδεύετε τον ελληνικό λαό και να λέτε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Δεν βγήκαμε από τα μνημόνια. Για 115 χρόνια θα είμαστε στα μνημόνια!

Επί τρία χρόνια καταγγέλλαμε ως Ελληνική Λύση την κερδοσκοπία των καρτέλ σε βάρος των Ελλήνων και η ΝΔ ισχυριζόταν ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Όμως το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής μας δικαίωσε πλήρως, κάνοντας λόγο για «πληθωρισμό απληστίας»! Η ακρίβεια ρημάζει τους Έλληνες για να πλουτίζουν τα καρτέλ. Και φτάσαμε να πληρώνουμε 3 ευρώ το κιλό τις τομάτες και 7 ευρώ τα κεράσια! Και μας λέτε ότι έρχεται η ανάπτυξη. Με τι έρχεται; Με το σαλιγκάρι;

Ξεπουλήσατε κάθε δημόσιο πλούτο! Και σας ρωτώ: αν μείνουμε στην απλή διαχείριση των εισπράξεων φόρων, πότε θα αποπληρώσουμε το δημόσιο χρέος; Η απάντηση είναι: ποτέ!

Εμείς λοιπόν για αρχή απαιτούμε εδώ και τώρα:

πάταξη του λαθρεμπορίου πετρελαίου

κλείσιμο των ανεξάρτητων αρχών που τα στελέχη τους παίρνουν υπέρογκους μισθούς

επιβολή οριζόντιου φόρου 15%

επιστροφή του κατοχικού δανείου από τη Γερμανία.

Όλα αυτά θα μπορούν να αποφέρουν κέρδος δεκάδες δισ, που θα δοθούν στους Έλληνες.

Φτιάξατε ένα κράτος κολλητών και Golden Boys. Όμως το ΣτΕ κατεδαφίζει το νόμο Χατζηδάκη και την είσοδο ακριβοπληρωμένων Golden Boys στον e-ΕΦΚΑ, λέγοντας ότι δεν αιτιολογήθηκε και δεν τεκμηριώθηκε, για ποιο λόγο στις γενικές διευθύνσεις έπρεπε να μπουν ιδιώτες.

Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω: Ξέρετε πόσο κάνει να εγκριθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια ενός νέου κτηρίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες για να βγει η άδεια δόμησης ηλεκτρονικά; Μόνο για το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικών κάνει από 5 μήνες έως 12 μήνες στην καλύτερη περίπτωση. Αν απαιτείται και αρχαιολογική υπηρεσία, τότε ο χρόνος είναι άγνωστος. Μετά μην αναρωτιέστε γιατί βασιλεύει η διαφθορά μεταξύ ιδιώτη και δημοσίου. Μην αναρωτιέστε γιατί η Ελλάδα είναι η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη, από πλευράς χρόνων αδειοδοτήσεων. Μας περνάει ακόμα και η Αλβανία! Πού είναι η ηλεκτρονική αδειοδότηση και η ψηφιακή διασύνδεση όλων των υπηρεσιών; Πού είναι η πλατφόρμα χωρικών δεδομένων και όρων δόμησης, σε ψηφιακό χάρτη, για όλη τη χώρα;

Δεν έχετε ιδέα τι σημαίνει τουρισμός. Επιτέλους αντιγράψτε πετυχημένα μοντέλα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Σας το προτείνουμε από το 2019. Κάντε αναπαλαίωση των κάστρων. Τόσα κάστρα έχουμε σε όλη τη χώρα. Η Αλβανία το έκανε! Στο Ελβασάν αναπαλαίωσαν το παλιό κάστρο και το συντηρούν. Ιδιώτης το έκανε. Και εσείς αφήνετε τα κάστρα μας να καταρρέουν. Αυτό σημαίνει κέρδος σε χρήμα. Επιπλέον η αναπαλαίωση των κάστρων μας είναι μια κληρονομιά που θα μείνει στις επόμενες γενιές.

Στον τουρισμό εφαρμόζετε λάθος μοντέλο. Είναι απαραίτητη η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Και αναφέρομαι στα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία μας να προμηθεύονται προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς. Εσείς αντίθετα κοιτάτε μόνο τους αριθμούς των εργαζομένων. Όχι τον τζίρο, που είναι ο μικρότερος κατά κεφαλήν στην Ευρώπη. Δεν κοιτάτε τι μένει στη χώρα. Γι’ αυτό λέμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να πάει μπροστά.

Εμείς για να επιβιώσει ο ελληνικός λαός ζητάμε από κάθε έναν και από τις παραγωγικές τάξεις ενιαία συμπαράταξη παραγωγικών, καταναλωτικών, πολιτισμικών, κοινωνικών δυνάμεων, για να πάει μπροστά η Ελλάδα. Είσαστε το πρόβλημα. Είμαστε η Λύση"

Νατσιός: Το υπουργείο Οικογένειας θα προστατέψει σύμφωνα με τις επιταγές της εκκλησίας μας το αγέννητο παιδί;

Το δημογραφικό ανέδειξε ως το σημαντικότερο πρόβλημα κατά την ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, και χαρακτήρισε την ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας άμεση προτεραιότητα του κόμματός του.

«Η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια χώρα γερόντων. Ένα ολόκληρο έθνος οδεύει προς τη σύνταξη, γιατί παύει να εκτιμά το θεόσδοτο δώρο της ζωής, έτσι όπως του αξίζει. Ο ατομικισμός που προωθεί η κουλτούρα των ημερών μας, βάζει φρένο στον κύκλο της ζωής και την απαραίτητη ανανέωση του πληθυσμού μας».

Αναφερόμενος στο νεοσύστατο υπουργείο οικογένειας, διερωτήθηκε ποιο θα είναι το αντικείμενο αυτού του ειδικού υπουργείου.

«Τι είναι αυτό που δεν κάλυπταν ως σήμερα τα άλλα πολλά συναρμόδια υπουργεία; Αυτό το υπουργείο θα αναλάβει να λύσει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, προστατεύοντας και ενισχύοντας την πυρηνική οικογένεια ; Θα προστατέψει, σύμφωνα με την παράδοση και τις επιταγές της εκκλησίας μας, το απολύτως σεβαστό δικαίωμα στη ζωή που έχει, εξ άκρας συλλήψεως, το αγέννητο παιδί;».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι πρέπει να υποστηριχθεί η παιδεία λέγοντας πως «δεν είναι δυνατόν να μπαίνει το μέλλον της Ελλάδας στη ζυγαριά του δημοσιονομικού κόστους. «Σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας υπάρχουν έστω και τρία παιδιά, λόγοι εθνικοί και δημογραφικοί επιβάλλουν άνοιγμα σχολείου για να τα στεγάσει. Θέση μας και πρότασή μας είναι επίσης η άμεση μονιμοποίηση των χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

Ο κ. Νατσιός, τάχθηκε εναντίον των γάμων ομοφυλόφιλων και τόνισε ότι «θα καταψηφίσουμε οποιαδήποτε τέτοια πρόταση νόμου».

Τί τον θέλετε τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, όταν όλα τους τα αστικά δικαιώματα είναι εξασφαλισμένα από το σύμφωνο συμβίωσης το οποίο ήδη είχατε υπερψηφίσει;», είπε.

Αναφερόμενος στα περιστατικά βίας με πρωταγωνιστές ανηλίκους, υποστήριξε πως «η νεανική εγκληματικότητα καλπάζει, διότι πολλά παιδιά μεγαλώνουν με την υλιστική πεποίθηση πως πρέπει να πατήσουν επί πτωμάτων για να διεκδικήσουν ό,τι προλαβαίνουν σε τούτη τη ζωή. Και για αυτή τη στρεβλή πεποίθηση, ευθύνεται το οικογενειακό περιβάλλον και φυσικά «η άρρωστη Παιδεία και το ανεξέλεγκτο διαδίκτυο. Χρειάζεται άμεση αλλαγή βιβλίων γλώσσας τα οποία πρέπει να αποκτήσουν ταυτότητα. Αν δεν υπάρξει επανασύνδεση του μαθητή με την ζωντανή υπόσταση της γλώσσας του και της ελληνορθόδοξης ταυτότητάς του».

Για την αναθεώρηση του Συντάγματος είπε ότι η Νίκη θα περιμένει το σύνολο των κυβερνητικών προτάσεων και ζήτησε από την κυβέρνηση να διευκρινίσει αν θα καταργήσει το άρθρο 59 για τον θρησκευτικό όρκο των Βουλευτών, το άρθρο 16 ώστε να πάψει να αποτελεί αποστολή της Παιδείας η καλλιέργεια εθνικής θρησκευτικής συνείδησης και αν θα αναθεωρήσει το άρθρο 3 «για να γίνει το κράτος ουδετερόθρησκο όπως στην Γαλλία όπου ελλείψει Χριστιανισμού κυριαρχεί το ριζοσπαστικό ακραίο Ισλάμ ;»

Αναφερόμενος στην ενδεχόμενη ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ είπε ότι δεν είναι αρνητικός «υπό την προϋπόθεση ότι θα προάγουν τα ελληνικά γράμματα, την ελληνική έρευνα και τον ελληνικό πολιτισμό στον νέο άχρωμο παγκοσμιοποιημένο κόσμο που ζούμε».

Για τα θέματα της οικονομίας υποστήριξε ότι το σοβαρότερο θέμα είναι επίμονη η ακρίβεια κυρίως στα τρόφιμα αλλά και η ενέργεια, καθώς όπως είπε «η χώρα μας συνεχίζει να είναι παραδομένη στο έλεος της ακρίβειας». Για το θέμα των κόκκινων δανείων, ζήτησε επίσης να υπάρχει ενδιάμεση διαδικασία κατά την διαπραγμάτευση μεταξύ funds και τραπεζών κατά την εξαγορά του δανείου ώστε να μπορεί ο δανειολήπτης να μπορεί να το αγοράσει στην τιμή που το παίρνει το funds.

Για την διαχείριση του μεταναστευτικού ανέφερε πως «ως χριστιανοί, ως επιστήμονες, ως άνθρωποι σεβόμαστε τον πόνο των ανθρώπων, όσων από πόλεμο, από κατατρεγμό, από πικρό καημό άφησαν βωμούς κι εστίες στην πατρίδα τους και αναζητούν ζωή και πατρίδα, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μετατραπεί η χώρα μας σε χώρο ασταμάτητης αποθήκευσης ψυχών».

Καταλήγοντας ο κ. Νατσιός αναφέρθηκε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ζητώντας την κατάργηση της Συμφωνίας των Πρεσπών και την αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής στην Θράκη, ζήτησε την απέλαση του Τούρκου προξένου και τάχθηκε κατά της παραπομπής των ελληνοτουρκικών διαφορών στη Χάγη.

Κωνσταντοπούλου: Βρίσκομαι εδώ για να είμαι η φωνή των πολιτών, ο λόγος τους, η παρέμβασή τους

Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκανε δηλώσεις στη συνεδρίαση της Βουλής για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης.

«Βρίσκομαι εδώ για να είμαι η φωνή των πολιτών, ο λόγος τους, η παρέμβασή τους. Βρίσκομαι εδώ για να τους φέρω στο προσκήνιο, με τις αγωνίες, τα προβλήματά τους, για να αντιπαλέψω κάθε απόφαση που τους αδικεί» ανέφερε ανάμεσα σε άλλα η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ενώ πρόσθεσε, μεταξύ άλλων:

«Η Πλεύση Ελευθερίας κατάφερε να μπει στη Βουλή χωρίς να ακολουθήσει καμία πεπατημένη, χωρίς στελέχη του κομματικού σωλήνα, χωρίς ίντριγκες (…) Οι οκτώ βουλευτές θα αποτελέσουν μια κοινοβουλευτική ομάδα πρότυπο, αποτελούν την ελπίδα και το φως στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αποτελείται από ίσο αριθμό γυναικών και ανδρών. Τρεις άνθρωποι του πολιτισμού είναι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Πλεύση Ελευθερίας θέλει να υπογραμμίσει ότι σε μια Δημοκρατία του 2023 το κοινοβούλιο πρέπει να είναι αναβαθμισμένο και ανεξάρτητο. Υποψιάζομαι ότι αρκετοί θα αρέσκονταν σε ένα κοινοβούλιο παραγκωνισμένο και χωρίς κύρος (…) Η Βουλή είναι η μόνη που μπορεί να νομοθετεί έγκυρα με βάση το Σύνταγμα. Δεν είμαστε αυτά που λέμε, αλλά αυτά που κάνουμε. Εμείς θα πράξουμε μέσα στη Βουλή με βάση της Αρχές, τις ιδέες και τις αξίες μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Παιδί ήπιε καυστικό υγρό - Επείγουσα αεροδιακομιδή

Τρίκαλα: Έμεινε για δύο ημέρες στο διαμέρισμα με το άψυχο κορμί του αδερφού του

Μαντόνα: Ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της